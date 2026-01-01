Hinweis: Ab dem 20. August 2026 ist es nicht mehr möglich, benutzerdefinierte Channel-Vorlagen zu erstellen oder zu bearbeiten. Die folgenden Informationen dienen nur als Referenz.

Channel-Vorlagen von Slack bündeln Canvases, Listen und Workflows zusammen in einem Channel. Wenn du keine Vorlage findest, die deinen Anforderungen entspricht, kannst du eine beliebige Anzahl von Canvases, Listen und Workflows kombinieren, um eine Vorlage zu erstellen, die auf deine Organisation und deine Arbeitsweise zugeschnitten ist.



Danach läuft es folgendermaßen ab:

Du kannst deiner Vorlage so viele Canvases, Listen und Workflows hinzufügen, wie du möchtest.

Wenn du Canvases und Listen hinzufügst, kannst du aus den von dir erstellten oder aus vorhandenen Vorlagen auswählen. Es gibt sieben vorkonfigurierte Workflows, die du verwenden kannst, um Nachrichten an Channels zu senden und Informationen über Formulare zu sammeln.

Alle Personen mit der Berechtigung zum Erstellen benutzerdefinierter Vorlagen können den Link zur Verwendung mit anderen teilen. In Enterprise-Plänen können Inhaber:innen, Administator:innen und Vorlagen-Administator:innen auch benutzerdefinierte Vorlagen in der Vorlagengalerie veröffentlichen, die von den Mitgliedern verwendet werden können.





Vorlage erstellen

Standardmäßig können alle Mitglieder benutzerdefinierte Vorlagen erstellen und teilen. Wenn du diese Option nicht siehst, wende dich an eine:n Inhaber:in oder Administrator:in, um Unterstützung zu erhalten.



Jetzt loslegen

Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf Tools. Klicke auf Channel-Vorlagen. Klicke oben rechts auf Vorlage erstellen.



Hinweis: Wenn die Registerkarte Tools in der Seitenleiste nicht angezeigt wird, suche stattdessen nach dem Tab

Automatisierungen. Möglicherweise musst du auf Mehr klicken, um ihn zu finden.



Elemente hinzufügen

Klicke unter Was steckt drin auf Zu Vorlage hinzufügen. Wähle dann

Canvas, Liste oder Workflow aus. Wenn du ein Canvas oder eine Liste hinzufügen möchtest, suche nach dem gewünschten Element oder wähle es aus der Liste aus. Klicke dann auf Zur Vorlage hinzufügen. Wähle einen Workflow aus der Liste aus und klicke auf Zur Vorlage hinzufügen, um einen Workflow hinzuzufügen. Die für Vorlagen verfügbaren Workflows sind vorkonfiguriert und können nicht weiter angepasst werden.



Abschließen

Wenn du alle Komponenten zu deiner Vorlage hinzugefügt hast, klicke auf Abschließen. Gib deiner Vorlage einen Namen und füge eine Beschreibung hinzu. Füge ein Channel-Präfix hinzu. Präfixe helfen dabei, Channel-Namen zu standardisieren, sodass es für alle Beteiligten einfach ist, Channels für Projekte, Prozesse usw. zu finden. Wenn du möchtest, kannst du anderen Zugriff auf deine Vorlage geben, indem du sie als Vorlagen-Manager:in hinzufügst. Unter Wer kann diese Vorlage bearbeiten? kannst du nach Personen suchen, die du hinzufügen möchtest, und ihre Namen auswählen. Wenn du Enterprise Grid nutzt, können bestimmte Personen die Berechtigung haben, benutzerdefinierte Vorlagen in der Vorlagengalerie zu veröffentlichen, damit andere Mitglieder ihrer Organisation sie verwenden können. Wenn du deine Vorlage in der Galerie veröffentlichen möchtest, wähle Mitglieder von [Name der Organisation] unter Wer kann diese Vorlage suchen und nutzen. Klicke auf Vorlage speichern. Du kannst deine benutzerdefinierte Vorlage im Abschnitt

Deine Vorlagen in der Galerie aufrufen.



Vorlage teilen

Du kannst Links zu Vorlagen mit anderen Personen in deinem Workspace oder deiner Enterprise Grid-Organisation teilen. Alle, die über einen Link zu deiner Vorlage verfügen, können diese beim Erstellen eines neuen Channels verwenden oder sie einem vorhandenen Channel hinzufügen.

Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf Tools. Klicke auf Channel-Vorlagen und wähle dann Deine Vorlagen aus. Klicke auf das Symbol mit den drei Punkten neben einer Vorlage und wähle dann im Menü den Link Vorlage kopieren aus. Teile den Link in einem beliebigen Channel oder einer Direktnachricht (DM).

Tipp: Weitere Informationen zur Verwendung von Vorlagen findest du unter Mit Vorlagen in Channels arbeiten.



Vorlage bearbeiten

Führe die folgenden Schritte aus, um eine von dir erstellte oder verwaltete Vorlage zu ändern:

Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf Tools. Klicke auf Channel-Vorlagen und wähle dann Deine Vorlagen aus. Klicke auf das Symbol mit den drei Punkten neben einer Vorlage. Wenn du Änderungen an den Vorlagen, Listen oder Workflows in der Vorlage vornehmen möchtest, wähle Diese Vorlage bearbeiten aus. Wenn du den Namen der Vorlage ändern oder Vorlagen-Manager:innen hinzufügen oder entfernen möchtest, klicke auf Vorlagennamen und Berechtigungen bearbeiten. Klicke dann auf Änderungen speichern. Wenn du die Vorlage löschen möchtest, wähle Vorlage löschen aus und klicke dann zur Bestätigung auf Vorlage löschen.