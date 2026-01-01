Si no encuentras una plantilla de canvas que se ajuste a tus necesidades, puedes crear la tuya propia. Además, puedes compartir las plantillas personalizadas con el resto de las personas de tu espacio de trabajo u organización de Enterprise, o mantenerlas privadas.



Funcionamiento

Nota: Por el momento no es posible crear, compartir ni usar plantillas de canvas en las aplicaciones móviles de Slack.

Crear una plantilla de canvas personalizada

Para crear una plantilla personalizada, tendrás que convertir uno de los canvas existentes en plantilla. Una vez convertido, podrás buscar la plantilla y usarla cuando quieras.

Abre un canvas y haz clic en el icono de tres puntos. Después, selecciona Convertir en una plantilla. Haz clic en Convertir en una plantilla.



Compartir una plantilla de canvas

Cuando conviertes un canvas en plantilla, solo tú puedes acceder a ella de forma predeterminada. Sin embargo, puedes compartirla para que otras puedan usarla otras personas.

En una plantilla de canvas, haz clic en Compartir en la esquina superior derecha. Escribe los nombres de las personas o los canales con los que quieras compartir la plantilla y añade un mensaje opcional. Haz clic en el menú desplegable y selecciona Ver o Editar según los permisos que quieras dar al compartir la plantilla.

• Las personas con acceso para Ver pueden usar la plantilla para crear un canvas.

• Las personas con acceso para Editar podrán modificar la plantilla. Cuando se guarden los cambios, la plantilla se actualizará al momento. Haz clic en Compartir.



Editar una plantilla de canvas

Tanto tú como cualquier persona con acceso para Editar podéis modificar las plantillas de canvas.

Desde el ordenador, haz clic en Archivos en la barra lateral. Selecciona Canvas y haz clic en Nuevo en la esquina superior derecha y selecciona Empezar a partir de una plantilla. Busca la plantilla que quieras editar o selecciónala en la lista. Haz clic en Editar y modifica la plantilla. Los cambios se irán guardando automáticamente.

Nota: Cualquier persona con acceso para Editar puede modificar quién puede usar o editar la plantilla. Sigue los pasos anteriores para buscar la plantilla y, después, haz clic en Compartir para modificar los permisos.



Volver a convertir una plantilla en canvas

Cualquier persona con acceso para Editar puede volver a convertir una plantilla en canvas, de modo que ya no podrá usarse como plantilla.

En la plantilla de canvas, haz clic en el icono de tres puntos y, después, selecciona Volver a convertir la plantilla en canvas. Después, haz clic en Volver a convertir en canvas para confirmar.



Publicar plantillas de canvas para Inicio de ventas

Las plantillas de Canvas de Inicio de ventas de Slack las hace Slack y permiten a los miembros crear con facilidad documentos como, por ejemplo, planes de oportunidades o síntesis de cuentas. Los administradores de ventas pueden personalizar y publicar estas plantillas de canvas de ventas para que las usen sus miembros.

Desde el ordenador, haz clic en Archivos en la barra lateral. Selecciona Canvas y haz clic en Nuevo en la esquina superior derecha y selecciona Empezar a partir de una plantilla. Debajo de Creado por Slack, selecciona una plantilla de ventas de la lista. Haz clic en Utilizar esta plantilla. Haz cambios si lo deseas, y luego haz clic en Publicar. Una vez publicadas, las plantillas de canvas de ventas aparecerán en la galería de plantillas de canvas con un emoji de ventas como este 💸.



Publica plantillas para tu organización

De forma predeterminada, todos los propietarios, administradores, administradores de plantillas y administradores de ventas (si usas Inicio de ventas de Slack) pueden publicar plantillas en la sección Creadas por tu organización de la galería de plantillas de canvas. Estas plantillas están disponibles para todos los miembros de la organización de Enterprise y son una buena forma de unificar el diseño y el uso de canvas en toda la organización. Para añadir una plantilla a esta sección, sigue estos pasos:

Añadir o eliminar plantillas

En una plantilla de canvas, haz clic en Compartir en la esquina superior derecha. Después, haz clic en la pestaña General. Marca la casilla para añadir la plantilla a la sección Creadas por tu organización de la galería. Si quieres eliminarla de esta sección, solo tienes que desmarcar la casilla. Haz clic en Guardar.

Nota: Para añadir o eliminar una plantilla de la sección Creadas por tu organización, necesitarás el acceso Puede editar en la plantilla.