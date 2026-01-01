Les communications professionnelles peuvent être difficiles à gérer lorsqu’elles ont lieu via e-mails, appels vidéo ou messages directs (MD) Slack. Le fait de travailler dans des canaux vous permet de décloisonner les communications afin d’améliorer la collaboration avec votre équipe.

Dans ce tutoriel, vous découvrirez comment utiliser Slack pour : Travailler dans les canaux

Partager des fichiers et d’autres contenus

Communiquer de façon claire

Travailler dans les canaux

Dans Slack, les échanges avec votre équipe à propos de sujets spécifiques se déroulent dans des canaux. Lorsque vous travaillez dans des canaux, utilisez les mentions pour attirer l’attention des bonnes personnes et les réactions émoji pour faciliter la communication.

Mentionner des membres Ajouter une réaction émoji Si vous voulez poser une question à une personne spécifique, vous pouvez la mentionner dans un canal pour attirer son attention. Elle recevra alors une notification et les autres membres de l’équipe pourront suivre vos interactions s’ils le souhaitent. Avec un forfait payant, créez des groupes d’utilisateurs afin d’envoyer des notifications à plusieurs personnes en une seule fois, au lieu de devoir mentionner chaque personne individuellement.



Utilisez les réactions émoji pour faciliter la communication et indiquer que vous avez vu des messages en quelques clics. Visionnez la vidéo ci-dessous pour en savoir plus.

Essayez : Dans un canal, utilisez le symbole pour mentionner un collègue lorsque vous lui posez une question.

Partager des fichiers et des clips

Vous pouvez ajouter des fichiers et enregistrer des clips audio et vidéo afin d’apporter des éléments de contexte à une conversation.

Ajouter des fichiers Enregistrer des clips onglet Fichiers de l’en-tête de la conversation. Imaginons que vous deviez partager un fichier contenant des informations sur un projet. Si vous le publiez dans un canal spécifique au projet, le message et le fichier pourront être lus en même temps que d’autres conversations relatives aux tâches du projet. Vous pouvez parcourir tous les fichiers d’une conversation depuis l’de l’en-tête de la conversation. Vous pouvez également enregistrer un clip et partager votre écran pour faire découvrir les dernières mises à jour d’un projet. Toutes les personnes du canal peuvent lire votre clip et y répondre au moment qui leur convient le mieux.

Conseil : Travaillez plus efficacement en configurant un canal avec un modèle.



Communiquer de façon claire

Pour que la communication dans Slack soit plus claire, vous pouvez formater vos messages (et les modifier ou les supprimer). Vous pouvez également planifier des messages à envoyer plus tard.