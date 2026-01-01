Vous pouvez enregistrer des messages et des fichiers dans Slack afin de pouvoir les consulter facilement ultérieurement. Vous seul(e) pouvez voir les éléments que vous avez enregistrés, et vous pouvez y accéder depuis la section Enregistrés de la page d’accueil .

Remarque : les éléments enregistrés ont été déplacés hors de Plus tard (qui s’appelle désormais Listes de tâche ). Ce changement est mis en place progressivement. Nous vous remercions de votre patience pendant que nous le rendons accessible à tous les clients concernés.



Enregistrer un message ou un fichier

Ordinateur Smartphone Maintenez le curseur au-dessus du message ou du fichier que vous souhaitez enregistrer. Cliquez sur l’icône Autres actions . Sélectionnez Ajouter aux éléments enregistrés . Enregistrer un message Appuyez de façon prolongée sur le message que vous souhaitez enregistrer. Appuyez sur Autres actions . Sélectionnez Enregistrer pour plus tard . Enregistrer un fichier Appuyez sur le message que vous souhaitez enregistrer. Sélectionnez Enregistrer pour plus tard .

Remarque : L’enregistrement d’un fichier le rend toujours accessible dans Slack, mais il est aussi possible de télécharger un fichier sur votre appareil pour en conserver une copie ailleurs.

Afficher un élément enregistré en contexte

Ouvrez un élément enregistré pour consulter la suite de la conversation ou du fil de discussion dans lequel il a été initialement partagé.

Ordinateur API Depuis l’onglet Accueil , cliquez sur Enregistrés . Passez votre souris sur l’élément que vous souhaitez ouvrir, puis cliquez sur Autres actions . Cliquez sur Ouvrir dans l’accueil. Dans l’onglet Accueil , appuyez sur Enregistrés en haut de l’écran. Appuyez sur un message ou un fichier pour l’ouvrir.



Effacer un élément enregistré

Ordinateur API Depuis l’onglet Accueil , cliquez sur Enregistrés . Maintenez le curseur au-dessus du message ou du fichier que vous souhaitez retirer. Cliquez sur l’icône effacer . Dans l’onglet Accueil , appuyez sur Enregistrés en haut de l’écran. Appuyez de façon prolongée sur l’élément que vous souhaitez supprimer. Sélectionnez Supprimer un élément des éléments enregistrés .

Conseil : Sélectionnez l’icône Effacer sur ordinateur pour supprimer tous les éléments enregistrés ou déplacer des éléments spécifiques vers les Listes de tâches .