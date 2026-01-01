É possível salvar mensagens e arquivos no Slack para conferi-los mais tarde com facilidade. Você é a única pessoa que pode ver seus itens salvos, e é possível acessá-los na seção Salvos da guia Início.



Como salvar uma mensagem ou um arquivo

Computador Dispositivo móvel Passe o cursor do mouse sobre a mensagem ou o arquivo que você quer salvar. Clique no ícone de Mais ações. Selecione Adicionar em salvos. Como salvar uma mensagem Toque e segure a mensagem que você quer salvar. Toque em Mais ações. Selecione Salvar para mais tarde. Como salvar um arquivo Toque e segure o arquivo que você quer salvar. Selecione Salvar para mais tarde.

Observação: se você salva um arquivo, pode acessá-lo no Slack. Além disso, é possível baixá-lo em um dispositivo para guardar uma cópia em outro lugar.

Ver um item salvo no contexto

Abra um item salvo para ver o restante da conversa ou da mensagem em que foi compartilhado originalmente.

Computador Dispositivo móvel Na guia Início, clique em Salvos. Passe o cursor do mouse sobre o item que você quer abrir e clique em Mais ações. Clique em Abrir em Início. Na guia Início, toque em Salvos na parte superior. Toque em uma mensagem ou um arquivo para abrir.



Limpar um item salvo

Computador Dispositivo móvel Na guia Início, clique em Salvos. Passe o cursor do mouse sobre a mensagem ou o arquivo que você quer remover. Clique no ícone de limpar. Na guia Início, toque em Salvos na parte superior. Toque e segure o item que você quer limpar. Selecione Remover dos itens salvos.

Dica: selecione o ícone de limpar no computador para remover todos os itens salvos ou mover itens específicos para a guia Afazeres.