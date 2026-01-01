Se non riesci a trovare un modello di canvas che soddisfi le tue esigenze, puoi crearne uno tuo. È possibile condividere i modelli personalizzati con altri nell'area di lavoro o nell'organizzazione Enterprise oppure mantenerli privati.



Funzionamento

Nota: al momento non è possibile creare, condividere o utilizzare i modelli di canvas dall’app di Slack per dispositivi mobili.

Creare un modello di canvas personalizzato

Per creare un modello personalizzato, devi convertire un canvas esistente. Dopo la conversione, potrai cercare il modello e utilizzarlo in un secondo momento.

Da un canvas, clicca sull’icona dei tre puntini , quindi seleziona Converti in un modello. Clicca su Converti in un modello.



Condividere un modello di canvas

Quando converti un canvas in un modello, potrai accedervi solo tu. Per far sì che anche altri lo possano usare, puoi condividerlo.

Da un modello di canvas, clicca su Condividi nell’angolo in alto a destra. Aggiungi le persone o i canali con cui desideri condividere il modello e, se vuoi, aggiungi un messaggio. Clicca sul menu a discesa e seleziona Può visualizzare o Può modificare per decidere la modalità di condivisione del modello.

• Coloro che hanno l’accesso Può visualizzare possono utilizzare il tuo modello per creare un canvas.

• Coloro che hanno l’accesso Può modificare possono apportare modifiche al modello. La versione aggiornata sarà disponibile immediatamente dopo aver salvato le modifiche. Clicca su Condividi.



Modificare un modello di canvas

Puoi modificare un modello di canvas insieme a chiunque abbia l’accesso Può modificare.

Dal desktop, clicca su File nella barra laterale. Seleziona Canvas, quindi clicca su Nuovo nell’angolo in alto a destra e scegli Inizia da un modello. Cerca il modello che desideri modificare o selezionalo dall’elenco. Clicca su Modifica e apporta le tue modifiche. Le modifiche verranno salvate automaticamente.

Nota: Chiunque dispone dell’accesso Può modificare può anche stabilire chi può utilizzare o modificare il modello. Segui i passaggi precedenti per trovare il modello, quindi clicca su Condividi per modificare le autorizzazioni.



Ripristinare un modello in un canvas

Tutti coloro che hanno l’accesso Può modificare possono ripristinare un modello in un canvas, in modo da non renderlo più disponibile all’utilizzo come modello.

Dal modello di canvas, clicca sull’icona dei tre puntini , quindi seleziona Ripristina modello in un canvas. Clicca su Ripristina in canvas per confermare.



Pubblicare modelli di canvas per Home Vendite

I modelli di canvas per Home Vendite Slack sono creati da Slack e consentono ai membri di creare facilmente documenti come piani di opportunità o sintesi degli account. Gli amministratori delle vendite possono personalizzare e pubblicare questi modelli di canvas di vendita affinché i membri possano utilizzarli.

Dal desktop, clicca su File nella barra laterale. Seleziona Canvas, quindi clicca su Nuovo nell’angolo in alto a destra e scegli Inizia da un modello. Sotto Creati da Slack, seleziona un modello di vendita dall’elenco. Clicca su Usa modello. Se lo desideri, apporta modifiche, quindi clicca su Pubblica. Una volta pubblicati, i modelli di canvas di vendita verranno visualizzati nella galleria dei modelli di canvas con un emoji di vendita 💸.



Pubblicare modelli per la tua organizzazione

Per impostazione predefinita, tutti gli amministratori, i proprietari, gli amministratori di modelli e gli amministratori delle vendite (se usi Home Vendite Slack) possono pubblicare modelli nella sezione Creati dalla tua organizzazione della galleria di modelli di canvas. Questi modelli possono essere trovati e utilizzati da tutti i membri della tua organizzazione Enterprise e sono perfetti per standardizzare l’aspetto e l’utilizzo dei canvas in tutta l’organizzazione. Per aggiungere un modello a questa sezione, segui questi passaggi:

Aggiungere o rimuovere i modelli

Da un modello di canvas, clicca su Condividi nell’angolo in alto a destra. Clicca sulla scheda Generale. Seleziona la casella per aggiungere il modello alla sezione Creati dalla tua organizzazione della galleria di modelli. Per rimuoverlo, deseleziona la casella. Clicca su Salva.

Nota: per aggiungere o rimuovere un modello dalla sezione Creati dalla tua organizzazione, dovrai avere l’accesso Può modificare al modello.