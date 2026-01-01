Aggiungere e gestire le schede nei canali e nei messaggi diretti
Ogni canale e messaggio diretto (MD) inizia con una scheda Messaggi. Man mano che le discussioni si sviluppano e condividi file, crei workflow e fissi messaggi importanti, appariranno automaticamente delle schede aggiuntive. Puoi anche creare delle cartelle per organizzare link e risorse.
Creare una scheda
Crea le schede per mettere in evidenza i contenuti in un canale o MD. Puoi creare fino a 15 schede per i seguenti tipi di contenuto:
- Canvas ed elenchi
- Workflow
- Messaggi
- Link e altri file (in cartelle)
Aggiungere un canvas o un elenco
- Vai sul desktop e apri un canale o un MD.
- Fai clic sul segno più in alto nella conversazione, quindi seleziona
Canvas o Elenco dal menu.
- Cerca e seleziona un canvas o un elenco oppure creane uno nuovo, se preferisci. Se stai aggiungendo un elenco, seleziona una visualizzazione.
- Fai clic su Inserisci.
- Controlla le autorizzazioni di accesso, quindi clicca su Condividi.
Suggerimento: Evidenzia un canvas o un elenco in un canale o in un MD trascinandolo nell’intestazione della conversazione.
Aggiungere un workflow
- Vai sul desktop e apri un canale o un MD.
- Fai clic sul segno più in alto nella conversazione, quindi seleziona
Workflow dal menu.
- Cerca e seleziona un workflow oppure creane uno nuovo, se preferisci.
- Clicca su Aggiungi.
- Controlla le autorizzazioni di accesso, quindi clicca su Salva.
Fissare un messaggio
Quando fissi un messaggio importante in un canale o MD, verrà aggiunto alla scheda
Puntine. Ecco come:
Piano Free
Piani Pro, Business+ ed Enterprise
- Dal desktop, passa il puntatore sul messaggio che vorresti aggiungere.
- Clicca sull’ icona dei tre puntini.
- Seleziona Fissa sul canale oppure Fissa a questa conversazione in un MD.
- Per rimuovere un messaggio, apri la scheda Puntine e passa il puntatore sul messaggio. Clicca sull’ icona dei tre puntini, quindi seleziona Rimuovi dagli elementi fissati nel canale.
- Dal desktop, passa il puntatore sul messaggio che vorresti aggiungere.
- Clicca sull’ icona dei tre puntini.
- Passa il puntatore del mouse su Organizza, poi seleziona Fissa sul canale oppure Fissa a questa conversazione in un MD.
- Per rimuovere un messaggio, apri la scheda Puntine e passa il puntatore sul messaggio. Clicca sull’ icona dei tre puntini, quindi seleziona Rimuovi dagli elementi fissati nel canale.
Aggiungere una cartella
Se le persone usano il canale per trovare un set specifico di risorse (come materiali di onboarding o piani di progetto), crea una cartella per organizzare tutti i link e file rilevanti. Puoi aggiungere fino a 100 elementi o cartelle per canale.
- Vai sul desktop e apri un canale o un MD.
- Fai clic sul segno più
in alto nella conversazione, quindi seleziona
Cartella.
- Dai un nome alla cartella e clicca su Crea.
- Clicca su Aggiungi, quindi seleziona un’opzione dal menu.
Aggiungi un file
- Vai sul desktop e apri un canale o un MD.
- Clicca su una cartella esistente o creane una nuova.
- Fai clic sul segno più in alto nella conversazione, quindi seleziona Cartella.
- Seleziona un file, quindi clicca su Aggiungi file.
- Fai clic su Condividi per garantire l’accesso a tutti i partecipanti alla conversazione.
Aggiungi un link
- Vai sul desktop e apri un canale o un MD.
- Fai clic sul segno più in alto nella conversazione, quindi seleziona link.
- Aggiungi un URL. Se vuoi, modifica il nome visualizzato e le emoji.
- Scegli una cartella per il link o creane una nuova.
- Clicca su Aggiungi.
Suggerimento: Aggiungi file e link direttamente a una cartella trascinandoli da una conversazione.
Modificare o eliminare una cartella
Chiunque in una conversazione può aggiungere e rimuovere contenuti da una cartella, rinominarla o eliminarla, anche se la modifica delle schede è riservata ai manager di canali.
- Dal desktop, apri un canale o MD e seleziona una cartella per aprirla.
- Fai clic sull’ icona dei tre puntini accanto al link o file che vuoi rimuovere, quindi clicca su Elimina link o Rimuovi file.
- Per rinominare o eliminare una cartella, clicca sull’ icona dei tre puntini in alto a destra e seleziona Rinomina cartella o Elimina cartella.
Organizzare le schede
Puoi trascinare le schede nell’intestazione della conversazione per riordinarle. Questo include lo spostamento di file, link e messaggi appuntati dentro e fuori le cartelle. Per nascondere o mostrare una scheda in una conversazione, segui questi passaggi:
- Vai sul desktop e apri un canale o un MD.
- Fai clic sul segno più in alto nella conversazione, quindi seleziona Modifica schede.
- Passa il puntatore del mouse su una scheda, poi clicca sull’ icona dell’occhio per visualizzarla o nasconderla, oppure clicca sull’ icona del cestino per eliminarla.
Gestire chi può modificare le schede
I manager di canali possono consentire a tutti di modificare le schede di un canale oppure possono limitare la modica ai soli manager di canali.
- Dal desktop, apri un canale che gestisci.
- Fai clic sul nome del canale e seleziona Impostazioni.
- Sotto Scegli chi può aggiungere, rimuovere e riordinare le schede, seleziona un’opzione dal menu a discesa.
Chi può utilizzare questa funzione?
- Tutti i membri e gli ospiti (per impostazione predefinita)
- Disponibile per tutti i piani