Guida alle funzioni IA di Slack
Le funzioni IA integrate in Slack, che si basano sulle conoscenze presenti nella tua area di lavoro, sono pensate per aiutare te e il tuo team a lavorare in modo più produttivo. Prova a usare l’IA per prendere appunti durante un incontro col tuo team o avviando una conversazione con Slackbot, il tuo agente di IA personale.
Cosa puoi aspettarti
- Le funzioni di intelligenza artificiale disponibili per te dipendono dal tuo piano Slack, il tuo ruolo (membro oppure ospite) e se i tuoi amministratori hanno limitato l’accesso.
- Le risposte generate dall’IA includono solo informazioni disponibili per te (come i messaggi e altri contenuti provenienti dai canali pubblici, nonché da eventuali canali privati e messaggi diretti di cui fai parte). I dati dalle risorse connesse, come Salesforce, verranno inclusi nelle risposte di Slackbot e nei risultati di ricerca aziendale.
- Slack si impegna a garantire la sicurezza dei dati e la privacy, e mantenere questi impegni è il fondamento di tutto ciò che facciamo. Visita Sicurezza per le funzioni IA in Slack per una panoramica e scopri di più sui Controlli di sicurezza dell’IA di Slack.
Disponibilità delle funzioni in base al piano
|Funzione
|Pro
|Business+
|Enterprise+
|Feedback dei membri sulle risposte IA*
|Riepiloghi delle conversazioni
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|Note dell’incontro
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|Filtri di ricerca automatici
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|Cercare risposte
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|Sintesi
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|Riepiloghi di file
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|Traduzioni
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|Automazione dei workflow
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|Generazione del contenuto del canvas
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|Slackbot**
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|Ricerca aziendale
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*Per impostazione predefinita, l’abilità dei membri di inviare feedback a Slack riguardo alle risposte dell’IA è bloccata in alcune aree di lavoro o organizzazioni Enterprise. I proprietari e gli amministratori di queste aree di lavoro o organizzazioni possono annullare questa impostazione e permettere l’invio di feedback.
**Slackbot potrebbe essere disponibile in anteprima con funzionalità limitate per le aree di lavoro con i piani gratuiti e Pro.
Nota: se utilizzi la versione legacy di Business+ o il piano Enterprise Grid senza il componente aggiuntivo IA di Slack, avrai accesso solo alle funzioni di Pro elencate sopra. Per ulteriori dettagli, visita Aggiornamenti alla disponibilità delle funzioni e i prezzi dei piani di Slack.
Crea un riepilogo delle conversazioni
Aggiornati più rapidamente su qualsiasi canale, messaggio diretto (MD) o conversazione. Che tu stia entrando in un nuovo canale, rientrando da un periodo di assenza o mettendoti in pari con una discussione movimentata, l’IA può riassumere le conversazioni in pochi secondi.
Riepilogare un canale o MD
Puoi creare il riepilogo solo dei messaggi non letti, per gli ultimi sette giorni o per un intervallo di date personalizzato (solo su desktop).
Desktop
Mobile
- Apri il canale o il MD che vuoi riassumere.
- Clicca sull’icona con i tre puntini nella parte superiore della conversazione e seleziona Riepiloga canale o Riepiloga conversazione.
- Scegli un’opzione per generare il tuo riepilogo, che comparirà una volta pronto.
- Se vuoi, clicca sull’icona Ulteriori dettagli per visualizzare le fonti del riepilogo.
- Apri il canale o il MD che vuoi riassumere.
- Tocca Riassumi in alto a destra.
- Scegli un’opzione per generare il riepilogo. Quando sarà pronto, vedrai un badge sull’icona Riepilogo. Toccala per visualizzare il riepilogo.
Riassumere una conversazione
Desktop
Mobile
- Apri la conversazione che vuoi riassumere.
- Clicca sul pulsante Riepilogo nella parte superiore della conversazione. Il riepilogo verrà visualizzato quando sarà pronto.
- Se vuoi, clicca sull’icona Ulteriori dettagli per visualizzare le fonti del riepilogo.
- Apri la conversazione che vuoi riassumere.
- Tocca Riassumi in alto a destra.
- Quando il riepilogo sarà pronto, vedrai un badge sull’icona Riepilogo. Toccala per visualizzare il riepilogo.
Nota: la generazione dei riepiloghi può richiedere più tempo per intervalli di tempo o cronologie di messaggi più ampi. Ti invieremo una notifica quando il riepilogo è pronto, quindi prenditi pure una pausa o lavora su altro nel frattempo.
Suggerimento: sui dispositivi mobili, pizzica un canale o una conversazione nella visualizzazione Mettiti in pari per generare un riepilogo.
Cercare informazioni
Filtri di ricerca automatici
L’IA di Slack applicherà automaticamente i filtri di ricerca appropriati alle query in linguaggio naturale (come "slide create da Sara per la riunione di marketing della scorsa settimana") per mostrare i messaggi pertinenti.
- Dal desktop, clicca sulla barra di ricerca nella parte superiore di Slack.
- Digita ciò che stai cercando e premi Invio.
- Accanto a Dettagli della ricerca nella parte superiore della pagina dei risultati, vedrai quali filtri sono stati applicati. Clicca su Filtri per modificare i risultati oppure inserisci un'altra ricerca per riprovare.
Ottenere risposte
Fai una domanda con parole tue e ottieni una risposta concisa basata sulle informazioni rilevanti presenti in Slack, senza dover passare al setaccio i risultati di ricerca.
Desktop
Mobile
- Clicca sulla barra di ricerca nella parte superiore di Slack.
- Digita la domanda e premi Invio.
