Los canales de Salesforce permiten a tu equipo actualizar los registros de Salesforce y centralizar las conversaciones sobre los clientes en el propio Slack. Puedes crear y gestionar configuraciones de canal para controlar qué tipos de registros se pueden usar en los canales de Salesforce.

Nota: También puedes configurar canales de Salesforce para permitir a los miembros colaborar directamente en los registros de Salesforce. Visita el Centro de Ayuda de Salesforce para obtener más información.



Configurar canales de Salesforce

Sigue los pasos que aparecen a continuación para configurar canales de Salesforce en Slack. Colabora con un administrador en Salesforce para completar la configuración en Salesforce.

Paso 1: Conectar una organización de Salesforce a Slack

Sigue los pasos de nuestra guía Conectar Salesforce y Slack. Una vez conectada tu organización de Salesforce, deberás asignar manualmente los usuarios si no se les concedió acceso a Salesforce en Slack.

Paso 2: Crear configuraciones delo canal de Salesforce

Crea una configuración para cada tipo de registro que puedan usar tus miembros cuando creen un canal de Salesforce. Los canales de Salesforce se pueden asignar a cada tipo de registro excepto a Usuarios.

Conéctate a Salesforce y, a continuación, selecciona Configuración. En el cuadro de Búsqueda rápida, busca y selecciona Canales de Slack para registros. Haz clic en + Añadir objetos. Busca y selecciona los objetos que quieres usar para los canales de Salesforce. Haz clic en Añadir objetos para finalizar.

Nota: El ajuste de privacidad predeterminado para la configuración de un canal de Salesforce se basa en el ajuste de acceso al registro del tipo de objeto en Salesforce. Si el objeto se configura como abierto en Salesforce, la opción predeterminada será Abierto. Para todos los demás ajustes, la opción predeterminada será Limitado.



Gestionar la privacidad del canal de Salesforce

Puedes ajustar la privacidad de determinados canales de Salesforce y establecer también un nivel de privacidad predeterminado para tu espacio de trabajo u organización Enterprise.



Niveles de privacidad del canal de Salesforce

Los canales de Salesforce pueden ser abiertos, cerrados o de acceso limitado. Si bien la visibilidad de los canales abiertos y cerrados de Salesforce funciona de modo similar a otros canales de Slack, los canales de acceso limitado utilizan los permisos de registro de Salesforce para determinar la visibilidad del canal, incluidas las personas que pueden unirse a ellos sin necesidad de añadirlas.

Tienes las opciones siguientes al seleccionar los niveles de permisos de acceso limitado:

Cualquier persona puede ver el registro

Cualquier persona con acceso al registro de Salesforce puede ver el canal e invitar a otras personas.

Cualquier persona con acceso al registro de Salesforce puede ver el canal e invitar a otras personas. Editores de registro

Las personas que puedan editar el registro de Salesforce pueden ver el canal e invitar a otras personas.

Las personas que puedan editar el registro de Salesforce pueden ver el canal e invitar a otras personas. Propietarios del registro

Solo los propietarios del registro y las personas con acceso para transferir podrán ver el canal e invitar a otras personas.

Nota: Para obtener más información sobre el modo en que la privacidad de los canales de Salesforce difiere de los canales habituales, consulta Seguridad de los canales de Salesforce.



Ajustar la privacidad del canal de Salesforce

Los propietarios y administradores pueden ajustar la privacidad de cualquier canal del que sean miembros y los administradores de canales también pueden hacerlo para los canales que administren.

En el ordenador, abre un canal de Salesforce. Haz clic en el nombre del canal en la cabecera de la conversación.

Selecciona la pestaña Ajustes. Junto a Visibilidad del canal, haz clic en Editar. Selecciona un nivel de privacidad del canal. Si seleccionas Limitado, elige qué nivel de permisos de Salesforce puede acceder al canal.



Gestionar los ajustes de privacidad predeterminados

Los ajustes de privacidad predeterminados determinan el nivel de privacidad para los nuevos canales de Salesforce creados en Slack. Las personas con permisos pueden cambiar este valor predeterminado para canales específicos. Al establecer la configuración predeterminada, puedes elegir si los nuevos canales de Salesforce serán abiertos, cerrados o de acceso limitado.

Planes Gratuito, Pro y Business+ Planes Enterprise Desde el ordenador, haz clic en Administración en la barra lateral. Selecciona Gestionar organizaciones de Salesforce en el menú. Selecciona una organización de Salesforce. Haz clic en la pestaña Configuraciones del canal. Haz clic en el icono con tres puntos junto a la configuración del canal de Salesforce y, después, haz clic en Editar preferencias predeterminadas. En Privacidad del canal, selecciona una privacidad predeterminada. Si seleccionas Limitado, elige un permiso de registro de Salesforce en el menú desplegable. Elige Guardar para terminar. Desde la aplicación para ordenador, haz clic en el nombre de la organización en la barra lateral.

