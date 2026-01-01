Guida a Scopri API di Slack
A volte, i clienti di Slack possono avere la necessità o l'obbligo legale di esportare messaggi e file da un'area di lavoro. Tra gli scenari potenziali vi sono, per esempio, questioni relative alle risorse umane e aspetti legali o finanziari. Con i piani Enterprise, i proprietari dell’organizzazione possono esportare i dati usando l’API Discovery di Slack.
API Discovery può essere utilizzata solo per casi d’uso relativi alla sicurezza e alla conformità, in particolare applicazioni di eDiscovery, archiviazione e prevenzione della perdita dei dati (DLP).
Funzionamento
Molti clienti si affidano a partner terzi per l'eDiscovery o la prevenzione della perdita dei dati per ospitare tutti i loro software di soluzioni cloud. La nostra API Discovery connette le organizzazioni Enterprise di Slack con un partner di fiducia del cliente.
API Discovery
La nostra API Discovery consente ai proprietari dell’organizzazione con i piani Enterprise di utilizzare app terze approvate per esportare messaggi e file o eseguire azioni su di essi da Slack. Il proprietario principale o un proprietario dell’organizzazione può richiedere di abilitare l’API Discovery. Una volta abilitata, sarà accessibile a tutti i proprietari dell’organizzazione.
Esistono due tipi di app partner terze, in base alle tue esigenze:
-
eDiscovery
Le app eDiscovery eseguono il pull dei messaggi e dei file da Slack e conservano le informazioni in data warehouse di terze parti. Dai data warehouse, è possibile eseguire la ricerca, l'archiviazione o il recupero dei messaggi e dei file.
-
Prevenzione della perdita dei dati (DLP)
Le app DLP garantiscono che le informazioni riservate (come i numeri di carta di credito e di previdenza sociale, i segreti API e altri tipo di PHI) non vengano divulgate al di fuori di Slack mediante la scansione del contenuto all’interno di messaggi e file che violano i criteri prestabiliti.
Passaggio 1: stabilire le proprie necessità
La scelta tra uno strumento di eDiscovery o DLP dipende dalle necessità della tua organizzazione. Ecco alcuni scenari che possono aiutarti a individuare la soluzione più adatta da utilizzare insieme all’API Discovery:
eDiscovery
DLP
I clienti possono utilizzare eDiscovery per cause legali una tantum in ambito civile o penale, o per replicare tutti i dati dei messaggi e dei file e tenerne traccia per scopi relativi alla conformità. Ecco una panoramica del funzionamento delle app eDiscovery:
- In genere hanno accesso in sola lettura ai dati dei messaggi e dei file Slack
- I dati non possono essere messi in quarantena, rimossi o contrassegnati all'interno di Slack
- I dati vengono acquisiti e archiviati all'interno di un data warehouse
Nota: l'archiviazione non interferisce né influisce sul modo in cui i membri interagiscono con un'area di lavoro.
Con il rilevamento e la rimozione di potenziali minacce, gli strumenti terzi DLP ti consentono di proteggere i dati dall'interno. Le app DLP possono fare quanto segue:
- Avere accesso a Slack in lettura e scrittura
- Garantire che le informazioni riservate (come i numeri di previdenza sociale) non vengano condivise all'interno delle tue aree di lavoro Slack
- Consentire al personale autorizzato di gestire l'attività dell'area di lavoro e di applicare criteri prestabiliti sui messaggi e sui file condivisi in Slack
- Consentire la verifica o la rimozione dei messaggi e dei file in quarantena
Passaggio 2: scegliere un partner
Molte imprese vogliono un'unica soluzione completa per ospitare tutte le soluzioni cloud. Slack lavora con numerosi partner eDiscovery di terze parti e partner DLP. Ognuno di essi gestisce i dati assimilati in modo differente, quindi assicurati di valutare il tuo partner preferito in base al livello di assistenza offerto con Slack. Ecco un elenco dei nostri attuali partner di terze parti tra cui scegliere:
eDiscovery
DLP
- ACA Global
- Archive360
- Arctera Insight Capture/Merge 1
- Aware
- Behavox
- Bloomberg Vault
- Casepoint
- Disco Hold (precedentemente Congruity)
- MD
- Everlaw
- Exterro
- Global Relay
- Hadrius
- Hanzo
- Logikcull
- MirrorWeb
- Nuix
- Onna
- OpenText Axcelerate
- Pagefreezer
- Proofpoint
- Red Deer
- Relativity
- Smarsh
- SteelEye
- Theta Lake
- Trascendere
- ZL Technologies
- 17a-4 DataParser
- Abnormal
- Astrix Security
- Avanan
- Aware
- BigID
- Bitglass
- CloudLock
- DoControl
- Entro Security
- Fortra (precedentemente Digital Guardian)
- Gamma
- Lookout
- Metomic
- McAfee VISION Cloud (Skyhigh per Slack)
- Netskope
- Nightfall (precedentemente Watchtower)
- Obsidian Security
- Palo Alto Networks
- Polymer
- Proofpoint
- Reco.ai
- Strac
- Symantec
- Teleskope
- Theta Lake
- Trellix (precedentemente FireEye)
- Truffle
- Zscaler
Passaggio 3: accedere a dati e formato
API Discovery consente ai Proprietari dell’organizzazione di trasferire i dati di un’organizzazione Enterprise a uno strumento di terze parti. L’API può raccogliere i dati archiviati da Slack fin dall’inizio della cronologia dell’organizzazione, oltre ai contenuti modificati ed eliminati (se conservati tramite criteri di conservazione o blocchi a fini giudiziari).
L’API Discovery include una cronologia completa delle comunicazioni in Slack (comprese modifiche ed eliminazioni). I punti dati inclusi sono:
- Messaggi
- File
- Canvas
- Elenchi
- Reazioni con emoji
- Conversazioni con Slackbot
I dati esportati tramite API Discovery sono in formato JSON per impostazione predefinita.
Ogni partner è diverso e alcuni potrebbero non supportare la raccolta di tutti i dati che mettiamo a disposizione, quindi consigliamo di verificare con i partner quali funzionalità supportano e quali no.
Passaggi successivi
Hai domande da fare o hai bisogno di ulteriori informazioni? Contatta il nostro Account Executive o invia un messaggio al nostro Team di assistenza.
Chi può utilizzare questa funzione?
- Il proprietario principale e i proprietari dell’organizzazione
- Disponibile per i piani Enterprise