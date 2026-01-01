Mit Salesforce-Channels kann dein Team Salesforce-Datensätze aktualisieren und Unterhaltungen über Kund:innen zentralisieren – direkt in Slack. Du kannst Channel-Konfigurationen erstellen und verwalten, um zu steuern, welche Arten von Datensätzen in Salesforce-Channels verwendet werden dürfen.

Hinweis: Du kannst auch Salesforce-Channels einrichten, damit Mitglieder direkt an Salesforce-Datensätzen zusammenarbeiten können. Mehr dazu erfährst du im Salesforce-Support-Center.



Salesforce-Channels konfigurieren

Befolge die nachstehenden Schritte, um Salesforce-Channels in Slack einzurichten. Arbeite mit einer Person zusammen, die Admin in Salesforce ist, um die Einrichtungsschritte in Salesforce abzuschließen.

Schritt 1: Eine Salesforce-Organisation mit Slack verbinden

Folge den Schritten in unserem Leitfaden Salesforce und Slack verbinden. Sobald deine Salesforce-Organisation verbunden ist, musst du die Benutzer:innen manuell zuordnen, wenn sie nicht bereits Zugriff auf Salesforce in Slack erhalten haben.

Schritt 2: Konfigurationen für Salesforce-Channels erstellen

Erstelle eine Konfiguration für jeden Datensatztyp, den deine Mitglieder beim Erstellen eines Salesforce-Channels verwenden können. Salesforce-Channels können jedem Datensatztyp zugewiesen werden, mit Ausnahme von Benutzer:innen.

Melde dich bei Salesforce an und wähle dann Einrichtung aus. Suche im Feld „Schnellsuche“ nach Slack-Channels für Datensätze und wähle sie aus. Klicke auf + Objekte hinzufügen. Suche nach den Objekten, die du für Salesforce-Channels verwenden möchtest, und wähle sie aus. Klicke auf Objekte hinzufügen, um den Vorgang abzuschließen.

Hinweis: Die Standard-Datenschutzeinstellung für eine Salesforce-Channel-Konfiguration basiert auf den Datensatzzugriffseinstellungen des Objekttyps in Salesforce. Wenn das Objekt in Salesforce auf „Offen“ gesetzt ist, lautet die Standardeinstellung Offen. Bei allen anderen Einstellungen lautet die Standardeinstellung Eingeschränkt.



Datenschutz für Salesforce-Channels verwalten

Du kannst den Datenschutz für bestimmte Salesforce-Channels anpassen und außerdem eine Standard-Datenschutzstufe für deinen Workspace oder deine Enterprise-Organisation festlegen.



Datenschutzstufen für Salesforce-Channel

Salesforce-Channels können entweder Offen, Geschlossen oder mit eingeschränktem Zugriff sein. Während die Sichtbarkeit bei Offenen und Geschlossenen Salesforce-Channels genauso funktioniert wie bei anderen Channels in Slack, wird bei Channels mit eingeschränktem Zugriff die Sichtbarkeit anhand der Berechtigungen für Salesforce-Datensätze festgelegt – einschließlich der Frage, wer dem Channel beitreten darf, ohne hinzugefügt zu werden.

Bei der Auswahl der Berechtigungsstufen mit eingeschränktem Zugriff hast du folgende Optionen:

Alle, die den Datensatz anzeigen können

Alle mit Zugriff auf den Salesforce-Datensatz können den Channel anzeigen und andere Personen einladen.

Alle mit Zugriff auf den Salesforce-Datensatz können den Channel anzeigen und andere Personen einladen. Datensatz-Editor:innen

Personen, die den Salesforce-Datensatz bearbeiten können, können den Channel anzeigen und andere Personen einladen.

Personen, die den Salesforce-Datensatz bearbeiten können, können den Channel anzeigen und andere Personen einladen. Datensatzinhaber:innen

Nur Datensatzinhaber:innen und Personen mit Weiterleitungszugriff können den Channel anzeigen und andere Personen einladen.

