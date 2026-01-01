Os canais do Salesforce permitem que sua equipe atualize os registros do Salesforce e centralize as conversas sobre clientes, tudo no Slack. Você pode criar e gerenciar configurações de canal para controlar quais tipos de registro podem ser usados nos canais do Salesforce.

Observação: você também pode criar canais do Salesforce para que os membros colaborem direto em registros do Salesforce. Acesse a Central de Ajuda do Salesforce para saber mais.



Configurar canais do Salesforce

Siga estas etapas para configurar canais do Salesforce no Slack. Trabalhe com um Administrador no Salesforce para concluir as etapas de configuração no Salesforce.

Etapa 1: conectar uma organização do Salesforce ao Slack

Siga as etapas no nosso guia Conectar o Salesforce e o Slack. Quando sua organização do Salesforce estiver conectada, você precisará mapear manualmente os usuários caso eles ainda não tenham recebido acesso ao Salesforce no Slack.

Etapa 2: Criar configurações de canal do Salesforce

Crie uma configuração para cada tipo de registro que os membros podem usar quando criam um canal do Salesforce. Os canais do Salesforce podem mapear qualquer tipo de registro, exceto Usuários.

Entre no Salesforce e selecione Configuração. Na caixa de Localização rápida, pesquise e selecione Canais do Slack para registros. Clique em + Adicionar objetos. Pesquise e selecione os objetos que você quer usar em canais do Salesforce. Clique em Adicionar objetos para concluir.

Observação: a configuração padrão de privacidade para um canal do Salesforce é baseada nas configurações de acesso ao registro do tipo de objeto no Salesforce. Se o objeto for definido como público no Salesforce, o padrão será Público. Para todas as outras configurações, o padrão será Acesso limitado.



Gerenciar a privacidade de canais do Salesforce

Você pode ajustar a privacidade para determinados canais do Salesforce e também definir um nível de privacidade padrão para o seu workspace ou organização empresarial.



Níveis de privacidade de canais

Os canais do Salesforce podem ser públicos, privados ou de acesso limitado. Embora a visibilidade de canais públicos e privados do Salesforce funcione do mesmo modo que outros canais no Slack, os canais de acesso limitado usam as permissões de registro do Salesforce para determinar a visibilidade dos canais, incluindo quais pessoas podem entrar sem serem adicionadas.

Você tem as seguintes opções ao selecionar os níveis de permissão de acesso limitado:

Qualquer pessoa que pode visualizar o registro

Qualquer pessoa com acesso ao registro do Salesforce pode ver o canal e convidar outras pessoas.

Qualquer pessoa com acesso ao registro do Salesforce pode ver o canal e convidar outras pessoas. Editores de registro

Pessoas que podem editar o registro do Salesforce podem ver o canal e convidar outras pessoas.

Pessoas que podem editar o registro do Salesforce podem ver o canal e convidar outras pessoas. Proprietários de registros

Somente os proprietários de registro e aqueles com acesso de transferência podem ver o canal e convidar outras pessoas.

Observação: para saber mais sobre como a privacidade para canais do Salesforce se difere de canais comuns, acesse Segurança para canais do Salesforce.



Ajustar a privacidade de canais do Salesforce

Os proprietários e administradores podem ajustar a privacidade de canais de qualquer canal dos quais são membros e os Gerentes de canais podem fazê-lo nos canais que gerenciam.

No computador, abra um canal do Salesforce. Clique no nome do canal no cabeçalho da conversa.

Selecione a guia Configurações. Ao lado de Visibilidade do canal clique em Editar. Selecione um nível de privacidade de canais. Se você selecionar Limitado, selecione qual nível de permissão do Salesforce pode acessar o canal.



Como gerenciar configurações de privacidade padrão

As configurações de privacidade padrão determinam o nível de privacidade para novos canais do Salesforce criados no Slack. As pessoas com permissão podem substituir este padrão para canais específicos. Ao definir o padrão, você pode escolher se os novos canais do Salesforce serão públicos, privados ou de acesso limitado.

Planos gratuito, Pro e Business+ Planos Empresariais No computador, clique em Administrador na barra lateral. No menu, selecione Gerenciar organizações do Salesforce. Selecione uma organização do Salesforce. Clique na guia Configurações do canal. Clique no ícone de três pontos ao lado da configuração do canal do Salesforce e em Editar preferências padrão. Abaixo de Privacidade do canal, selecione uma privacidade padrão. Se você selecionar Limitado, escolha um nível de permissão de registro do Salesforce no menu suspenso. Escolha Salvar para concluir. No computador, clique no nome da organização na barra lateral.

