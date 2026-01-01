Adicionar e gerenciar guias nos canais e mensagens diretas
Todos os canais e mensagens diretas (MDs) iniciam com a guia Mensagens. Enquanto as conversas acontecem e você compartilha arquivos, cria fluxos de trabalho e fixa mensagens importantes, outras guias aparecem automaticamente. Também é possível criar pastas para organizar links e recursos.
Criar uma guia
Crie guias para destacar conteúdo em um canal ou MD. É possível criar até 15 guias para os seguintes tipos de conteúdo:
- Canvas e listas
- Fluxos de trabalho
- Mensagens
- Links e outros arquivos (em pastas)
Adicionar um canvas ou uma lista
- No seu computador, abra um canal ou uma MD.
- Clique no sinal de mais na parte superior da conversa e, em seguida, selecione
Canvas ou Lista no menu.
- Pesquise e selecione um cavas ou uma lista ou crie um novo, se desejar. Se estiver adicionando uma lista, selecione um modo de visualização.
- Clique em Inserir.
- Analise as permissões de acesso e clique em Compartilhar.
Dica: destaque um canvas ou lista em um canal ou MD ao arrastar e soltar no cabeçalho da conversa.
Adicione um fluxo de trabalho
- No seu computador, abra um canal ou uma MD.
- Clique no sinal de mais na parte superior da conversa e, em seguida, selecione
Fluxos de trabalho no menu.
- Pesquise e selecione um fluxo de trabalho ou crie um novo, se desejar.
- Clique em Adicionar.
- Analise as permissões de acesso e clique em Salvar.
Fixar uma mensagem
Quando você fixa uma mensagem importante em um canal ou MD, ela será adicionada à guia
Fixados. Veja como isso acontece:
Plano gratuito
Planos Pro, Business+ e Enterprise
- No computador, passe o cursor sobre a mensagem que você quer adicionar.
- Clique no ícone de três pontos.
- Selecione Fixar no canal ou Fixar a esta conversa em uma MD.
- Para remover uma mensagem, abra a guia Fixados e passe o cursor sobre a mensagem. Clique no ícone dos três pontos e selecione Remover fixação do canal.
- No computador, passe o cursor sobre a mensagem que você quer adicionar.
- Clique no ícone de três pontos.
- Passe o mouse sobre Organizar e selecione Fixar no canal ou Fixar a esta conversa em uma MD.
- Para remover uma mensagem, abra a guia Fixados e passe o cursor sobre a mensagem. Clique no ícone dos três pontos e selecione Remover fixação do canal.
Adicionar uma pasta
Se as pessoas usam o canal para encontrar um conjunto específico de recursos, como materiais de integração ou planos de projeto, crie uma pasta para organizar todos os links e arquivos relevantes. É possível adicionar até 100 itens ou pastas por canal.
- No computador, abra um canal ou uma MD.
- Clique no sinal de mais
na parte superior da conversa e, em seguida,
Pasta.
- Dê um nome à pasta e clique em Criar.
- Clique em Adicionar e selecione uma opção no menu.
Adicione um arquivo
- No seu computador, abra um canal ou uma MD.
- Clique em uma pasta existente ou crie uma nova.
- Clique no sinal de mais na parte superior da pasta e, em seguida, selecione Arquivo.
- Selecione um arquivo e clique em Adicionar arquivo.
- Clique em Compartilhar para conceder acesso a todos na conversa.
Adicione um link
- No seu computador, abra um canal ou uma MD.
- Clique no sinal de mais na parte superior da conversa e, em seguida, selecione Link.
- Adicione um URL. Se preferir, edite o nome exibido e emoji.
- Escolha uma pasta para o link ou crie uma nova.
- Clique em Adicionar.
Dica: arraste e solte arquivos e links na conversa diretamente em uma pasta.
Editar ou excluir uma pasta
Qualquer pessoa em uma conversa pode adicionar e remover conteúdo, renomear ou excluir uma pasta, mesmo se a edição de guias for restrita aos Gerentes de canais.
- No computador, abra um canal ou MD e selecione uma pasta para abri-la.
- Clique no ícone dos três pontos próximo ao link ou arquivo que deseja remover. Em seguida, clique em Excluir link ou Remover arquivo.
- Para renomear ou excluir uma pasta, clique no ícone dos três pontos no canto superior direito e selecione Renomear pasta ou Excluir pasta.
Organizar guias
Arraste e solte as guias para reorganizá-las no cabeçalho da conversa. Você pode mover arquivos, links e mensagens fixadas para dentro e para fora das pastas. Para ocultar ou exibir uma guia na conversa, siga estas etapas:
- No seu computador, abra um canal ou uma MD.
- Clique no sinal de mais na parte superior da conversa e, em seguida, selecione Editar guias.
- Passe o mouse sobre uma guia e clique no ícone de olho para exibi-la ou ocultá-la ou clique no ícone de lixeira para exclui-la.
Gerencie quem pode editar as guias
Os gerentes de canais podem permitir que todos editem as guias em um canal ou restringir a edição apenas aos gerentes de canais.
- No computador, abra um canal que você gerencia.
- Clique no nome do canal e selecione Configurações.
- Embaixo, escolha quem pode adicionar, remover e reordenar guias, selecione uma opção no menu suspenso.
Quem pode usar este recurso?
- Todos os membros e convidados (por padrão)
- Disponível em todos os planos