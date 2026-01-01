Tenha uma visão geral de tudo o que você precisa para iniciar o seu dia com Hoje, uma página inicial personalizada e com tecnologia de IA. A exibição Hoje reúne suas próximas reuniões, itens de ação importantes e destaques da equipe, tudo em um só lugar para que você saber mais sobre o seu dia com clareza e foco.

Observação: no momento, não estamos aceitando novos participantes na versão beta da aba Hoje.



Dicas para aproveitar a guia Hoje ao máximo

Comece o seu dia aqui .

A exibição Hoje foi criada para ser a primeira coisa que você vê ao abrir o Slack. Use-a para se orientar no que for mais importante antes de ler os canais ou Atividade.

A exibição Hoje foi criada para ser a primeira coisa que você vê ao abrir o Slack. Use-a para se orientar no que for mais importante antes de ler os canais ou Atividade. Percorra a sua seção de tarefas .

A guia Sugerido pela IA mostra mensagens que podem precisar de resposta (ou que você possa ter perdido). Marque os itens à medida que são concluídos para manter tudo organizado.

A guia mostra mensagens que podem precisar de resposta (ou que você possa ter perdido). Marque os itens à medida que são concluídos para manter tudo organizado. Prepare-se para as suas reuniões .

Clique em Preparação para a reunião na seção Agenda para reunir o contexto principal e os temas de discussão antes entrar em uma chamada de vídeo ou reunião presencial.

Clique em na seção para reunir o contexto principal e os temas de discussão antes entrar em uma chamada de vídeo ou reunião presencial. Personalize o que você vê .

Se determinadas seções não forem úteis para sua função, oculte-as. A guia Hoje funciona melhor quando é personalizada para seu uso.

Se determinadas seções não forem úteis para sua função, oculte-as. A guia Hoje funciona melhor quando é personalizada para seu uso. Dê feedback.

Quanto mais você interagir com a guia Hoje, melhor ela fica em mostrar o que realmente importa. Dê um joinha para os conteúdos que você quer ver mais.



Componentes da sua exibição Hoje

A exibição Hoje usa IA e aprendizado de máquina para dar a você uma visão geral personalizada do que está acontecendo com sua equipe no início do dia de trabalho ou sempre que você precisar de uma pausa.

Uma prévia do seu dia

Toda vez em que você vir a guia Hoje, o Slackbot fornece um resumo das áreas de foco com base na atividade em seu workspace. Clique no resumo para pedir que o Slackbot se aprofunde. Você receberá uma explicação mais detalhada sobre os possíveis assuntos do momento.



Afazeres

As tarefas mostram as mensagens e tarefas que necessitam de sua atenção. São organizadas em duas guias:

Sugeridas por IA

Itens que, de acordo com o Slackbot, necessitam de ação, como mensagens que você não respondeu ou tarefas atribuídas a você.

Itens que, de acordo com o Slackbot, necessitam de ação, como mensagens que você não respondeu ou tarefas atribuídas a você. Afazeres

Seus lembretes e mensagens salvos mais recentes na guia Afazeres.

Clique nas caixas de seleção ao lado das tarefas sugeridas por IA para marcar os itens à medida que você os percorre.



Destaques

Esta seção seleciona e resume conversas importantes que você possa ter perdido. Em geral, essas mensagens não lidas são de pessoas ou canais com os quais você interage com frequência, mas você pode gerenciar manualmente o que é exibido aqui nas suas preferências. Clique em Marcar como lidapara marcar essas atualizações como lidas em Atividade e clique em Limpar mensagens lidas para removê-las da sua seção de Destaques.



Agenda

Se você conectar o Google Agenda ou o calendário do Outlook, verá sua agenda diretamente na guia Hoje. Seu próximo evento aparecerá no topo, com uma exibição de calendário embaixo mostrando o que virá a seguir.

Clique em Preparação para a reunião para que o Slackbot ofereça a você um resumo antes da reunião, complete com resumos de conversas entre você e outros participantes da reunião, ações e tópicos sugeridos para discussão.

Se um evento em seu calendário contiver um link para uma chamada de vídeo, você também verá um botão de Participar para entrar diretamente na reunião.

Dica: Clique no ícone de atualizar no canto superior direito da guia Hoje para atualizar a página com as atividades mais recentes.



Configurações e personalização

A exibição Hoje, além de mostrar o que é importante para que você comece o dia totalmente preparado, também pode refletir suas preferências e prioridades pessoais.

Altere o que é exibido quando você abre o Slack

O Slack será aberto na exibição Hoje por padrão quando você estiver ausente por um tempo (como quando começa um novo dia de trabalho), para que você receba as atualizações mais importantes imediatamente. Para desativá-la:

No computador, clique em Hoje na barra lateral. Clique no ícone configurações. Marque ou desmarque Mostrar “Hoje” ao abrir o Slack pela primeira vez.



Altere a posição da guia Hoje na barra lateral

Por padrão, a guia Hoje aparece como o primeiro item na sua barra lateral e Início como o segundo. Você pode alternar a ordem a qualquer momento.

No computador, clique em Hoje na barra lateral. Clique no ícone configurações. Marque ou desmarque a Primeira guia na barra lateral.



Gerencie suas fontes de destaque

A exibição Hoje usa IA para extrair conversas que provavelmente são importantes para você. Você pode refinar o modelo ao priorizar ou ocultar conversas na seção de Destaques. Adicione canais, MDs ou apps à sua lista de Conversas importantes para ver mais em Destaques. Remova ou adicione-os à sua lista de Conversas ocultas para ver menos.

No computador, clique em Hoje na barra lateral. Clique no ícone configurações. Clique em Gerenciar fontes de destaque. Pesquise e selecione uma conversa que você quer priorizar ou ocultar. Clique no ícone para remover a prioridade de uma conversa ou clique no ícone para marcar a conversa como importante. Se uma conversa já estiver nas suas Conversas importantes ou Conversas ocultas, clique no ícone remover para retirá-la da lista. Clique em Done (Concluído).

Dica: Se você usar as seções personalizadas, pode adicionar todas as conversas daquela seção às suas Conversas importantes ou Conversas ocultas. Clique em Selecionar da sua lista de canais e Adicionar seção a ao lado da seção que você deseja gerenciar.



Ocultar seções

Se você não quiser que uma seção personalizada apareça na guia Hoje, pode removê-la.

No computador, clique em Hoje na barra lateral. Clique no ícone de três pontos ao lado da seção que deseja ocultar. Clique em Ocultar seção.



Restaurar seções ocultas

No computador, clique em Hoje na barra lateral. Clique no ícone de três pontos no canto superior direito. Em Seções ocultas, desmarque as seções que você quer adicionar de volta à sua exibição Hoje.



Reorganizar seções

Você pode alterar a ordem das suas seções personalizadas para mostrar o que você quer ver primeiro.

No computador, clique em Hoje na barra lateral. Clique no ícone de três pontos ao lado do título da seção que deseja ocultar. Em Local da seção, selecione Mover seção para cima ou Mover seção para baixo.



Dê feedback sobre a qualidade do conteúdo de IA

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