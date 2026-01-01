Os recursos de IA integrados ao Slack, que usam o conhecimento do seu workspace, estão aqui para ajudar você e sua equipe a trabalhar com mais produtividade. Experimente usar a IA para fazer anotações durante um círculo com sua equipe ou iniciar uma conversa com o Slackbot, seu agente de IA pessoal.



O que esperar



Disponibilidade de recursos por plano

*A capacidade dos membros de enviar feedback ao Slack sobre respostas da IA é bloqueada por padrão em alguns workspaces ou organizações Enterprise. Os proprietários e administradores desses workspaces ou organizações podem substituir essa configuração para permitir o envio de feedback.

**O Slackbot pode estar disponível para prévia em capacidade limitada em workspaces nos planos gratuito e Pro.

Observação: Se você está na versão legada do plano Business+ ou do Enterprise Grid sem o complemento da IA do Slack, terá acesso apenas aos recursos do Pro listados acima. Para saber mais, acesse Atualizações sobre a disponibilidade de recursos e preços dos planos do Slack.



Resuma conversas

Economize tempo ficando por dentro de tudo mais rápido em todos os canais, mensagens diretas (MDs) e conversas. Se você está participando de um novo canal, retornando das férias ou se atualizando em um assunto, a IA pode resumir conversas em segundos.

Resumir um canal ou MD

Você pode resumir apenas suas mensagens não lidas, os últimos sete dias ou um intervalo de datas personalizado (disponível apenas para computadores).

Área de trabalho Dispositivos móveis Abra o canal ou a MD que você quer resumir. Clique no ícone de três pontos na parte superior da conversa e selecione Resumir canal ou Resumir conversa. Escolha uma opção para gerar seu resumo, que será exibido quando estiver pronto. Se quiser, clique no ícone Mais detalhes para ver as fontes do resumo. Abra o canal ou a MD que você quer resumir. Toque em Resumir no canto superior direito. Escolha uma opção para gerar seu resumo. Quando estiver pronto, você verá um selo no ícone Resumir. Toque para visualizar seu resumo.



Resumir uma conversa

Área de trabalho Dispositivos móveis Abrir a conversa que você gostaria de resumir. Clique no botão Resumir na parte superior da conversa. Seu resumo será exibido quando estiver pronto. Se preferir, clique no ícone Mais detalhes para ver as fontes do resumo. Abrir a conversa que você gostaria de resumir. Toque em Resumir no canto superior direito. Quando seu resumo estiver pronto, você verá um selo no ícone de Resumir. Toque para visualizar seu resumo.

Observação: Os resumos podem demorar mais para serem gerados caso sejam de períodos ou históricos de mensagem grandes. Nós avisaremos você quando o resumo estiver pronto. Enquanto isso, fique à vontade para fazer uma pausa ou continuar com outro trabalho.

Dica: No dispositivo móvel, pince o canal ou conversa na exibição Para ficar em dia e gere o resumo.



Pesquisar informações

Filtragem automática de pesquisa

A IA do Slack aplicará automaticamente os filtros de pesquisa corretos a consultas em linguagem natural (como “slides que Sarah preparou para a reunião de marketing da semana passada”) para exibir mensagens relevantes.

No seu computador, clique na barra de pesquisa na parte superior do Slack. Digite o que você está procurando e pressione Enter. Ao lado de Detalhes da pesquisa na parte superior da página de resultados da pesquisa, você verá quais filtros foram aplicados. Clique em Filtros para ajustar os resultados ou insira outra pesquisa para tentar novamente.



Obter respostas

Faça uma pergunta com suas próprias palavras e receba uma resposta concisa com base em informações relevantes no Slack, em vez de procurar resultados de pesquisa.

Área de trabalho Dispositivos móveis Clique na barra de pesquisa na parte superior do Slack. Digite a pergunta e pressione Enter. As respostas da IA aparecerão no topo dos resultados da sua pesquisa. As respostas terão citações que remetem às mensagens ou arquivos originais utilizados para gerá-las. Passe o cursor do mouse sobre uma citação para visualizar a fonte ou clique na citação para ver a mensagem ou o arquivo. Para compartilhar uma resposta útil com outras pessoas, clique em Compartilhar. Revise a resposta e clique em Compartilhar mesmo assim para enviá-la a um canal ou MD. Toque na barra de pesquisa na parte superior do Slack. Digite a pergunta e toque em Pesquisar ou no ícone de lupa no teclado do dispositivo. As respostas da IA aparecerão no topo dos resultados da sua pesquisa. As respostas incluem citações que remetem à fonte das mensagens ou arquivos utilizados para gerá-las. Basta tocar na citação para consultar as fontes.

