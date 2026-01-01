Crea e condividi modelli di canale personalizzati
Nota: a partire dal 20 agosto 2026, non è possibile creare o modificare i modelli di canale personalizzati. Le informazioni riportate qui di seguito sono solo a titolo di riferimento.
I modelli di canale di Slack raggruppano canvas, elenchi e workflow in un canale. Se non riesci a trovare un modello adatto alle tue esigenze, puoi combinare qualsiasi numero di canvas, elenchi e workflow per creare un modello personalizzato per la tua organizzazione e il modo in cui svolgi il lavoro.
Cosa puoi aspettarti
- Puoi aggiungere al modello tutti i canvas, gli elenchi e i workflow che desideri.
- Quando aggiungi canvas ed elenchi, puoi scegliere tra quelli che hai creato o modelli esistenti. Esistono sette workflow preconfigurati che puoi utilizzare per inviare messaggi ai canali e raccogliere informazioni tramite moduli.
- Chiunque abbia l'autorizzazione per creare modelli personalizzati può condividere il link con altri affinché lo possano usare. Sui piani Enterprise, i proprietari, gli amministratori e gli amministratori modelli possono anche pubblicare modelli personalizzati nella galleria di modelli affinché i membri possano utilizzarli.
Crea un modello
Per impostazione predefinita, tutti i membri possono creare e condividere modelli personalizzati. Se non vedi questa opzione, contatta un proprietario o un amministratore per richiedere assistenza.
Inizia
- Dal desktop, clicca su Strumenti nella barra laterale.
- Clicca su Modelli del canale .
- Clicca su Crea un modello nell’angolo in alto a destra.
Nota: se non trovi la scheda Strumenti nella barra laterale, cerca la scheda
Automazioni . Per trovarla, potresti dover fare clic su Altro .
Aggiungere componenti
- In Cosa è incluso, clicca su Aggiungi a modello . Quindi seleziona
Canvas , Elenco o Workflow .
- Per aggiungere un canvas o un elenco, cerca quello che vuoi usare o selezionane uno dall’elenco. Quindi clicca su Aggiungi a modello.
- Per aggiungere un workflow, selezionane uno dall’elenco e clicca su Aggiungi a modello. I workflow disponibili per i modelli sono preconfigurati e non possono essere ulteriormente personalizzati.
Completa
- Una volta completata l'aggiunta dei componenti al modello, clicca su Completa.
- Assegna un nome al modello e aggiungi una descrizione.
- Aggiungi un prefisso di canale. I prefissi aiutano a standardizzare i nomi dei canali in modo che sia facile per le persone trovare canali per progetti, processi, ecc.
- Se lo desideri, puoi concedere ad altri l'accesso per modificare il tuo modello aggiungendoli come manager di modello. Sotto Chi può modificare questo modello?, cerca le persone che vuoi aggiungere e selezionane il nome.
- Se utilizzi Enterprise Grid, alcune persone potrebbero avere l'autorizzazione a pubblicare modelli personalizzati nella galleria di modelli affinché altri membri della loro organizzazione possano utilizzarli. Per pubblicare il tuo modello nella galleria, seleziona Membri di [nome organizzazione] sotto Chi può trovare e utilizzare questo modello.
- Clicca su Salva modello. Puoi accedere al tuo modello personalizzato dalla sezione
I tuoi modelli della galleria .
Condividere un modello
È possibile condividere link a modelli con altre persone nell'area di lavoro o organizzazione Enterprise Grid. Chiunque abbia un link al modello può utilizzarlo durante la creazione di un nuovo canale o aggiungerlo a un canale esistente.
- Dal desktop, clicca su Strumenti nella barra laterale.
- Clicca su Modelli del canale , quindi seleziona I tuoi modelli.
- Clicca sull’icona dei tre puntini accanto a un modello, quindi seleziona Copia link a modello dal menu.
- Condividi il link in qualsiasi canale o messaggio diretto (MD).
Suggerimento: per ulteriori dettagli sull’utilizzo dei modelli, consulta Utilizzare i modelli nei canali.
Modificare un modello
Per modificare un modello che hai creato o che gestisci, segui questi passaggi:
- Dal desktop, clicca su Strumenti nella barra laterale.
- Clicca su Modelli del canale , quindi seleziona I tuoi modelli.
- Clicca sull’icona dei tre puntini accanto a un modello.
- Per apportare modifiche ai canvas, agli elenchi o ai workflow nel modello, seleziona Modifica questo modello. Per aggiornare il nome del modello o aggiungere o rimuovere manager di modelli, clicca su Modifica il nome e le autorizzazioni del modello. Quindi clicca su Salva modifiche.
- Per eliminare il modello, seleziona Elimina modello, quindi clicca su Elimina modello per confermare.
Chi può utilizzare questa funzione?
- Tutti i membri (per impostazione predefinita)
- Disponibile per i piani a pagamento