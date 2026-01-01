Wenn du keine passende Canvas-Vorlage finden kannst, kannst du deine eigene erstellen. Benutzerdefinierte Vorlagen können mit anderen in deinem Workspace oder deiner Enterprise-Organisation geteilt werden oder du kannst sie privat halten.



So funktioniert es

Hinweis: Momentan ist es nicht möglich, Canvas-Vorlagen über Slack-Apps für Mobilgeräte zu erstellen, zu teilen oder zu nutzen.

Benutzerdefinierte Canvas-Vorlage erstellen

Du musst ein bestehendes Canvas umwandeln, um eine benutzerdefinierte Vorlage zu erstellen. Nach der Umwandlung kannst du nach der Vorlage suchen und sie später verwenden.

Klicke in einem Canvas auf das Symbol mit den drei Punkten und wähle anschließend In Vorlage umwandeln aus. Klicke auf In Vorlage umwandeln.



Eine Canvas-Vorlage teilen

Wenn du ein Canvas in eine Vorlage umwandelst, wird sie nur dir zur Verfügung stehen. Damit andere deine Vorlage verwenden können, kannst du sie teilen.

Klicke in einer Canvas-Vorlage oben rechts auf Teilen. Füge Personen oder Channels hinzu, mit denen du die Vorlage teilen möchtest, und füge nach Wunsch eine Nachricht hinzu. Klicke auf das Dropdown-Menü und wähle Lesezugriff oder Bearbeitungszugriff aus, um festzulegen, wie die Vorlage geteilt werden soll.

• Personen mit Lesezugriff können anhand deiner Vorlage ein Canvas erstellen.

• Personen mit Bearbeitungszugriff können Änderungen an der Vorlage vornehmen. Sobald die Änderungen gespeichert sind, ist die aktualisierte Version sofort verfügbar. Klicke auf Teilen.



Eine Canvas-Vorlage bearbeiten

Eine Canvas-Vorlage kann von dir und außerdem von jeder anderen Person mit Bearbeitungszugriff bearbeitet werden.

Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf Dateien. Wähle Canvases aus, klicke dann oben rechts auf Neu und wähle Mit einer Vorlage loslegen aus. Suche nach der Vorlage, die du bearbeiten möchtest, oder wähle sie aus der Liste aus. Klicke auf Bearbeiten und nimm deine Änderungen vor. Änderungen werden automatisch gespeichert.

Hinweis: Jeder mit Bearbeitungszugriff kann auch ändern, wer die Vorlage verwenden oder bearbeiten kann. Führe die folgenden Schritte aus, um die Vorlage zu finden und klicke anschließend auf Teilen, um die Berechtigungen anzupassen.



Eine Vorlage wieder in ein Canvas umwandeln

Jede Person mit Lesezugriff kann eine Vorlage in ein Canvas umwandeln, sodass sie nicht mehr als Vorlage verwendet werden kann.

Klicke in der Canvas-Vorlage auf das Symbol mit den drei Punkten und wähle dann Vorlage wieder in ein Canvas umwandeln aus. Klicke auf Wieder in Canvas umwandeln, um die Aktion zu bestätigen.



Canvas-Vorlagen für Sales Home veröffentlichen

Canvas-Vorlagen für Slack Sales Home werden von Slack erstellt und ermöglichen es Mitgliedern, ganz einfach Dokumente wie Opportunity-Pläne oder Kundenübersichten zu erstellen. Vertriebs-Admins können diese Canvas-Vorlagen für den Vertrieb zur Verwendung durch die Mitglieder anpassen und veröffentlichen.

Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf Dateien. Wähle Canvases aus, klicke dann oben rechts auf Neu und wähle Mit einer Vorlage loslegen aus. Wähle unterhalb von Erstellt von Slack eine Sales-Vorlage aus der Liste aus. Klicke auf Vorlage verwenden. Wenn du möchtest, kannst du noch Änderungen vornehmen und anschließend auf Veröffentlichen klicken. Nach der Veröffentlichung werden die Sales Canvas-Vorlagen in der Canvas-Vorlagengalerie mit einem 💸 Sales-Emoji angezeigt.



Vorlagen für deine Organisation veröffentlichen

Standardmäßig können alle Inhaber:innen, Admins, Vorlagen-Admins und Vertriebs-Admins (bei Slack Sales Home) Vorlagen zum Ordner Von deiner Organisation erstellt in der Canvas-Vorlagengalerie veröffentlichen. Diese Vorlagen können von allen in deiner Enterprise-Organisation gefunden und verwendet werden und eignen sich hervorragend dafür, das Aussehen und die Verwendung von Canvases in deiner Organisation zu vereinheitlichen. Wenn du eine Vorlage zu diesem Ordner hinzufügen möchtest, führe die folgenden Schritte aus:

Vorlagen hinzufügen oder entfernen

Klicke in einer Canvas-Vorlage oben rechts auf Teilen. Klicke auf den Tab Allgemein. Aktiviere das Kontrollkästchen, um diese Vorlage zum Ordner Von deiner Organisation erstellt in der Vorlagengalerie hinzuzufügen. Hebe die Aktivierung des Kontrollkästchens wieder auf, wenn du die Vorlage aus dem Ordner entfernen möchtest. Klicke auf Speichern.

Hinweis: Du benötigst Bearbeitungszugriff auf eine Vorlage, um diese im Ordner Von deiner Organisation erstellt hinzuzufügen oder aus diesem zu entfernen.