Dica: se você estiver no plano Enterprise+, um proprietário ou administrador de organização poderá ativar a pesquisa empresarial para incluir conteúdo e informações de outras fontes (como Google Drive, GitHub e outras) nos resultados da pesquisa.



Veja os destaques que você perdeu

Fique por dentro de tudo após um tempo longe do Slack com um resumo personalizado dos seus canais não lidos. Com os destaques, você recebe resumos diários automáticos dos canais nos quais tem interesse de acompanhar, sem perder tempo verificando tudo durante o dia.

Na primeira configuração dos seus destaques, o Slack recomendará alguns canais que você acessa com frequência, mas nos quais não costuma participar, e que talvez queira incluir.

Depois de escolher os canais para incluir e ativar os destaques, você pode silenciar esses canais para manter a barra lateral organizada ou reativar as conversas que deseja continuar acompanhando de perto.

Todas as manhãs, você receberá um novo destaque do que perdeu no dia anterior. Se você ficar ausente por um período mais longo, os destaques incluirão todos os dias em que você esteve fora.

Se você abrir seus destaques mais de uma vez por dia, poderá atualizá-los para ver as novas atualizações.



Ler o destaque

Área de trabalho Dispositivos móveis Clique em Destaques na barra lateral. Analise seu destaque. Clique em Mais detalhes para analisar as fontes do destaque ou clique no ícone de três pontos próximo a qualquer canal para removê-lo de destaques futuros. Na guia Início, toque em Destaques. Analise seu destaque. Toque em uma mensagem para ver mais detalhes, incluindo as fontes dos destaques. Para remover o canal de futuros destaques, toque no ícone de seta ao lado do nome do canal e selecione Remover dos destaques.



Gerenciar seus destaques

Você pode adicionar ou remover conversas dos seus destaques a qualquer momento e escolher quais canais deseja silenciar.

No computador, clique em Destaques na barra lateral. Clique em Gerenciar destaques na parte superior direita. Para adicionar conversas aos seus destaques, pesquise e selecione o canal que você gostaria de incluir. Para remover conversas, desmarque as caixas de seleção ao lado dos canais que você não quer mais incluir. Silencie ou deixe de silenciar os canais clicando no botão. Clique em Save (Salvar).



Resumir arquivos

Quando você compartilha determinados tipos de arquivos baseados em texto (.pdf, .docx, .pptx e .xlsx) em canais ou em MDs, o Slack resume automaticamente o arquivo.

Os resumos estão disponíveis apenas para arquivos acessíveis a todos e aparecem debaixo daqueles com o ícone Resumir .

. Para ver um resumo mais detalhado, passe o cursor do mouse sobre o arquivo e selecione Ver resumo. Para traduzir um resumo de arquivo no seu idioma padrão de tradução, clique em Traduzir.



Gerenciar resumos de arquivos

Você pode decidir se deseja exibir resumos de arquivos. Se você desativar os resumos de arquivos, eles não serão gerados para os arquivos que você adicionar ao Slack, e você também não verá os resumos dos arquivos enviados por outras pessoas.

No computador, clique na sua foto do perfil na barra lateral. Clique em Preferências. Selecione IA. Abaixo de Resumos de arquivos, escolha se deseja resumir os arquivos enviados por você e exibir resumos de arquivos enviados por outras pessoas.



Traduzir mensagens

Use a IA para traduzir mensagens no Slack escritas em outro idioma. Comece definindo seu idioma de tradução e, em seguida, selecione uma mensagem para traduzir.

Definir idioma de tradução

No computador, clique na sua foto do perfil na barra lateral. Clique em Preferências. Selecione Idioma e região. Em Idioma de tradução, escolha o idioma padrão para o qual você quer traduzir as mensagens.



Traduzir uma mensagem

Depois de definir um idioma de tradução, você poderá traduzir mensagens no Slack. Apenas você pode ver as traduções, as outras pessoas verão apenas o conteúdo original.