- Le risposte dell’IA appariranno nella parte superiore dei risultati di ricerca. Le risposte contengono citazioni che fanno riferimento ai messaggi o ai file di origine su cui si basano. Passa il puntatore sopra una citazione per visualizzare l’anteprima della fonte o clicca su di essa per visualizzare il messaggio o file.
- Per condividere una risposta utile con altre persone, clicca su Condividi. Controlla la risposta, quindi clicca su Condividi comunque per inviarla in un canale o MD.
- Tocca la barra di ricerca nella parte superiore di Slack.
- Digita la domanda e tocca Cerca o l’icona della lente di ingrandimento sulla tastiera del dispositivo.
- Le risposte dell’IA appariranno nella parte superiore dei risultati di ricerca. Le risposte contengono citazioni che fanno riferimento ai messaggi o ai file di origine su cui si basano e puoi toccare una citazione per visualizzarne le fonti.
Suggerimento: Se hai il piano Enterprise+, un proprietario o un amministratore dell'organizzazione può abilitare la ricerca aziendale per includere contenuti e informazioni da altre origini (come Google Drive, GitHub e altro) nei risultati di ricerca.
Riepiloga ciò che hai perso
Mettiti in pari dopo un periodo di assenza da Slack con un riepilogo personalizzato dei canali non letti. Con le sintesi, puoi ottenere riepiloghi quotidiani automatici dei canali che vuoi tenere sotto controllo ma che non vuoi ti interrompano durante la giornata lavorativa.
- Quando configuri la sintesi per la prima volta, Slack ti consiglierà alcuni canali che visiti spesso ma in cui di solito non partecipi, che potresti voler includere.
- Dopo aver verificato quali canali includere e aver attivato le sintesi, puoi silenziare questi canali per mantenere la barra laterale in ordine oppure riattivare le conversazioni che desideri continuare a seguire più da vicino.
- Riceverai una nuova sintesi ogni mattina con quello che hai perso del giorno precedente. Se rimani assente per un periodo di tempo più lungo, la sintesi coprirà tutti i giorni in cui non c’eri.
- Se apri la sintesi più di una volta al giorno, puoi aggiornare per vedere eventuali nuovi aggiornamenti.
Leggere la sintesi
Desktop
Mobile
- Clicca su Sintesi nella barra laterale.
- Esamina il riepilogo. Clicca su Altri dettagli per esaminare le fonti di una sintesi o clicca sull’icona dei tre puntini accanto a ogni canale per rimuoverlo dalle sintesi future.
- Dalla scheda Home, tocca Sintesi.
- Esamina il riepilogo. Tocca un messaggio per visualizzare ulteriori dettagli, tra cui le fonti della sintesi. Per rimuovere un canale dalle sintesi future, tocca l'icona della freccia accanto al nome del canale e seleziona Rimuovi dalla sintesi.
Gestisci la tua sintesi
Puoi aggiungere o rimuovere conversazioni alla tua sintesi in qualsiasi momento, decidendo quali canali silenziare.
- Dal desktop, clicca su Sintesi nella barra laterale.
- Clicca su Gestisci sintesi in alto a destra.
- Per aggiungere conversazioni al riepilogo, cerca e seleziona il canale che vuoi aggiungere.
- Per rimuovere le conversazioni, deseleziona le caselle accanto ai canali che non vuoi più includere.
- Silenzia o riattiva i canali cliccando sull’interruttore.
- Fai clic su Save (Salva).
Riepilogare file
Quando condividi determinati file di testo (.pdf, .docx, .pptx e .xlsx) nei canali o nei messaggi diretti, Slack ne crea automaticamente un riepilogo.
- I riepiloghi sono disponibili solo per i file accessibili a tutti e appariranno sotto un file con un'icona Riassumi.
- Per visualizzare un riepilogo più dettagliato, passa il puntatore del mouse su un file e seleziona Visualizza riepilogo. Per tradurre il riepilogo di un file nella lingua di traduzione predefinita, clicca su Traduci.
Gestisci i riepiloghi di file
Puoi decidere se mostrare o meno i riepiloghi di file. Se disabiliti i riepiloghi di file, questi non verranno generati per nessun file che aggiungi in Slack e non vedrai i riepiloghi degli altri file.
- Dal desktop, fai clic sulla tua foto del profilo nella barra laterale.
- Clicca su Preferenze.
- Seleziona IA.
- In Riepiloghi di file, seleziona se vuoi creare dei riepiloghi dei file che carichi e mostrare i riepiloghi dei file caricati dalle altre persone.
Tradurre messaggi
Utilizza l’IA per tradurre i messaggi in Slack scritti in altre lingue. Per prima cosa, imposta la lingua di traduzione, quindi seleziona un messaggio da tradurre.
Impostare la lingua di traduzione
- Dal desktop, fai clic sulla tua foto del profilo nella barra laterale.
- Clicca su Preferenze.
- Seleziona Lingua e regione.
- Sotto Lingua di traduzione, scegli la lingua predefinita in cui tradurre i messaggi.
Tradurre un messaggio
Dopo aver impostato una lingua di traduzione, puoi tradurre i messaggi in Slack. Le traduzioni sono visibili solo a te, quindi le altre persone vedranno sempre il messaggio originale.
Desktop
Mobile
- In qualsiasi conversazione, passa il puntatore su un messaggio.
- Clicca sull’icona dei tre puntini nell’angolo in alto a destra del messaggio, quindi seleziona Traduci messaggio.
- Clicca su Vedi originale sotto il messaggio tradotto per visualizzarlo nella lingua originale.
- In qualsiasi conversazione, tieni premuto su un messaggio.
- Tocca Traduci messaggio.
- Tocca Vedi originale sotto il messaggio tradotto per visualizzarlo nella lingua originale.