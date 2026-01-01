Se você não conseguir encontrar um modelo de canvas que atenda às suas necessidades, poderá criar seu próprio. Modelos personalizados podem ser compartilhados com outras pessoas no seu workspace ou organização Enterprise ou configurados como privados.



Como funciona

Observação: no momento, não é possível criar, compartilhar ou usar modelos de canvas nos apps para dispositivos móveis do Slack.

Criar um modelo de canvas personalizado

Para criar um modelo personalizado, você precisa converter um canvas existente. Depois que ele foi convertido, você poderá pesquisar o modelo e usá-lo mais tarde.

Em um canvas, clique no ícone de três pontos e selecione Converter para um modelo. Clique em Converter para um modelo.



Compartilhar um modelo de canvas

Só você terá acesso aos canvas que converteu em modelos. Para que outras pessoas usem seu modelo, é possível compartilhá-lo.

No modelo do canvas, clique em Compartilhar no canto superior direito. Se desejar, adicione as pessoas ou canais com os quais você quer compartilhar o modelo e escreva uma mensagem. Clique no menu suspenso e selecione Pode ver ou Pode editar para decidir como o modelo deve ser compartilhado.

• Quem tem o acesso do tipo Pode ver poderá usar seu modelo para criar um canvas.

• Quem tem o acesso do tipo Pode editar poderá fazer alterações no modelo. Quando as alterações forem salvas, a versão atualizada estará disponível imediatamente. Clique em Compartilhar.



Editar um modelo de canvas

Você e todos que têm o acesso do tipo Pode editar poderão editar o modelo de canvas.

No computador, clique em Arquivos na barra lateral. Selecione Canvas. Depois, clique em Novo no canto superior direito e selecione Começar com um modelo. Pesquise o modelo que você quer editar ou selecione-o na lista. Clique em Editar e faça as alterações. As edições serão salvas automaticamente.

Observação: Qualquer pessoa com o acesso do tipo Pode editar também pode alterar quem pode usar ou editar o modelo. Siga as etapas acima para localizar o modelo e, em seguida, clique em Compartilhar para ajustar as permissões.



Reverter o modelo para um canvas

Todos que têm o acesso do tipo Pode editar podem reverter um modelo para um canvas, para que ele não fique mais disponível para uso como modelo.

No modelo do canvas, clique no ícone de três pontos e selecione Reverter modelo para um canvas. Clique em Reverter para canvas para confirmar.



Publicar modelos de canvas da página inicial de vendas

Os modelos de canvas da página inicial de vendas do Slack são feitos pelo Slack e permitem que os membros criem documentos com facilidade, como planos de oportunidades ou destaques de contas. Os administradores de vendas podem personalizar e publicar esses modelos de canvas de vendas para serem usados pelos membros.

No computador, clique em Arquivos na barra lateral. Selecione Canvas. Depois, clique em Novo no canto superior direito e selecione Começar com um modelo. Abaixo de Criado pelo Slack, selecione um modelo de vendas na lista. Clique em Usar modelo. Faça alterações, se quiser, e clique em Publicar. Após a publicação, modelos de canvas para vendas aparecerão na galeria relacionada com um emoji de vendas 💸.



Publicar modelos para a sua organização

Por padrão, todos os proprietários, administradores, administradores de modelos e administradores de vendas (se você estiver usando a página inicial de vendas do Slack) podem publicar modelos na seção Criados pela organização da galeria de modelos de canvas. Esses modelos podem ser encontrados e usados por todos da sua organização Enterprise e são ótimos para padronizar o visual e o uso dos canvas na sua organização. Para adicionar um modelo a essa seção, siga as etapas abaixo:

Adicionar ou remover modelos

No modelo do canvas, clique em Compartilhar no canto superior direito. Clique na guia Geral. Marque a caixa para adicionar o modelo à seção Criados pela organização da galeria. Para removê-lo da seção, desmarque a caixa. Clique em Salvar.

Observação: para adicionar ou remover um modelo da seção Criados pela organização, você precisará ter o acesso do tipo Pode editar.