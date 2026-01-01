Pode ser difícil acompanhar a comunicação no trabalho quando ela acontece por e-mail, chamadas de vídeo e mensagens diretas (MDs) do Slack. Ao trabalhar em canais, você pode eliminar as barreiras à comunicação para tornar a colaboração com a sua equipe mais produtiva.
Neste tutorial, você vai aprender como usar o Slack para:
No Slack, a discussão com a sua equipe sobre assuntos específicos acontece em canais. Ao trabalhar em canais, use as menções para chamar a atenção das pessoas certas e aproveite as reações de emoji para simplificar a comunicação.
Mencionar pessoas
Adicionar uma reação de emoji
Se você tiver uma pergunta para uma pessoa específica, poderá fazer uma menção em um canal para chamar a atenção dela. Ela receberá uma notificação, e o resto da equipe poderá acompanhar para entender o contexto, se desejar. Em planos pagos, você pode criar grupos de usuários para notificar várias pessoas ao mesmo tempo, em vez de mencionar cada pessoa individualmente. Use as reações de emoji para simplificar a comunicação e acusar o recebimento das mensagens com alguns cliques. Assista ao vídeo abaixo para saber mais.
Experimente: em um canal, use o símbolo para mencionar um colega de equipe quando quiser fazer uma pergunta a essa pessoa.
Compartilhar arquivos e clipes
Você pode adicionar arquivos e gravar clipes de áudio e de vídeo para dar mais contexto a qualquer conversa.
Adicionar arquivos
Gravar clipes
Digamos que você precisa compartilhar um arquivo com detalhes sobre um projeto. Se você o postar em um canal dedicado ao projeto, a mensagem e o arquivo poderão ser lidos ao lado de outras conversas que estão ocorrendo sobre o trabalho. Você pode navegar por todos os arquivos em uma conversa na guia Arquivos no cabeçalho da conversa. Você também pode gravar um clipe e compartilhar sua tela para apresentar as atualizações mais recentes em um projeto. Qualquer pessoa no canal pode reproduzir e responder ao seu clipe no momento mais adequado para ela.
Para tornar a comunicação no Slack mais clara, você pode formatar (e editar ou excluir) suas mensagens. Você também pode programar mensagens para enviar mais tarde.
Formatar mensagens
Programar mensagens
Digamos que você vai dar feedback sobre um documento. Para que a sua equipe possa ler mais facilmente, adicione a formatação de lista à sua mensagem. Se não for o melhor momento para compartilhar um comunicado, ou se seus colegas estiverem em outro fuso horário, você poderá programar uma mensagem para enviar mais tarde clicando na seta ao lado do ícone de avião de papel.