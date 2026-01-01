Ocasionalmente, os clientes do Slack podem precisar ou ser obrigados por lei a exportar mensagens e arquivos que estão em um workspace. Entre as situações possíveis, estão as questões relacionadas com recursos humanos ou com aspectos jurídicos/financeiros, por exemplo. Nos planos Enterprise, proprietários de organizações podem exportar dados usando a API de descoberta do Slack.

A API de descoberta só pode ser usada para casos de uso de segurança e conformidade, particularmente para apps de eDiscovery, arquivamento e prevenção contra perda de dados (DLP).



Como funciona

Muitos clientes terceirizam o eDiscovery ou a Prevenção contra perda de dados (DLP) a um parceiro para armazenar todo seu software de solução na nuvem. Nossa API de descoberta conecta as organizações Enterprise do Slack ao parceiro de preferência do cliente.

API de descoberta

Com nossa API de descoberta, os proprietários de organização do plano Enterprise usam apps de terceiros aprovados para exportar mensagens e arquivos do Slack ou tomar medidas quanto a eles. O proprietário principal ou qualquer proprietário de organização pode pedir a ativação da API de descoberta. Depois de ativada, a API pode ser acessada por todos os proprietários da organização.

Há dois tipos de apps de parceiros terceirizados, dependendo das suas necessidades:

eDiscovery

Os apps de eDiscovery extraem mensagens e arquivos do Slack, além de armazenar as informações em depósitos de dados de terceiros. Nesses depósitos de dados, é possível pesquisar, arquivar ou recuperar mensagens e arquivos.

Prevenção contra perda de dados (DLP)

Os apps de DLP garantem que informações confidenciais (como números de cartão de crédito e CPF, segredos de API e outros tipos de PHI) não sejam compartilhadas fora do Slack. Eles verificam o conteúdo de mensagens e arquivos para detectar se há alguma violação das políticas predefinidas.

Etapa 1: avaliar suas necessidades

A decisão de usar uma ferramenta de eDiscovery ou de DLP dependerá das necessidades da sua organização. Veja alguns exemplos de situações que ajudarão você a escolher a solução adequada para usar em parceria com a API de descoberta:

eDiscovery DLP Talvez os clientes usem a eDiscovery para um processo civil/penal único ou para replicar e manter um registro de todos os dados de mensagens e arquivos para atender a requisitos de conformidade. Veja abaixo uma visão geral de como os apps de eDiscovery funcionam: Normalmente, os clientes têm acesso somente leitura aos dados de arquivos e mensagens do Slack

Os dados não podem ser removidos, movidos para a quarentena nem fixados no Slack.

Os dados são coletados e arquivados em um depósito de dados Observação: o arquivamento não interrompe nem afeta a maneira como os membros interagem em um workspace. Ao detectar e remover possíveis ameaças, as ferramentas de terceiros de DLP permitem proteger seus dados internamente. Os apps de DLP fazem o seguinte: Têm acesso de leitura e gravação no Slack

Garantem que informações confidenciais (como CPFs) não sejam compartilhadas nos workspaces Slack

Permitem que pessoas autorizadas gerenciem as atividades do workspace e apliquem políticas predefinidas em mensagens e arquivos compartilhados no Slack

Permitem que mensagens e arquivos em quarentena sejam revisados ou removidos



Etapa 2: escolher um parceiro

Muitas empresas querem um local único para armazenar todas as soluções de nuvem. O Slack trabalha com vários parceiros de eDiscovery e DLP. Cada parceiro gerencia dados recebidos de maneiras diferentes, então certifique-se de avaliar o parceiro da sua preferência com base na abrangência do suporte deles ao Slack. Veja uma lista dos nossos parceiros atuais disponíveis:

eDiscovery DLP ACA Global

Archive360

Arctera Insight Capture/Merge 1

Aware

Behavox

Bloomberg Vault

Casepoint

Disco Hold (antiga Congruity)

DMS

Everlaw

Exterro

Global Relay

Hadrius

Hanzo

Logikcull MirrorWeb

Nuix

Onna

OpenText Axcelerate

Pagefreezer

Proofpoint

Red Deer

Relativity

Smarsh

SteelEye

Theta Lake

Transcender

ZL Technologies

17a-4 DataParser Abnormal

Astrix Security

Avanan

Aware

BigID

Bitglass

CloudLock

DoControl

Entro Security

Fortra (antiga Digital Guardian)

Gama

Lookout

Metomic

McAfee VISION Cloud (Skyhigh para Slack) Netskope

Nightfall (antigo Watchtower)

Obsidian Security

Palo Alto Networks

Polymer

Proofpoint

Reco.ai

Strac

Symantec

Teleskope

Theta Lake

Trellix (antigo FireEye)

Truffle

Zscaler



Etapa 3: acesso e formato dos dados

A API de descoberta permite que proprietários de organização movam dados de uma organização Enterprise para uma ferramenta de terceiros. A API pode coletar dados armazenados pelo Slack desde o início do histórico da sua organização, além de conteúdos editados e excluídos (caso tenham sido preservados por políticas de retenção ou retenções legais).

A API de descoberta inclui um histórico completo das comunicações no Slack (incluindo o que foi editado ou excluído). Os pontos de dados incluídos são:

Mensagens

Arquivos

Canvas

Listas

Reações de emoji

Conversas com o Slackbot

Por padrão, os dados exportados pela API de descoberta estarão no formato JSON.

Cada parceiro é diferente, e alguns podem não oferecer suporte à coleta de todos os tipos de dados que disponibilizamos. Por isso, recomendamos verificar com os parceiros o que é (e o que não é) compatível.



Qual é o próximo passo?

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