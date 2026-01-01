Chaque canal et message direct commence par un onglet Messages . Une fois la discussion lancée, vous allez partager des fichiers, créer des flux de travail et épingler les messages importants. De nouveaux onglets vont alors apparaître. Vous pouvez également créer des dossiers pour organiser vos liens et vos ressources.



Créer un onglet

Créez des onglets pour mettre du contenu en avant dans un canal ou un message direct. Vous pouvez créer jusqu’à 15 onglets pour les types de contenu suivants :

Canevas et listes

Flux de travail

Messages

Liens et autres fichiers (dans des dossiers)



Ajouter un canevas ou une liste

Sur votre ordinateur, ouvrez un canal ou un message direct. Cliquez sur le signe plus en haut de la conversation, puis sélectionnez

Canevas ou Liste dans le menu . Recherchez et sélectionnez un canevas ou une liste, ou créez-en un nouveau ou une nouvelle si vous le souhaitez. Si vous ajoutez une liste, sélectionnez une vue. Cliquez sur Insérer. Consultez les autorisations d’accès, puis cliquez sur Partager.

Conseil : Mettez en évidence un canevas ou une liste dans un canal ou message direct en les faisant glisser et en les déposant dans l’en-tête de conversation.



Ajouter un flux de travail

Sur votre ordinateur, ouvrez un canal ou un message direct. Cliquez sur le signe plus en haut de la conversation, puis sélectionnez

Flux de travail dans le menu. Recherchez et sélectionnez un flux de travail, ou créez-en un nouveau si vous le souhaitez. Cliquez sur Ajouter. Consultez les autorisations d’accès, puis cliquez sur Enregistrer.



Épingler un message

Lorsque vous épinglez un message important dans un canal ou un message direct, il est ajouté à l’onglet des

Épingles . Voici comment procéder :

Forfait Gratuit Forfaits Business+ et Enterprise Sur votre ordinateur, maintenez le curseur au-dessus du message que vous souhaitez ajouter. Cliquez sur l’icône à trois points . Sélectionnez Épingler au canal ou Épingler dans cette conversation dans un message direct. Pour retirer un message, ouvrez les Épingles et passez votre curseur sur le message en question. Cliquez sur l’icône à trois points , puis sélectionnez Désépingler du canal. Sur votre ordinateur, maintenez le curseur au-dessus du message que vous souhaitez ajouter. Cliquez sur l’icône à trois points . Survolez Organiser, puis sélectionnez Épingler au canal ou Épingler dans cette conversation dans un message direct. Pour retirer un message, ouvrez les Épingles et passez votre curseur sur le message en question. Cliquez sur l’icône à trois points , puis sélectionnez Désépingler du canal.



Ajouter un dossier

Si certaines personnes utilisent votre canal pour accéder à un ensemble spécifique de ressources (par exemple, des documents d’intégration ou le planning d’un projet), créez un dossier pour organiser tous les fichiers et liens pertinents. Vous pouvez ajouter jusqu’à 100 éléments ou dossiers par canal.

Sur votre ordinateur, ouvrez un canal ou un message direct. Cliquez sur le signe plus en haut de la conversation, puis sélectionnez

Dossier . Saisissez un nom pour votre dossier et cliquez sur Créer. Cliquez sur Ajouter, puis choisissez l’une des options du menu.



Ajouter un fichier

Sur votre ordinateur, ouvrez un canal ou un message direct. Cliquez sur un dossier existant ou créez-en un. Cliquez sur le signe plus en haut de la conversation, puis sélectionnez Fichier . Sélectionnez un fichier, puis cliquez sur Ajouter un fichier. Cliquez sur Partager pour accorder l’accès à tous les membres de la conversation.



Ajouter un lien

Sur votre ordinateur, ouvrez un canal ou un message direct. Cliquez sur le signe plus en haut de la conversation, puis sélectionnez Lien . Ajoutez une URL. Si vous le souhaitez, modifiez le nom d’affichage et l’émoji. Choisissez un dossier pour le lien ou créez-en un. Cliquez sur Ajouter.

Conseil : Ajoutez des fichiers et des liens directement dans un dossier en les faisant glisser pour les y déposer depuis une conversation.



Modifier ou supprimer un dossier

Tous les membres d’une conversation peuvent ajouter et supprimer du contenu d’un dossier, ainsi que renommer ou supprimer un dossier, même si la modification d’onglets est réservée aux Gestionnaires de canaux.

Sur ordinateur, ouvrez un canal ou un message direct, puis sélectionnez un dossier pour l’ouvrir. Cliquez sur l’icône à trois points en regard du lien que vous souhaitez retirer, puis cliquez sur Supprimer le lien ou Retirer le fichier. Pour renommer ou supprimer un dossier, cliquez sur l’icône à trois points dans le coin supérieur droit et sélectionnez Renommer un dossier ou Supprimer un dossier.



Organiser les onglets

Vous pouvez glisser-déposer les onglets dans l’en-tête de la conversation pour les réorganiser. Cela inclut le déplacement de fichiers, liens et messages épinglés vers ou depuis des dossiers. Pour masquer ou afficher un onglet dans une conversation, suivez les étapes ci-dessous :

Sur votre ordinateur, ouvrez un canal ou un message direct. Cliquez sur le signe plus en haut de la conversation, puis sélectionnez Modifier les onglets. Survolez un onglet, puis cliquez sur l’icône œil pour l’afficher ou le masquer, ou cliquez sur l’icône corbeille pour le supprimer.



Gérer les personnes pouvant modifier les onglets

Les gestionnaires de canaux peuvent autoriser tout le monde à modifier les onglets d’un canal ou restreindre la modification aux gestionnaires de canaux.

Sur votre ordinateur, ouvrez un canal dont vous avez la gestion. Cliquez sur le nom du canal, puis sélectionnez Paramètres. Sous Choisir qui peut ajouter, supprimer et réorganiser les onglets, sélectionnez une option dans le menu déroulant.