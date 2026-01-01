Observação: a partir de 20 de agosto de 2026, não será possível criar ou editar modelos de canal personalizados. As informações abaixo são apenas para fins de referência.

Os modelos de canais do Slack reúnem canvas, listas, e fluxos de trabalho em um canal. Se não encontrar um modelo que atenda às suas necessidades, combine qualquer número de canvas, listas e fluxos de trabalho para criar um modelo personalizado para sua organização e como você alcança resultados.



O que esperar

Você pode adicionar quantos canvas, listas e fluxos de trabalho quiser ao modelo.

Ao adicionar canvas e listas, escolha entre aqueles que você criou ou modelos existentes. Há sete fluxos de trabalho pré-configurados que você pode usar para enviar mensagens a canais e coletar informações por formulários.

Qualquer pessoa com permissão para criar modelos personalizados pode compartilhar o link com outras pessoas para usar. Nos planos Enterprise, proprietários, administradores e administradores de modelos também podem postar modelos personalizados na galeria para os membros usarem.





Crie um modelo

Por padrão, todos os membros podem criar e compartilhar modelos personalizados. Caso não veja essa opção, peça ajuda a um proprietário ou administrador.



Começar

No computador, clique em Ferramentas na barra lateral. Clique em Modelos de canais. Clique em Criar um modelo no canto superior direito.



Observação: caso não consiga ver a guia Ferramentas na barra lateral, procure a guia

Automações. Pode ser necessário clicar em Mais para encontrá-la.



Adicione componentes

Abaixo de O que está incluído, clique em Adicionar ao modelo. Em seguida, selecione

Canvas, Lista ou Fluxo de trabalho. Para adicionar um canvas ou uma lista, pesquise aquele que você quer usar ou selecione um na lista. Em seguida, clique em Adicionar ao modelo. Para adicionar um fluxo de trabalho, selecione um na lista e clique em Adicionar ao modelo. Os fluxos de trabalho disponíveis para modelos são pré-configurados e não podem ser personalizados.



Concluir

Quando terminar de adicionar componentes ao modelo, clique em Concluir. Dê um nome e faça uma descrição do modelo. Adicione um prefixo de canal. Prefixos ajudam a padronizar nomes de canais a fim de facilitar a localização para projetos, processos etc. Se quiser, dê acesso de edição do modelo a outras pessoas. Basta adicioná-las como gerente de modelo. Abaixo de Quem pode gerenciar o modelo?, pesquise as pessoas que você quer adicionar e selecione seus nomes. Se estiver no Enterprise Grid, algumas pessoas podem ter permissão para publicar modelos personalizados na galeria para outros membros da organização usarem. Para publicar seu modelo na galeria, selecione Membros de [nome da organização] abaixo de Quem pode encontrar e usar este modelo. Clique em Salvar modelo. Você pode acessar o modelo personalizado na seção

Seus modelos da galeria.



Compartilhar um modelo

É possível compartilhar links com outras pessoas no workspace ou na organização Enterprise Grid. Qualquer pessoa com o link para o modelo pode usá-lo ao criar um novo canal ou adicioná-lo a um canal existente.

No computador, clique em Ferramentas na barra lateral. Clique em Modelos de canais e selecione Seus modelos. Clique no ícone de três pontos ao lado do modelo e selecione Copiar link do modelo no menu. Compartilhe o link em um canal ou por mensagem direta (MD).

Dica: Para saber mais sobre como usar modelos, acesse Trabalhar com modelos em canais.



Editar um modelo

Para modificar um modelo criado ou que você gerencia, siga estas etapas:

No computador, clique em Ferramentas na barra lateral. Clique em Modelos de canais e selecione Seus modelos. Clique no ícone de três pontos ao lado do modelo. Para fazer alterações em canvas, listas ou fluxos de trabalho no modelo, selecione Editar este modelo. Para atualizar o nome do modelo ou adicionar/remover os gerentes do modelo, clique em Editar nome e permissões do modelo. Em seguida, clique em Salvar alterações. Para excluir o modelo, selecione Excluir modelo e clique em Excluir modelo para confirmar.