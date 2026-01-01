Puoi salvare messaggi e file in Slack per ritrovarli facilmente in seguito. Gli elementi salvati sono visibili solo a te e puoi accedervi dalla sezione Salvati della Home .

Nota: gli elementi salvati sono stati spostati dalla scheda Dopo (che ora è Cose da fare ). Questa modifica è in fase di implementazione e sarà presto disponibile per tutti i clienti idonei. Grazie per la pazienza.



Salvare un messaggio o un file

Desktop Dispositivo mobile Passa il puntatore del mouse sul messaggio o file che vuoi salvare. Clicca sull’icona Altre azioni . Seleziona Aggiungi ai salvati . Salvare un messaggio Tocca e tieni premuto il messaggio che vuoi salvare. Tocca Altre azioni . Seleziona Salva per dopo . Salvare un file Tocca e tieni premuto il file che vuoi salvare. Seleziona Salva per dopo.

Nota: i file salvati rimangono sempre accessibili in Slack, ma puoi anche scaricare un file sul tuo dispositivo per conservarne una copia altrove.

Visualizza un elemento salvato nel contesto

Apri un elemento salvato per visualizzare il resto della conversazione dove è stato condiviso originariamente.

Desktop Mobile Da Home , clicca su Salvati . Passa il puntatore del mouse sull’elemento che vuoi aprire e clicca su Altre azioni . Clicca su Apri in Home. Dalla scheda Home , tocca Salvati in alto. Tocca un messaggio o file per aprirlo.



Cancella un elemento salvato

Desktop Mobile Da Home , clicca su Salvati . Passa il puntatore del mouse sul messaggio o file che vuoi rimuovere. Clicca sull’icona Cancella . Dalla scheda Home , tocca Salvati in alto. Tocca e tieni premuto l’elemento che vuoi cancellare. Seleziona Rimuovi da elementi salvati .

Suggerimento: Seleziona l’icona Riordina sul desktop per rimuovere tutti gli elementi salvati o spostare elementi specifici in Cose da fare .