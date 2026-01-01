Bei der Arbeit kann es schwierig sein, den Überblick über die Kommunikation zu behalten, wenn diese über E-Mails, Video-Anrufe und Slack-Direktnachrichten (DMs) erfolgt. Durch die Arbeit in Channels kannst du Kommunikationsbarrieren beseitigen und die Zusammenarbeit mit deinem Team produktiver gestalten.

In diesem Tutorial erfährst du, wie du Slack für Folgendes verwenden kannst: In Channels arbeiten

Dateien und andere Inhalte teilen

Übersichtlich kommunizieren

In Channels arbeiten

In Slack findet die Kommunikation mit deinem Team zu bestimmten Themen in Channels statt. Wenn du in Channels arbeitest, solltest du Erwähnungen verwenden, um die Aufmerksamkeit der gewünschten Leute zu erlangen, sowie Emoji-Reaktionen, um die Kommunikation zu vereinfachen.

Personen erwähnen Emoji-Reaktion hinzufügen Wenn du eine Frage an eine bestimmte Person hast, kannst du sie in einem Channel erwähnen , um ihre Aufmerksamkeit zu erlangen. Die Person erhält dann eine Benachrichtigung, und der Rest des Teams kann der Unterhaltung nach Bedarf folgen. Bei kostenpflichtigen Plänen kannst du Benutzergruppen erstellen, um mehrere Personen auf einmal zu benachrichtigen, anstatt jede Person einzeln zu erwähnen.



Verwende Emoji-Reaktionen , um mit nur wenigen Klicks die Kommunikation zu vereinfachen und Nachrichten zu bestätigen. Im folgenden Video erfährst du mehr zu diesem Thema.

Probiere es aus: Verwende in einem Channel das Symbol zur Erwähnung eines Team-Mitglieds, wenn du diesem eine Frage stellst.

Dateien sowie Video- und Sprachnachrichten teilen:

Du kannst Dateien hinzufügen und Audio- und Videonachrichten aufnehmen, um jedem Gespräch einen Kontext hinzuzufügen.

Dateien hinzufügen Video- und Sprachnachrichten aufnehmen Tab „Dateien“ im Header der Unterhaltung durchsuchen. Nimm beispielsweise an, du möchtest eine Datei teilen , die Details zu einem Projekt enthält. Wenn du sie in einem dem Projekt zugehörigen Channel postest, können die Nachricht und die Datei zusammen mit anderen Unterhaltungen über die Arbeit gelesen werden. Du kannst alle Dateien in einer Unterhaltung über denim Header der Unterhaltung durchsuchen. Du kannst auch eine Video- und Sprachnachricht aufnehmen und deinen Bildschirm teilen, um anderen die neuesten Updates zu einem Projekt vorzustellen. Jede Person im Channel kann deine Video- und Sprachnachricht zu dem Zeitpunkt abspielen und beantworten, der ihr am besten passt.

Tipp: Beginne schneller mit der Arbeit, indem du einen Channel mit einer Vorlage einrichtest.



Übersichtlich kommunizieren

Um die Kommunikation in Slack übersichtlicher zu gestalten, kannst du deine Nachrichten formatieren (und bearbeiten oder löschen). Du kannst auch den Nachrichtenversand planen, um Nachrichten zu einem späteren Zeitpunkt zu verschicken.