Verschaffe dir mit Heute, einer personalisierten, KI-gestützten Startseite, jeden Tag einen Überblick über alles, was ansteht. Die Heute-Ansicht fasst deine bevorstehenden Meetings, wichtige Aktionselemente und Team-Highlights an einer zentralen Stelle zusammen, sodass du mit klarem Kopf und voll konzentriert in den Tag starten kannst.

Hinweis: Derzeit nehmen wir keine neuen Teilnehmer für die „Heute“-Betaversion auf.



Tipps für die optimale Nutzung von „Heute“

Beginne deinen Tag hier .

„Heute“ ist das Erste, was du siehst, wenn du Slack öffnest. Hier kannst du dich darüber orientieren, was an diesem Tag am wichtigsten ist, bevor du Channels oder Aktivitäten liest.

„Heute“ ist das Erste, was du siehst, wenn du Slack öffnest. Hier kannst du dich darüber orientieren, was an diesem Tag am wichtigsten ist, bevor du Channels oder Aktivitäten liest. Arbeite deinen To-dos-Ordner durch .

Die Registerkarte Von KI vorgeschlagen zeigt dir Nachrichten an, auf die du möglicherweise antworten musst (oder die du vielleicht verpasst hast). Hake Aufgaben ab, wenn sie erledigt sind, damit kein Durcheinander entsteht.

Die Registerkarte zeigt dir Nachrichten an, auf die du möglicherweise antworten musst (oder die du vielleicht verpasst hast). Hake Aufgaben ab, wenn sie erledigt sind, damit kein Durcheinander entsteht. Bereite dich auf dein nächstes Meeting vor .

Klicke auf Auf Meeting vorbereiten im Ordner Tagesplan , um wichtigen Kontext sowie Diskussionsthemen zu sammeln, bevor du an einem Video-Anruf oder persönlichen Meeting teilnimmst.

Klicke auf im Ordner , um wichtigen Kontext sowie Diskussionsthemen zu sammeln, bevor du an einem Video-Anruf oder persönlichen Meeting teilnimmst. Passe die Ansicht an .

Wenn bestimmte Ordner für deine Arbeit nicht hilfreich sind, blende sie aus. „Heute“ funktioniert am besten, wenn es genau auf dich zugeschnitten ist.

Wenn bestimmte Ordner für deine Arbeit nicht hilfreich sind, blende sie aus. „Heute“ funktioniert am besten, wenn es genau auf dich zugeschnitten ist. Gib Feedback.

Je mehr du mit „Heute“ interagierst, desto besser wird die Funktion darin, dir das zu zeigen, was wichtig ist. Gib ein „Daumen hoch“ für solche Arten von Inhalten, von denen du mehr sehen möchtest.



Komponenten deiner Heute-Ansicht

„Heute“ verwendet KI und Machine Learning, um dir einen kuratierten Überblick über Aktivitäten in deinem Team zu liefern – zu Beginn deines Arbeitstags oder wann immer du diese Informationen benötigst.

Eine Vorschau auf deinen Tag

Wann immer du „Heute“ öffnest, zeigt Slackbot dir basierend auf den Aktivitäten in deinem Workspace eine Übersicht über Fokusbereiche. Klicke auf die Übersicht, um Slackbot aufzufordern, weitere Informationen anzuzeigen. Dadurch erhältst du eine detaillierte Erklärung zu Themen, um die du dich wahrscheinlich zuerst kümmern solltest.



To-dos

Unter „To-dos“ findest du Nachrichten und Aufgaben, die deine Aufmerksamkeit erfordern. Die Komponente ist auf zwei Registerkarten aufgeteilt:

Von KI vorgeschlagen

Dies sind Elemente, die von Slackbot als „Aktion erforderlich“ identifiziert wurden, z. B. Nachrichten, auf die du noch nicht geantwortet hast, oder Aufgaben, die dir zugewiesen wurden.

Dies sind Elemente, die von Slackbot als „Aktion erforderlich“ identifiziert wurden, z. B. Nachrichten, auf die du noch nicht geantwortet hast, oder Aufgaben, die dir zugewiesen wurden. To-dos

Deine zuletzt gespeicherten Nachrichten und Erinnerungen aus dem Tab „To-dos“.

Hake die von der KI vorgeschlagenen To-do-Elemente ab, sobald sie erledigt sind.



Highlights

In diesem Ordner werden wichtige Unterhaltungen kuratiert und zusammengefasst, die du möglicherweise verpasst hast. Diese ungelesenen Nachrichten stammen oft von Personen oder aus Channels, mit denen du häufig interagierst. Du kannst jedoch in deinen persönlichen Einstellungen manuell festlegen, was hier angezeigt wird. Klicke auf Als gelesen markieren, um diese Aktualisierungen in Aktivität als gelesen zu markieren, und klicke dann auf Gelesene Nachrichten löschen, um sie aus dem Ordner Highlights zu entfernen.