Pasa el cursor sobre Herramientas y ajustes y, después, haz clic en Gestionar organizaciones de Salesforce. Selecciona una organización de Salesforce. Haz clic en la pestaña Configuraciones del canal. Haz clic en el icono con tres puntos junto a la configuración del canal de Salesforce y, después, haz clic en Editar preferencias predeterminadas. En Privacidad del canal, selecciona una privacidad predeterminada. Si seleccionas Limitado, elige un permiso de registro de Salesforce en el menú desplegable. Elige Guardar para terminar.



Gestionar los ajustes predeterminados del canal de Salesforce

Por cada tipo de registro de Salesforce, puedes elegir los ajustes predeterminados de los nombres de los canales y las pestañas de listas. Los nombres de los canales de Salesforce coincidirán con los de los registros correspondientes, aunque puedes optar por asignarlos a otros campos de Salesforce. A continuación, te explicamos cómo efectuar los ajustes predeterminados de los canales de Salesforce:

Planes Gratuito, Pro y Business+ Planes Enterprise Desde el ordenador, haz clic en Administración en la barra lateral. Selecciona Gestionar organizaciones de Salesforce en el menú. Selecciona una organización de Salesforce. Haz clic en la pestaña Configuraciones del canal. Haz clic en el icono con tres puntos junto a la configuración del canal de Salesforce y, después, haz clic en Editar preferencias predeterminadas. Configura los ajustes y, a continuación, haz clic en Guardar. Desde la aplicación para ordenador, haz clic en el nombre de la organización en la barra lateral.

Pasa el cursor sobre Herramientas y ajustes y, después, haz clic en Gestionar organizaciones de Salesforce. Selecciona una organización de Salesforce. Haz clic en la pestaña Configuraciones del canal. Haz clic en el icono con tres puntos junto a la configuración del canal de Salesforce y, después, haz clic en Editar preferencias predeterminadas. Configura los ajustes y, a continuación, haz clic en Guardar.

Nota: Si usas el campo de nombre del registro como nombre predeterminado del canal, el nombre del canal se actualizará automáticamente en Slack cuando cambie el nombre del registro en Salesforce.



Gestionar vistas previas de los registros de Salesforce

Cuando alguien comparte un registro de Salesforce en un canal o un mensaje directo, aparecerá una vista previa con los detalles del registro. Puedes restringir qué detalles aparecen en las vistas previas de los registros y permitir excepciones para ciertos tipos de objetos de registro (como Cuenta y Oportunidad) para anular esas restricciones. Estas son las opciones:

Mostrar detalles del registro (predeterminada)

Aparecerán el nombre del registro, el objeto y los detalles del registro (como Fase o Cantidad ).

(predeterminada) Aparecerán el nombre del registro, el objeto y los detalles del registro (como o ). Mostrar solo el nombre y el objeto

No se mostrará ningún otro campo

No se mostrará ningún otro campo Mostrar solo el objeto

Solo se mostrará el tipo de objeto del registro

Nota: Las vistas previas de registros son visibles para todos los miembros de la conversación en la que aparecen, independientemente de los permisos de los miembros en Salesforce. Visita Seguridad para canales de Salesforce para obtener más información acerca de las vistas previas de los registros.

Planes Gratuito, Pro y Business+ Planes Enterprise Desde el ordenador, haz clic en Administración en la barra lateral. Selecciona Gestionar organizaciones de Salesforce en el menú. Selecciona una organización de Salesforce. Haz clic en la pestaña Ajustes. En Ajustes de desglose de registros, haz clic en Editar. Elige un ajuste de desglose del menú desplegable. Debajo de Excepciones, elige de qué tipos de objeto de registro quieres mostrar los detalles, si lo deseas. Haga clic en Guardar. Desde la aplicación para ordenador, haz clic en el nombre de la organización en la barra lateral.

Pasa el cursor sobre Herramientas y ajustes y, después, haz clic en Gestionar organizaciones de Salesforce. Selecciona una organización de Salesforce. Haz clic en la pestaña Ajustes. En Ajustes de desglose de registros, haz clic en Editar. Elige un ajuste de desglose del menú desplegable. Debajo de Excepciones, elige de qué tipos de objeto de registro quieres mostrar los detalles, si lo deseas. Haga clic en Guardar.



Eliminar las configuraciones del canal de Salesforce

Si ya no necesitas una configuración del canal de Salesforce, coordínate con un administrador de Salesforce para eliminarla.

Conéctate a Salesforce y, a continuación, selecciona Configuración. En el cuadro de Búsqueda rápida, busca y selecciona Canales de Slack para registros. Haz clic en el icono desplegable junto al tipo de registro configurado y, a continuación, haz clic en Eliminar objeto.

Nota: Editar o eliminar la configuración de un canal de Salesforce no afectará a los canales de Salesforce que ya se hayan creado.