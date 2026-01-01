Nota: A partir del 20 de agosto de 2026, no es posible crear ni editar plantillas de canal personalizadas. La siguiente información es solo para consulta.

Las plantillas de Canal de Slack agrupan canvas, listas y flujos de trabajo en un canal. Si no puedes encontrar una plantilla que se ajuste a tus necesidades, puedes combinar varios canvas, listas y flujos de trabajo para crear una plantilla personalizada para tu organización y que se adapte a tu forma de trabajar.



Qué esperar

Puedes añadir a tu plantilla tantos canvas, listas y flujos de trabajo como quieras.

A la hora de añadir canvas y listas, puedes escoger entre plantillas que has creado o plantillas existentes. Existen siete flujos de trabajo preconfigurados que puedes usar para enviar mensajes a canales y recopilar información mediante formularios.

Cualquier persona con permiso para crear plantillas personalizadas puede compartir el enlace con otros miembros para que las usen. En los planes Enterprise, los propietarios, administradores y administradores de plantillas pueden publicar plantillas personalizadas a la galería de plantillas para su uso.





Crear una plantilla

De forma predeterminada, todos los miembros pueden crear y compartir plantillas personalizadas. Si no ves esta opción, busca a un propietario o administrador y pídele ayuda.



Comenzar

Desde el ordenador, haz clic en Herramientas en la barra lateral. Haz clic en Plantillas para canales. Haz clic en Crear una plantilla en la esquina superior derecha.



Nota: Si no ves la pestaña Herramientas en la barra lateral, busca la pestaña

Automatizaciones en su lugar. Puede que tengas que hacer clic en Más para encontrarla.



Añadir componentes

Después de Qué se incluye, haz clic en Añadir a plantilla. A continuación, selecciona

Canvas, Lista o Flujo de trabajo. Si quieres añadir un canvas o una lista, puedes buscar el que necesites o seleccionar uno de la lista. Después, haz clic en Añadir a plantilla. Si quieres añadir un flujo de trabajo, selecciona uno de la lista y haz clic en Añadir a plantilla. Los flujos de trabajo disponibles para plantillas se han configurado con anterioridad y no se pueden personalizar más.



Finalizar

Cuando hayas terminado de añadir componentes a tu plantilla, haz clic en Finalizar. Asigna un nombre a la plantilla y añade una descripción. Añade un prefijo de canal. Los prefijos ayudan a sistematizar los nombres de los canales, lo que facilita su búsqueda para proyectos y procesos, entre otros. Si quieres, puedes conceder acceso para editar la plantilla añadiendo a personas como administradores. Después de ¿Quién puede editar esta plantilla?, busca a las personas que quieras añadir y selecciona sus nombres. Si usas Enterprise Grid, es posible que algunas personas tengan permiso para publicar plantillas personalizadas en la galería de plantillas para que otros miembros de su organización las usen. Si quieres publicar tu plantilla a la galería, selecciona Miembros de [nombre de la organización] después de Quién puede encontrar y usar esta plantilla. Haz clic en Guardar plantilla. Puedes acceder a tu plantilla personalizada desde la sección

Tus plantillas de la galería.



Compartir una plantilla

Puedes compartir enlaces a plantillas con las personas de tu espacio de trabajo u organización Enterprise Grid. Quienes tengan un enlace a tu plantilla la podrán usar al crear un canal nuevo o añadirla a uno de existente.

Desde el ordenador, haz clic en Herramientas en la barra lateral. Haz clic en Plantillas para canales y, después, selecciona Tus plantillas. Haz clic en el icono con tres puntos junto a una plantilla y selecciona Copiar enlace a la plantilla desde el menú. Comparte el enlace en cualquier canal o mensaje directo.

Consejo: Para obtener más información acerca del uso de las plantillas, consulta Trabajar con plantillas en canales.



Editar una plantilla

Para modificar una plantilla que has creado o que gestionas, sigue los pasos que aparecen a continuación:

Desde el ordenador, haz clic en Herramientas en la barra lateral. Haz clic en Plantillas para canales y, después, selecciona Tus plantillas. Haz clic en el icono con tres puntos junto a una plantilla. Si quieres realizar cambios en los canvas, las listas o los flujos de trabajo de la plantilla, selecciona Editar esta plantilla. Para actualizar el nombre de la plantilla o añadir o eliminar administradores, haz clic en Editar nombre y permisos de la plantilla. A continuación, haz clic en Guardar cambios. Si quieres eliminar la plantilla, selecciona Eliminar plantilla y, después, haz clic en Eliminar plantilla para confirmar la acción.