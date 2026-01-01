Agora que está tudo pronto para colaborar com a sua equipe no Slack, veja como concluir projetos mais rapidamente, mantendo toda a comunicação, informações e tarefas relevantes em um único lugar, em vez de ficarem dispersas em e-mails, bate-papos e chamadas.
Neste tutorial, você aprenderá como usar o Slack para:
Clique no ícone de usuário no canto superior direito do canal.
Clique em Adicionar pessoas.
Para adicionar algumas pessoas, pesquise membros por nome, endereço de e-mail ou grupo de usuários e selecione-os. Caso você queira adicionar um grupo grande, cole a lista de nomes ou de endereços de e-mail no campo.
Quando terminar, clique em Adicionar.
Depois de adicionar seus colegas de equipe ao canal, poste uma mensagem de boas-vindas ou faça uma reunião inicial. Também é possível gravar um clipe, permitindo que os membros da equipe em diferentes fusos horários se atualizem de forma assíncrona.
Dica:a adição de um prefixo ao nome do canal facilita a pesquisa e deixa mais claro o objetivo do canal. Use o prefixo projeto- para um canal específico de um projeto.
Adicionar informações e arquivos
Você pode adicionar o resumo do projeto ou outros documentos ao canal para que eles sejam facilmente acessados sem precisar sair do Slack.
Criar um resumo do projeto
Adicionar arquivos
Clique no ícone adicionar canvas no cabeçalho do canal.
Clique no modelo Visão geral do canal.
Adicione informações importantes ao canvas, como visão geral do projeto, pessoas envolvidas, metas — tudo o que você quiser.
Adicione arquivos a um canal simplesmente arrastando-os para o campo de mensagem.
Dica:Pesquise no Slack Marketplace para descobrir mais de 2.000 apps que podem ajudar você a conectar o Slack com softwares que você já usa no trabalho.
Alinhar as tarefas
Use o canal para adicionar conquistas e alinhar itens de ação em um local conveniente para que você e a equipe possam avançar com o projeto.
Adicionar e atribuir itens
Programar lembretes
Clique no ícone do canvas no cabeçalho do canal.
Perto da parte inferior do canvas, clique no ícone de lista de verificação.
Adicione itens de ação e marque-os quando estiverem concluídos. Você também pode atribuir pessoas a itens para que elas sejam notificadas. Basta digitar o símbolo @ seguido do nome do usuário e selecioná-lo na lista.
Programe mensagens recorrentes no canal do projeto para automatizar lembretes, como o envio de uma atualização de status semanal.
Dica: pesquise os modelos de canvas para descobrir mais recursos e prosseguir com o seu projeto no Slack. Basta passar o cursor do mouse sobre Mais, selecionar Canvas e clicar em Começar com um modelo no canto superior direito.
👏Tcharam! Está tudo pronto para executar seu primeiro projeto no Slack. Clique nos nossos outros tutoriais para saber como realizar reuniões produtivas e trabalhar com clientes.