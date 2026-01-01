Configurare e gestire i canali Salesforce in Slack
I canali Salesforce consentono al team di aggiornare i record di Salesforce e centralizzare le conversazioni sui clienti direttamente in Slack. Puoi creare e gestire le configurazioni dei canali per controllare quali tipi di record possono essere utilizzati nei canali Salesforce.
Nota: puoi anche configurare i canali Salesforce per consentire ai membri di collaborare direttamente sui record di Salesforce. Visita il Centro assistenza di Salesforce per saperne di più.
Configurare i canali Salesforce
Per configurare i canali Salesforce in Slack, segui i passaggi indicati di seguito. Collabora con un amministratore in Salesforce per completare i passaggi di configurazione in Salesforce.
Passaggio 1: Connetti l’organizzazione Salesforce a Slack
- Segui i passaggi nella guida Connetti Salesforce e Slack.
- Una volta connessa l’organizzazione Salesforce, dovrai mappare manualmente gli utenti se non hanno ancora ottenuto l'accesso a Salesforce in Slack.
Passaggio 2: Creare le configurazioni dei canali Salesforce
Crea una configurazione per ogni tipo di record che i membri possono utilizzare quando creano un canale Salesforce. I canali Salesforce possono essere associati a qualsiasi tipo di record, ad eccezione di Utenti.
- Accedi a Salesforce, quindi seleziona Configura.
- Nella casella Ricerca rapida, cerca e seleziona Canali Slack per record.
- Clicca su + Aggiungi oggetti.
- Cerca e seleziona gli oggetti che desideri utilizzare per i canali Salesforce.
- Clicca su Aggiungi oggetti per terminare.
Nota: l’impostazione di privacy predefinita per la configurazione di un canale Salesforce dipende dalle impostazioni di accesso ai record del tipo di oggetto in Salesforce. Se l’oggetto è impostato come pubblico in Salesforce, l’impostazione predefinita sarà Pubblico. In tutti gli altri casi, sarà Ad accesso limitato.
Gestisci la privacy dei canali Salesforce
Puoi modificare la privacy di alcuni canali Salesforce e impostare un livello di privacy predefinito per la tua area di lavoro o per la tua organizzazione Enterprise.
Livelli di privacy dei canali Salesforce
I canali Salesforce possono essere pubblici, privati o ad accesso limitato. Mentre la visibilità dei canali Salesforce pubblici e privati funziona come quella degli altri canali di Slack, i canali ad accesso limitato utilizzano le autorizzazioni dei record di Salesforce per determinare la visibilità del canale, inclusi gli utenti che possono accedervi senza essere stati aggiunti.
Quando selezioni i livelli di autorizzazione per i canali ad accesso limitato, hai a disposizione le seguenti opzioni:
-
Chiunque possa visualizzare il record
Chiunque abbia accesso al record di Salesforce può visualizzare il canale e invitare altre persone.
-
Chi può modificare il record
Le persone che possono modificare il record di Salesforce possono visualizzare il canale e invitare altre a entrare.
-
Proprietari del record
Solo i proprietari del record e coloro che dispongono dell'accesso al trasferimento possono visualizzare il canale e invitare altri a entrare.
Nota: Per scoprire di più su come la privacy dei canali Salesforce differisce da quella dei canali normali, visita la pagina Sicurezza per i canali Salesforce.
Modifica la privacy dei canali Salesforce
I proprietari e gli amministratori possono modificare la privacy del canale di qualsiasi canale siano membri, mentre i manager di canali possono farlo per i canali che gestiscono.
- Dal desktop, apri un canale Salesforce.
- Clicca sul nome del canale nell’intestazione della conversazione.
- Clicca sulla scheda Impostazioni.
- Accanto a Visibilità del canale, clicca su Modifica.
- Seleziona un livello di privacy del canale. Se selezioni Ad accesso limitato, scegli quale livello di autorizzazione di Salesforce può accedere al canale.
Gestisci le impostazioni di privacy predefinite
Le impostazioni di privacy predefinite determinano il livello di privacy per i nuovi canali Salesforce creati in Slack. Le persone che dispongono dell’autorizzazione necessaria possono ignorare questa impostazione predefinita per canali specifici. Una volta selezionata l’impostazione predefinita, puoi decidere se i nuovi canali Salesforce saranno pubblici, privati o ad accesso limitato.
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Piano Enterprise
- Dal desktop, clicca su Amministratore nella barra laterale.
- Seleziona Gestisci organizzazioni Salesforce dal menu.
- Seleziona un’organizzazione Salesforce.
- Clicca sulla scheda Configurazioni di canali.
- Fai clic sull’ icona dei tre puntini accanto alla configurazione di un canale Salesforce, quindi fai clic su Modifica preferenze predefinite.
- Sotto Privacy del canale, seleziona una privacy predefinita. Se selezioni Ad accesso limitato, scegli un livello di autorizzazione del record di Salesforce dal menu a discesa.
- Scegli Salva per terminare.
- Dal desktop, clicca sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.
