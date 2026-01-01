Agora que está tudo pronto para colaborar com a sua equipe no Slack, veja como concluir projetos mais rapidamente, mantendo toda a comunicação, informações e tarefas relevantes em um único lugar, em vez de ficarem dispersas em e-mails, bate-papos e chamadas.

Neste tutorial, você aprenderá como usar o Slack para: Comunicar-se com a sua equipe

Adicionar informações e arquivos

Alinhar as tarefas

Desbloquear um selo: Continue neste tutorial sobre o Trailhead e eleve seu patamar com suas novas habilidades de produtividade no Slack.



Comunicar-se com a sua equipe

Cada projeto deve ter um canal dedicado no Slack para a comunicação e a colaboração da equipe em um único local.

Criar um canal Adicionar colegas Clique no botão mais na barra lateral. Selecione Criar um canal. Dê um nome ao canal e clique em Avançar. Escolha um tipo de canal (público ou privado). Depois, clique em Criar. Clique no ícone de usuário no canto superior direito do canal. Clique em Adicionar pessoas. Para adicionar algumas pessoas, pesquise membros por nome, endereço de e-mail ou grupo de usuários e selecione-os. Caso você queira adicionar um grupo grande, cole a lista de nomes ou de endereços de e-mail no campo. Quando terminar, clique em Adicionar.

Depois de adicionar seus colegas de equipe ao canal, poste uma mensagem de boas-vindas ou faça uma reunião inicial. Também é possível gravar um clipe, permitindo que os membros da equipe em diferentes fusos horários se atualizem de forma assíncrona.

Dica: a adição de um prefixo ao nome do canal facilita a pesquisa e deixa mais claro o objetivo do canal. Use o prefixo projeto- para um canal específico de um projeto.



Adicionar informações e arquivos

Você pode adicionar o resumo do projeto ou outros documentos ao canal para que eles sejam facilmente acessados sem precisar sair do Slack.

Criar um resumo do projeto Adicionar arquivos Clique no ícone adicionar canvas no cabeçalho do canal. Clique no modelo Visão geral do canal. Adicione informações importantes ao canvas, como visão geral do projeto, pessoas envolvidas, metas — tudo o que você quiser. Adicione arquivos a um canal simplesmente arrastando-os para o campo de mensagem. Você também pode instalar outros apps de compartilhamento de arquivos como o Google Drive e o OneDrive com o Slack. Dica: Pesquise no Slack Marketplace para descobrir mais de 2.000 apps que podem ajudar você a conectar o Slack com softwares que você já usa no trabalho.



Alinhar as tarefas

Use o canal para adicionar conquistas e alinhar itens de ação em um local conveniente para que você e a equipe possam avançar com o projeto.

Adicionar e atribuir itens Programar lembretes Clique no ícone do canvas no cabeçalho do canal. Perto da parte inferior do canvas, clique no ícone de lista de verificação. Adicione itens de ação e marque-os quando estiverem concluídos. Você também pode atribuir pessoas a itens para que elas sejam notificadas. Basta digitar o símbolo @ seguido do nome do usuário e selecioná-lo na lista. Programe mensagens recorrentes no canal do projeto para automatizar lembretes, como o envio de uma atualização de status semanal. Acompanhe com nosso tutorial em vídeo para testar.

Dica: pesquise os modelos de canvas para descobrir mais recursos e prosseguir com o seu projeto no Slack. Basta passar o cursor do mouse sobre Mais, selecionar Canvas e clicar em Começar com um modelo no canto superior direito.

👏Tcharam! Está tudo pronto para executar seu primeiro projeto no Slack. Clique nos nossos outros tutoriais para saber como realizar reuniões produtivas e trabalhar com clientes.