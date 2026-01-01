Pode ser difícil acompanhar a comunicação no trabalho quando ela acontece por e-mail, chamadas de vídeo e mensagens diretas (MDs) do Slack. Ao trabalhar em canais, você pode eliminar as barreiras à comunicação para tornar a colaboração com a sua equipe mais produtiva.

Neste tutorial, você vai aprender como usar o Slack para: Trabalhar em canais

Compartilhar arquivos e outros conteúdos

Comunicar-se de forma clara

Trabalhar em canais

No Slack, a discussão com a sua equipe sobre assuntos específicos acontece em canais. Ao trabalhar em canais, use as menções para chamar a atenção das pessoas certas e aproveite as reações de emoji para simplificar a comunicação.

Mencionar pessoas Adicionar uma reação de emoji Se você tiver uma pergunta para uma pessoa específica, poderá fazer uma menção em um canal para chamar a atenção dela. Ela receberá uma notificação, e o resto da equipe poderá acompanhar para entender o contexto, se desejar. Em planos pagos, você pode criar grupos de usuários para notificar várias pessoas ao mesmo tempo, em vez de mencionar cada pessoa individualmente.



Use as reações de emoji para simplificar a comunicação e acusar o recebimento das mensagens com alguns cliques. Assista ao vídeo abaixo para saber mais.

Experimente: em um canal, use o símbolo para mencionar um colega de equipe quando quiser fazer uma pergunta a essa pessoa.

Compartilhar arquivos e clipes

Você pode adicionar arquivos e gravar clipes de áudio e de vídeo para dar mais contexto a qualquer conversa.

Adicionar arquivos Gravar clipes guia Arquivos no cabeçalho da conversa. Digamos que você precisa compartilhar um arquivo com detalhes sobre um projeto. Se você o postar em um canal dedicado ao projeto, a mensagem e o arquivo poderão ser lidos ao lado de outras conversas que estão ocorrendo sobre o trabalho. Você pode navegar por todos os arquivos em uma conversa nano cabeçalho da conversa. Você também pode gravar um clipe e compartilhar sua tela para apresentar as atualizações mais recentes em um projeto. Qualquer pessoa no canal pode reproduzir e responder ao seu clipe no momento mais adequado para ela.

Dica: trabalhe mais rápido configurando um canal com um modelo.



Comunicar-se de forma clara

Para tornar a comunicação no Slack mais clara, você pode formatar (e editar ou excluir) suas mensagens. Você também pode programar mensagens para enviar mais tarde.