Tagesplan

Wenn du deinen Google- oder Outlook-Kalender verknüpfst, siehst du deinen Zeitplan direkt in Heute. Ganz oben wird das nächste anstehende Ereignis angezeigt, darunter siehst du in einer Kalenderansicht weitere Ereignisse.

Klicke auf Auf Meeting vorbereiten, um Slackbot aufzufordern, dir vor einem Meeting eine Kurzübersicht anzuzeigen, einschließlich Zusammenfassungen von Unterhaltungen zwischen dir und anderen Meeting-Teilnehmer:innen, Aktionselementen und vorgeschlagenen Diskussionsthemen.

Wenn ein Ereignis in deinem Kalender einen Link zu einem Video-Anruf enthält, siehst du auch eine Schaltfläche Teilnehmen, über die du direkt in das Meeting gelangst.

Tipp: Klicke auf das Aktualisieren-Symbol oben rechts in „Heute“, um die Seite mit den neuesten Aktivitäten zu aktualisieren.



Einstellungen und Anpassung

„Heute“ zeigt dir nicht nur wichtige Dinge, damit du gut vorbereitet in den Tag starten kannst, sondern kann auch deine persönlichen Vorlieben und Prioritäten widerspiegeln.

Anzeige beim Öffnen von Slack ändern

Beim Öffnen von Slack wird standardmäßig die Ansicht „Heute“ angezeigt, wenn du eine Weile nicht da warst (beispielsweise zu Beginn eines neuen Arbeitstags), sodass du sofort die wichtigsten Informationen und Updates siehst. So deaktivierst du dieses Verhalten:

Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf Heute. Klicke auf das Einstellungen-Symbol. Aktiviere oder deaktiviere „Heute“ beim ersten Öffnen von Slack anzeigen.



Position von „Heute“ in der Seitenleiste ändern

In der Seitenleiste wird standardmäßig Heute als erstes und Home als zweites Element angezeigt. Du kannst die Reihenfolge jederzeit ändern.

Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf Heute. Klicke auf das Einstellungen-Symbol. Aktiviere oder deaktiviere die Option Erste Registerkarte in der Seitenleiste.



Highlight-Quellen verwalten

Die Ansicht „Heute“ verwendet KI, um Unterhaltungen zutage zu fördern, die wahrscheinlich wichtig für dich sind. Du kannst das Modell optimieren, indem du Unterhaltungen für den Ordner „Highlights“ priorisierst oder ausblendest. Füge Channels, DMs oder Apps zu deiner Liste Wichtige Unterhaltungen hinzu, um mehr davon in Highlights zu sehen. Entferne diese Elemente oder füge sie zu deiner Liste Ausgeblendete Unterhaltungen hinzu, um weniger davon zu sehen.

Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf Heute. Klicke auf das Einstellungen-Symbol. Klicke auf Highlight-Quellen verwalten. Suche nach einer Unterhaltung und wähle sie aus, um sie zu priorisieren oder auszublenden. Klicke auf das -Symbol, um die Priorisierung einer Unterhaltung aufzuheben, oder klicke auf das -Symbol, um die Unterhaltung als wichtig zu markieren. Wenn eine Unterhaltung sich bereits in deinen wichtigen oder ausgeblendeten Unterhaltungen befindet, klicke auf das Entfernen-Symbol, um es aus der entsprechenden Liste zu entfernen. Klicke anschließend auf Fertig.

Tipp: Wenn du benutzerdefinierte Ordner verwendest, kannst du alle Unterhaltungen in einem solchen Ordner zu deinen wichtigen oder ausgeblendeten Unterhaltungen hinzufügen. Klicke auf Aus deiner Channel-Liste auswählen und wähle Ordner hinzufügen zu neben dem Ordner, den du verwalten möchtest.



Ordner ausblenden

Wenn ein personalisierter Ordner nicht in „Heute“ angezeigt werden soll, kannst du ihn entfernen.

Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf Heute. Klicke neben dem Ordner, den du ausblenden möchtest, auf das Symbol mit den drei Punkten. Klicke auf Ordner ausblenden.



Ausgeblendete Ordner wiederherstellen

Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf Heute. Klicke oben rechts auf das Symbol mit den drei Punkten. Deaktiviere unter Ausgeblendete Ordner diejenigen Ordner, die du wieder zur Ansicht „Heute“ hinzufügen möchtest.



Ordner neu anordnen

Du kannst die Reihenfolge deiner personalisierten Ordner ändern, damit wichtige Ordner weiter oben angezeigt werden.

Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf Heute. Klicke neben dem Titel des Ordners, den du ausblenden möchtest, auf das Symbol mit den drei Punkten. Wähle unter Ordnerposition entweder Ordner nach oben verschieben oder Ordner nach unten verschieben aus.



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