Hinweis: Weitere Informationen dazu, wie sich der Datenschutz für Salesforce-Channels von dem für normale Channels unterscheidet, findest du unter Sicherheit für Salesforce-Channels.



Datenschutz für Salesforce-Channels anpassen

Inhaber:innen und Administrator:innen können den Datenschutz für jeden Channel anpassen, in dem sie Mitglied sind, und Channel-Managerinnen und -Manager können dies für die Channels tun, die sie verwalten.

Öffne einen Salesforce-Channel auf deinem Desktop. Klicke im Header der Unterhaltung auf den Channel-Namen.

Wähle den Tab Einstellungen. Klicke neben Channel-Sichtbarkeit auf Bearbeiten. Wähle eine Datenschutzstufe für den Channel aus. Wenn du Eingeschränkt auswählst, lege fest, welche Salesforce-Berechtigungsstufe auf den Channel zugreifen darf.



Standard-Datenschutzeinstellungen verwalten

Die Standard-Datenschutzeinstellungen legen die Datenschutzstufe für neue Salesforce-Channels fest, die in Slack erstellt werden. Personen mit entsprechenden Berechtigungen können diese Standardeinstellung für bestimmte Channels überschreiben. Wenn du die Standardeinstellung festlegst, kannst du wählen, ob neue Salesforce-Channels Offen, Geschlossen oder mit eingeschränktem Zugriff sein sollen.

Kostenlose Pläne, Pro-Pläne und Business+ Pläne Enterprise-Pläne Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf Administrator:in. Wähle aus dem Menü Salesforce-Organisationen verwalten aus. Wähle eine Salesforce-Organisation aus. Klicke auf den Tab Channel-Konfigurationen. Klicke neben einer Salesforce-Channel-Konfiguration auf das Symbol mit den drei Punkten und dann auf Persönliche Standardeinstellungen bearbeiten. Wähle unter Channel-Datenschutz eine Standardeinstellung für den Datenschutz aus. Wenn du Eingeschränkt auswählst, wähle aus dem Dropdown-Menü eine Berechtigungsstufe für Salesforce-Datensätze aus. Klicke auf Speichern, um den Vorgang abzuschließen. Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf den Namen deiner Organisation.

Bewege den Mauszeiger über Tools und Einstellungen und klicke dann auf Salesforce-Organisationen verwalten. Wähle eine Salesforce-Organisation aus. Klicke auf den Tab Channel-Konfigurationen. Klicke neben einer Salesforce-Channel-Konfiguration auf das Symbol mit den drei Punkten und dann auf Persönliche Standardeinstellungen bearbeiten. Wähle unter Channel-Datenschutz eine Standardeinstellung für den Datenschutz aus. Wenn du Eingeschränkt auswählst, wähle aus dem Dropdown-Menü eine Berechtigungsstufe für Salesforce-Datensätze aus. Klicke auf Speichern, um den Vorgang abzuschließen.



Standardeinstellungen für Salesforce-Channels verwalten

Für jeden Salesforce-Datensatztyp kannst du Standardeinstellungen für Channel-Namen und Listen-Tabs festlegen. Die Salesforce-Channel-Namen entsprechen den Namen der zugehörigen Datensätze, du kannst sie jedoch auch anderen Feldern in Salesforce zuordnen. So passt du die Standardeinstellungen für Salesforce-Channels an:

Kostenlose Pläne, Pro-Pläne und Business+ Pläne Enterprise-Pläne Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf Administrator:in. Wähle aus dem Menü Salesforce-Organisationen verwalten aus. Wähle eine Salesforce-Organisation aus. Klicke auf den Tab Channel-Konfigurationen. Klicke neben einer Salesforce-Channel-Konfiguration auf das Symbol mit den drei Punkten und dann auf Persönliche Standardeinstellungen bearbeiten. Passe deine Einstellungen an und klicke dann auf Speichern. Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf den Namen deiner Organisation.