Passe o cursor do mouse sobre Ferramentas e configurações. Em seguida, clique em Gerenciar organizações do Salesforce. Selecione uma organização do Salesforce. Clique na guia Configurações do canal. Clique no ícone de três pontos ao lado da configuração do canal do Salesforce e em Editar configuração. Abaixo de Privacidade do canal, selecione uma privacidade padrão. Se você selecionar Limitado, escolha um nível de permissão de registro do Salesforce no menu suspenso. Escolha Salvar para concluir.



Gerenciar configurações padrão de canais do Salesforce

Para cada tipo de registro do Salesforce, você pode selecionar definições padrão para nomes de canais e guias de listas. Os nomes dos canais do Salesforce corresponderão aos nomes dos registros correspondentes, mas você pode decidir mapeá-los para outros campos no Salesforce. Veja como ajustar as configurações padrão de canais do Salesforce:

Planos gratuito, Pro e Business+ Planos Empresariais No computador, clique em Administrador na barra lateral. No menu, selecione Gerenciar organizações do Salesforce. Selecione uma organização do Salesforce. Clique na guia Configurações do canal. Clique no ícone de três pontos ao lado da configuração do canal do Salesforce e em Editar preferências padrão. Ajuste suas configurações e clique em Salvar. No computador, clique no nome da organização na barra lateral.

Passe o cursor do mouse sobre Ferramentas e configurações. Em seguida, clique em Gerenciar organizações do Salesforce. Selecione uma organização do Salesforce. Clique na guia Configurações do canal. Clique no ícone de três pontos ao lado da configuração do canal do Salesforce e em Editar configuração. Ajuste suas configurações e clique em Salvar.

Observação: Se você usar o campo de nome do registro como o nome do seu canal padrão, o nome do canal será automaticamente atualizado no Slack quando o nome de registro for alterado no Salesforce.



Gerenciar visualizações do Registro do Salesforce

Quando alguém compartilha um registro do Salesforce em um canal ou mensagem direta (MD), uma visualização aparecerá, contendo todos os detalhes do registro. É possível restringir os detalhes que aparecem em visualizações de registro e permitir exceções para determinados tipos de objetos de registro (como Conta ou Oportunidade) para substituir essas restrições. Estas são as opções:

Mostrar detalhes do registro (padrão)

O nome e objeto do registro, além de detalhes como Etapa ou Valor são exibidos.

(padrão) O nome e objeto do registro, além de detalhes como ou são exibidos. Mostrar somente nome e objeto

Nenhum campo adicional é exibido.

Nenhum campo adicional é exibido. Mostrar apenas o objeto

Só o tipo de objeto do registro é exibido.

Observação: todos os membros da conversa podem têm acesso `às visualizações de registro, independentemente das permissões concedidas no Salesforce. Acesse Segurança para canais do Salesforce para saber mais sobre as permissões para visualizações de registros.

Planos gratuito, Pro e Business+ Planos Empresariais No computador, clique em Administrador na barra lateral. No menu, selecione Gerenciar organizações do Salesforce. Selecione uma organização do Salesforce. Clique na guia Configurações. Sob Configurações de abertura de registro, clique em Editar. Escolha uma configuração de abertura no menu suspenso. Abaixo de Exceções, escolha para quais tipo de objeto de registro exibir detalhes do registro, se quiser. Clique em Salvar. No computador, clique no nome da organização na barra lateral.

Passe o cursor do mouse sobre Ferramentas e configurações. Em seguida, clique em Gerenciar organizações do Salesforce. Selecione uma organização do Salesforce. Clique na guia Configurações. Sob Configurações de abertura de registro, clique em Editar. Escolha uma configuração de abertura no menu suspenso. Abaixo de Exceções, escolha para quais tipo de objeto de registro exibir detalhes do registro, se quiser. Clique em Salvar.



Remover configurações do canal do Salesforce

Caso você não precise mais de uma configuração do canal do Salesforce, coordene com um administrador no Salesforce para removê-la.

Entre no Salesforce e selecione Configuração. Na caixa de Localização rápida, pesquise e selecione Canais do Slack para registros. Clique no ícone de menu suspenso ao lado do tipo de registro configurado e escolha Remover objeto.

Observação: editar ou remover uma configuração de canal do Salesforce não afetará os canais do Salesforce que já foram criados.