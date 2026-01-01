Maintenant que vous êtes prêt(e) à travailler avec votre équipe dans Slack, voici comment terminer un projet plus rapidement en centralisant les communications, les informations et les actions pertinentes en un seul endroit plutôt que de les disperser dans des e-mails, des chats et des appels.

Dans ce tutoriel, vous découvrirez comment utiliser Slack pour : Communiquer avec votre équipe

Ajouter des informations et des fichiers

Se coordonner sur des tâches

Déverrouiller un badge : suivez ce tutoriel sur Trailhead et redoublez d’efficacité grâce à vos nouvelles compétences de productivité dans Slack.



Communiquer avec votre équipe

Chaque projet doit disposer de son propre canal Slack où votre équipe peut communiquer et travailler de manière centralisée.

Créer un canal Ajouter des collaborateurs Cliquez sur le bouton Plus dans la barre latérale. Sélectionnez Créer un canal. Donnez un nom au canal, puis cliquez sur Suivant. Choisissez un type de canal (public ou privé), puis cliquez sur Créer. Cliquez sur l’icône d’utilisateur dans le coin supérieur droit du canal. Cliquez sur Ajouter des personnes Pour ajouter plusieurs personnes, recherchez des membres par nom, adresse e-mail ou groupe d’utilisateurs et sélectionnez-les. Pour ajouter un grand nombre de personnes, copiez-collez la liste des noms ou des adresses e-mail dans le champ. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Ajouter.

Après avoir ajouté vos coéquipiers au canal, publiez un message de bienvenue ou organisez une réunion de lancement. Vous pouvez également enregistrer un clip afin que vos coéquipiers, quel que soit leur fuseau horaire, puissent rattraper leur retard de manière asynchrone.

Conseil : l’ajout d’un préfixe au nom du canal facilite la recherche et permet de préciser l’objectif du canal. ajoutez le préfixe projet- à un canal dédié à un projet.



Ajouter des informations et des fichiers

Vous pouvez ajouter un briefing de projet ou d’autres documents au canal afin qu’ils soient facilement accessibles sans avoir à quitter Slack.

Créer un briefing de projet Ajouter des fichiers Cliquez sur l’icône du canevas dans l’en-tête du canal. Cliquez sur le modèle de la vue d’ensemble du canal Ajoutez des informations clés au canevas, comme la vue d’ensemble du projet, ses intervenants, ses objectifs… Tout ce que vous jugez pertinent. Ajoutez des fichiers dans un canal en les déposant dans la zone de message. Vous pouvez également installer d’autres applications de partage de fichiers comme Google Drive et OneDrive avec Slack. Conseil : vous pouvez consulter le Slack Marketplace, qui compte plus de 2 000 applications vous permettant de connecter Slack aux logiciels que vous utilisez déjà au travail.



Se coordonner sur des tâches

Utilisez le canal pour ajouter des réalisations et vous coordonner sur les actions à entreprendre de manière centralisée afin de faire avancer un projet en équipe.

Ajouter et attribuer des éléments Rappels programmés Cliquez sur l’icône du canevas dans l’en-tête du canal. Au bas du canevas, cliquez sur l’icône de liste de choses à faire . Ajoutez des éléments d’action et barrez-les lorsqu’ils seront complétés. Vous pouvez également assigner des utilisateurs aux éléments pour qu’ils reçoivent des notifications. Saisissez le symbole @ suivi de leur nom, puis sélectionnez-les dans la liste. Programmez des messages récurrents dans le canal du projet pour automatiser les rappels, comme le partage d’une mise à jour hebdomadaire de l’état d’avancement. Suivez notre didacticiel vidéo pour essayer.

Conseil : parcourez les modèles de canevas pour plus d’informations sur la gestion des projets dans Slack. Passez simplement votre curseur sur Plus , sélectionnez Canevas et cliquez sur Utiliser un modèle dans le coin supérieur droit.

👏 Et voilà ! Vous êtes prêt(e) à lancer votre premier projet dans Slack. Cliquez sur nos autres tutoriels pour apprendre à organiser des réunions productives et à collaborer avec vos clients.