Bewege den Mauszeiger über Tools und Einstellungen und klicke dann auf Salesforce-Organisationen verwalten. Wähle eine Salesforce-Organisation aus. Klicke auf den Tab Channel-Konfigurationen. Klicke neben einer Salesforce-Channel-Konfiguration auf das Symbol mit den drei Punkten und dann auf Persönliche Standardeinstellungen bearbeiten. Passe deine Einstellungen an und klicke dann auf Speichern.

Hinweis: Wenn du das Datensatznamen-Feld als Standard-Channel-Name verwendest, wird der Channel-Name in Slack automatisch aktualisiert, wenn sich der Datensatzname in Salesforce ändert.



Vorschauen für Salesforce-Datensätze verwalten

Wenn jemand einen Salesforce-Datensatz in einem Channel oder einer Direktnachricht (DM) teilt, wird eine Vorschau mit den Datensatzdetails angezeigt. Du kannst die Details, die in der Datensatzvorschau angezeigt werden, einschränken und Ausnahmen für bestimmte Datensatzobjekttypen (wie „Account“ oder „Opportunity“) zulassen, um diese Einschränkungen außer Kraft zu setzen. Du hast folgende Optionen:

Datensatzdetails anzeigen (Standard)

Datensatzname, Objekt und Datensatzdetails (z. B. Phase oder Betrag ) werden angezeigt

(Standard) Datensatzname, Objekt und Datensatzdetails (z. B. oder ) werden angezeigt Nur Name und Objekt anzeigen

Es werden keine weiteren Felder angezeigt.

Es werden keine weiteren Felder angezeigt. Nur Objekt anzeigen

Nur der Objekttyp „Datensatz“ wird angezeigt.

Hinweis: Datensatzvorschauen sind für alle Mitglieder der Unterhaltung, in der sie erscheinen, sichtbar, unabhängig von den Berechtigungen der Mitglieder in Salesforce. Unter Sicherheit für Salesforce-Channels erfährst du mehr über Berechtigungen für Datensatzvorschauen.

Kostenlose Pläne, Pro-Pläne und Business+ Pläne Enterprise-Pläne Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf Administrator:in. Wähle aus dem Menü Salesforce-Organisationen verwalten aus. Wähle eine Salesforce-Organisation aus. Klicke auf das Tab Einstellungen. Klicke unter Einstellungen für die Datensatz-Vorschau auf Bearbeiten. Wähle dann eine Vorschau-Einstellung aus dem Drop-down-Menü aus. Unter Ausnahmen kannst du auswählen, für welche Datensatz-Objekttypen du Details anzeigen möchtest. Klicken Sie auf Speichern. Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf den Namen deiner Organisation.

Bewege den Mauszeiger über Tools und Einstellungen und klicke dann auf Salesforce-Organisationen verwalten. Wähle eine Salesforce-Organisation aus. Klicke auf das Tab Einstellungen. Klicke unter Einstellungen für die Datensatz-Vorschau auf Bearbeiten. Wähle dann eine Vorschau-Einstellung aus dem Drop-down-Menü aus. Unter Ausnahmen kannst du auswählen, für welche Datensatz-Objekttypen du Details anzeigen möchtest. Klicken Sie auf Speichern.



Salesforce-Channel-Konfigurationen entfernen

Wenn du einen Salesforce-Channel nicht mehr benötigst, setze dich mit einer:m Admin in Salesforce in Verbindung, um ihn zu entfernen.

Melde dich bei Salesforce an und wähle dann Einrichtung aus. Suche im Feld „Schnellsuche“ nach Slack-Channels für Datensätze und wähle sie aus. Klicke auf das Dropdown-Symbol neben dem konfigurierten Datensatztyp und dann auf Objekt entfernen.

Hinweis: Das Bearbeiten oder Entfernen einer Konfiguration für Salesforce-Channels hat keine Auswirkungen auf Salesforce-Channels, die bereits erstellt wurden.