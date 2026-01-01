Todos os canais e mensagens diretas (MDs) iniciam com a guia Mensagens. Enquanto as conversas acontecem e você compartilha arquivos, cria fluxos de trabalho e fixa mensagens importantes, outras guias aparecem automaticamente. Também é possível criar pastas para organizar links e recursos.



Criar uma guia

Crie guias para destacar conteúdo em um canal ou MD. É possível criar até 15 guias para os seguintes tipos de conteúdo:

Canvas e listas

Fluxos de trabalho

Mensagens

Links e outros arquivos (em pastas)



Adicionar um canvas ou uma lista

No seu computador, abra um canal ou uma MD. Clique no sinal de mais na parte superior da conversa e, em seguida, selecione

Canvas ou Lista no menu. Pesquise e selecione um cavas ou uma lista ou crie um novo, se desejar. Se estiver adicionando uma lista, selecione um modo de visualização. Clique em Inserir. Analise as permissões de acesso e clique em Compartilhar.

Dica: destaque um canvas ou lista em um canal ou MD ao arrastar e soltar no cabeçalho da conversa.



Adicione um fluxo de trabalho

No seu computador, abra um canal ou uma MD. Clique no sinal de mais na parte superior da conversa e, em seguida, selecione

Fluxos de trabalho no menu. Pesquise e selecione um fluxo de trabalho ou crie um novo, se desejar. Clique em Adicionar. Analise as permissões de acesso e clique em Salvar.



Fixar uma mensagem

Quando você fixa uma mensagem importante em um canal ou MD, ela será adicionada à guia

Fixados. Veja como isso acontece:

Plano gratuito Planos Pro, Business+ e Enterprise No computador, passe o cursor sobre a mensagem que você quer adicionar. Clique no ícone de três pontos. Selecione Fixar no canal ou Fixar a esta conversa em uma MD. Para remover uma mensagem, abra a guia Fixados e passe o cursor sobre a mensagem. Clique no ícone dos três pontos e selecione Remover fixação do canal. No computador, passe o cursor sobre a mensagem que você quer adicionar. Clique no ícone de três pontos. Passe o mouse sobre Organizar e selecione Fixar no canal ou Fixar a esta conversa em uma MD. Para remover uma mensagem, abra a guia Fixados e passe o cursor sobre a mensagem. Clique no ícone dos três pontos e selecione Remover fixação do canal.



Adicionar uma pasta

Se as pessoas usam o canal para encontrar um conjunto específico de recursos, como materiais de integração ou planos de projeto, crie uma pasta para organizar todos os links e arquivos relevantes. É possível adicionar até 100 itens ou pastas por canal.

No computador, abra um canal ou uma MD. Clique no sinal de mais na parte superior da conversa e, em seguida,

Pasta. Dê um nome à pasta e clique em Criar. Clique em Adicionar e selecione uma opção no menu.



Adicione um arquivo

No seu computador, abra um canal ou uma MD. Clique em uma pasta existente ou crie uma nova. Clique no sinal de mais na parte superior da pasta e, em seguida, selecione Arquivo. Selecione um arquivo e clique em Adicionar arquivo. Clique em Compartilhar para conceder acesso a todos na conversa.



Adicione um link

No seu computador, abra um canal ou uma MD. Clique no sinal de mais na parte superior da conversa e, em seguida, selecione Link. Adicione um URL. Se preferir, edite o nome exibido e emoji. Escolha uma pasta para o link ou crie uma nova. Clique em Adicionar.

Dica: arraste e solte arquivos e links na conversa diretamente em uma pasta.



Editar ou excluir uma pasta

Qualquer pessoa em uma conversa pode adicionar e remover conteúdo, renomear ou excluir uma pasta, mesmo se a edição de guias for restrita aos Gerentes de canais.

No computador, abra um canal ou MD e selecione uma pasta para abri-la. Clique no ícone dos três pontos próximo ao link ou arquivo que deseja remover. Em seguida, clique em Excluir link ou Remover arquivo. Para renomear ou excluir uma pasta, clique no ícone dos três pontos no canto superior direito e selecione Renomear pasta ou Excluir pasta.



Organizar guias

Arraste e solte as guias para reorganizá-las no cabeçalho da conversa. Você pode mover arquivos, links e mensagens fixadas para dentro e para fora das pastas. Para ocultar ou exibir uma guia na conversa, siga estas etapas:

No seu computador, abra um canal ou uma MD. Clique no sinal de mais na parte superior da conversa e, em seguida, selecione Editar guias. Passe o mouse sobre uma guia e clique no ícone de olho para exibi-la ou ocultá-la ou clique no ícone de lixeira para exclui-la.



Gerencie quem pode editar as guias

Os gerentes de canais podem permitir que todos editem as guias em um canal ou restringir a edição apenas aos gerentes de canais.

No computador, abra um canal que você gerencia. Clique no nome do canal e selecione Configurações. Embaixo, escolha quem pode adicionar, remover e reordenar guias, selecione uma opção no menu suspenso.