- Passa il puntatore su Strumenti e impostazioni, quindi clicca su Gestisci organizzazioni Salesforce.
- Seleziona un’organizzazione Salesforce.
- Clicca sulla scheda Configurazioni di canali.
- Clicca sull’ icona dei tre puntini accanto alla configurazione di un canale Salesforce, quindi clicca su Modifica preferenze predefinite.
- Sotto Privacy del canale, seleziona una privacy predefinita. Se selezioni Ad accesso limitato, scegli un livello di autorizzazione del record di Salesforce dal menu a discesa.
- Scegli Salva per terminare.
Gestire le impostazioni predefinite dei canali Salesforce
Per ogni tipo di record di Salesforce puoi scegliere le impostazioni predefinite per i nomi dei canali e delle schede elenco. I nomi dei canali Salesforce saranno associati ai nomi dei record corrispondenti, ma puoi scegliere di associarli anche ad altri campi in Salesforce. Ecco come modificare le impostazioni predefinite per i canali Salesforce:
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Piano Enterprise
- Dal desktop, clicca su Amministratore nella barra laterale.
- Seleziona Gestisci organizzazioni Salesforce dal menu.
- Seleziona un’organizzazione Salesforce.
- Clicca sulla scheda Configurazioni di canali.
- Fai clic sull’ icona dei tre puntini accanto alla configurazione di un canale Salesforce, quindi fai clic su Modifica preferenze predefinite.
- Modifica le impostazioni, quindi clicca su Salva.
- Dal desktop, clicca sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.
- Passa il puntatore su Strumenti e impostazioni, quindi clicca su Gestisci organizzazioni Salesforce.
- Seleziona un’organizzazione Salesforce.
- Clicca sulla scheda Configurazioni di canali.
- Clicca sull’ icona dei tre puntini accanto alla configurazione di un canale Salesforce, quindi clicca su Modifica preferenze predefinite.
- Modifica le impostazioni, quindi clicca su Salva.
Nota: Se usi il campo nome del record come nome predefinito del canale, il nome del canale si aggiornerà automaticamente in Slack quando il nome del record cambia in Salesforce.
Gestire le anteprime dei record di Salesforce
Quando qualcuno condivide un record di Salesforce in un canale o in un messaggio diretto (MD), verrà visualizzata un'anteprima contenente i dettagli del record. Puoi limitare i dettagli visualizzati nelle anteprime dei record e consentire eccezioni per determinati tipi di oggetti di record (come Account o Opportunità) per ignorare queste restrizioni. Le opzioni sono le seguenti:
-
Mostra dettagli record (impostazione predefinita)
Vengono visualizzati nome, oggetto e dettagli del record (come Fase o Importo).
-
Mostra solo nome e oggetto
Nessun altro campo viene visualizzato
-
Mostra solo oggetto
Viene visualizzato solo il tipo di oggetto del record
Nota: le anteprime dei record sono visibili a tutti i membri della conversazione in cui appaiono, indipendentemente dalle autorizzazioni dei membri in Salesforce. Consulta Sicurezza per i canali Salesforce per scoprire di più sulle autorizzazioni per le anteprime dei record.
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Piano Enterprise
- Dal desktop, clicca su Amministratore nella barra laterale.
- Seleziona Gestisci organizzazioni Salesforce dal menu.
- Seleziona un’organizzazione Salesforce.
- Clicca sulla scheda Impostazioni.
- Sotto Impostazioni di pubblicazione dei record, clicca su Modifica.
- Seleziona un impostazione di pubblicazione dal menu a discesa.
- Sotto Eccezioni, scegli per quali tipi di oggetti di record mostrare i dettagli, se lo desideri.
- Fai clic su Salva.
- Dal desktop, clicca sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.
- Passa il puntatore su Strumenti e impostazioni, quindi clicca su Gestisci organizzazioni Salesforce.
- Seleziona un’organizzazione Salesforce.
- Clicca sulla scheda Impostazioni.
- Sotto Impostazioni di pubblicazione dei record, clicca su Modifica.
- Seleziona un impostazione di pubblicazione dal menu a discesa.
- Sotto Eccezioni, scegli per quali tipi di oggetti di record mostrare i dettagli, se lo desideri.
- Fai clic su Salva.
Rimuovere le configurazioni dei canali Salesforce
Se non hai più bisogno di una configurazione di un canale Salesforce, collabora con un amministratore in Salesforce per rimuoverla.
- Accedi a Salesforce, quindi seleziona Configura.
- Nella casella Ricerca rapida, cerca e seleziona Canali Slack per record.
- Clicca sull’ icona menu a discesa accanto al tipo di record configurato, quindi clicca su Rimuovi oggetto.
Attenzione: la modifica o la rimozione di una configurazione dei canali Salesforce non influirà sui canali Salesforce già creati.
Chi può utilizzare questa funzione?
- Proprietari/amministratori area di lavoro (piani Free, Pro e Business+), proprietari/amministratori org (piani Enterprise) e amministratori Salesforce
- Disponibile per tutti i piani