Ottieni una panoramica di tutto quello che ti serve per iniziare la giornata con Oggi, una pagina di destinazione personalizzata, basata sull’IA. La vista Oggi unisce le riunioni in arrivo, le attività da completare importanti e le attività in evidenza del team in un unico posto, così permetterti di affrontare la giornata con chiarezza e concentrazione.

Nota: al momento, non accettiamo nuovi partecipanti alla fase beta di Oggi.



Suggerimenti per ottenere il massimo da Oggi

Inizia la tua giornata da qui .

Oggi è progettato per essere la prima cosa che vedi quando apri Slack. Utilizzalo per capire le priorità prima di leggere i canali o le Attività.

Oggi è progettato per essere la prima cosa che vedi quando apri Slack. Utilizzalo per capire le priorità prima di leggere i canali o le Attività. Completa la sezione Cose da fare .

La scheda Suggeriti dall’IA ti mostra i messaggi a cui potresti aver bisogno di rispondere (o che non hai visto). Spunta le voci man mano che procedi, così da tenere tutto in ordine.

La scheda ti mostra i messaggi a cui potresti aver bisogno di rispondere (o che non hai visto). Spunta le voci man mano che procedi, così da tenere tutto in ordine. Preparati per la riunione .

Fai clic su Preparati per la riunione nella sezione Agenda per riunire il contesto e i punti di discussione principali prima di avviare la riunione in presenza o in videochiamata.

Fai clic su nella sezione per riunire il contesto e i punti di discussione principali prima di avviare la riunione in presenza o in videochiamata. Personalizza quello che vedi .

Se alcune sezioni non sono utili per il tuo ruolo, nascondile. Oggi funziona meglio quando lo personalizzi.

Se alcune sezioni non sono utili per il tuo ruolo, nascondile. Oggi funziona meglio quando lo personalizzi. Invia un feedback.

Più interagisci con Oggi, più sarà in grado di mostrarti le cose importanti. Metti un pollice in su ai contenuti che vuoi vedere più spesso.



Componenti della vista Oggi

Oggi utilizza l’intelligenza artificiale e l’apprendimento automatico per fornirti una panoramica dettagliata di ciò che sta accadendo nel tuo team all'inizio della giornata lavorativa o ogni volta che hai bisogno di ricaricare le batterie.

Uno sguardo alla tua giornata

Ogni volta che visualizzi Oggi, Slackbot ti fornisce un riepilogo delle aree di interesse in base all’attività nella tua area di lavoro. Fai clic sul riepilogo per chiedere a Slackbot di approfondire. Otterrai una spiegazione più dettagliata dei potenziali argomenti di maggiore interesse.



Cose da fare

Cose da fare ti mostra i messaggi e le attività che richiedono la tua attenzione. È organizzato in due schede:

Suggeriti dall’IA

Gli elementi che Slackbot ha identificato come da risolvere, ad esempio i messaggi a cui non hai risposto o le attività che ti sono state assegnate.

Gli elementi che Slackbot ha identificato come da risolvere, ad esempio i messaggi a cui non hai risposto o le attività che ti sono state assegnate. Cose da fare

I promemoria e i messaggi salvati più recenti della scheda Cose da fare .

Fai clic sulle caselle di controllo vicino alle cose da fare suggerite dall’IA per contrassegnare gli elementi come completati mentre ci lavori.



In evidenza

Questa sezione raccoglie e riepiloga le conversazioni importanti che potresti non aver visto. Spesso, i messaggi non letti vengono da persone o canali con cui interagisci spesso, ma puoi gestire manualmente cosa visualizzare nelle preferenze. Fai clic su Segna come letto per contrassegnare questi aggiornamenti come letti in Attività, quindi fai clic su Elimina i messaggi letti per rimuoverli dalla sezione In evidenza.



Agenda

Se colleghi il tuo calendario di Outlook o di Google, vedrai la tua agenda direttamente in Oggi. Il tuo prossimo evento viene visualizzato per primo, seguito da una vista calendario che mostra gli appuntamenti in programma.

Fai clic su Preparati per la riunione affinché Slackbot ti fornisca una panoramica pre-riunione, completa di riepiloghi delle conversazioni tra te e gli altri partecipanti, attività da completare e argomenti suggeriti per la discussione.

Se un evento del tuo calendario contiene un link a una videochiamata, vedrai il pulsante Partecipa, che ti permette di unirti alla riunione.

Suggerimento: fai clic sull’icona aggiornare nell’angolo in alto a destra di Oggi per aggiornare la pagina con l’attività più recente.



Impostazioni e personalizzazione

Oggi non solo ti mostra le cose importanti, così che tu possa iniziare la giornata in modo ottimale, ma riflette anche le tue preferenze e priorità personali.

Modifica ciò che visualizzi quando apri Slack

Per impostazione predefinita, Slack si aprirà su Oggi dopo un certo periodo di inattività (ad esempio, quando inizi una nuova giornata lavorativa) così da permetterti di visualizzare subito gli aggiornamenti importanti. Per disattivarlo:

Dal desktop, fai clic su Oggi nella barra laterale. Fai clic sull’icona impostazioni . Seleziona o deseleziona Mostra Oggi al primo avvio di Slack.



Modifica la posizione di Oggi nella barra laterale

Per impostazione predefinita, Oggi viene visualizzato al primo posto nella barra laterale e Home come secondo. Puoi cambiare l’ordine in qualsiasi momento.

Dal desktop, fai clic su Oggi nella barra laterale. Fai clic sull’icona impostazioni . Seleziona o deseleziona Prima scheda nella barra laterale.



Gestisci le fonti di evidenziazione

La vista Oggi utilizza l’IA per trovare conversazioni che potresti ritenere importanti. Puoi perfezionare il modello dando priorità o nascondendo alcune conversazioni nella sezione In evidenza. Aggiungi canali, MD o app nel tuo elenco Conversazioni importanti per visualizzarli più spesso in In evidenza. Rimuovili o aggiungili al tuo elenco Conversazioni nascoste per visualizzarli meno spesso.

Dal desktop, fai clic su Oggi nella barra laterale. Fai clic sull’icona impostazioni . Fai clic su Gestisci le fonti di evidenziazione. Cerca e seleziona una conversazione a cui vuoi dare la priorità o nascondere. Fai clic sull’icona per togliere la priorità a una conversazione o fai clic sull’icona per contrassegnare la conversazione come importante. Se una conversazione si trova già in Conversazioni importanti o Conversazioni nascoste, fai clic sull’icona rimuovi per eliminarla dall’elenco. Clicca su Fatto.

Suggerimento: Se utilizzi le sezioni personalizzate, puoi aggiungere tutte le conversazioni in quella sezione alle Conversazioni importanti o alle Conversazioni nascoste. Fai clic su Seleziona dal tuo elenco dei canali e scegli Aggiungi sezione a vicino alla sezione che vuoi gestire.



Nascondi sezioni

Se non vuoi visualizzare una sezione personalizzata in Oggi, puoi rimuoverla.

Dal desktop, fai clic su Oggi nella barra laterale. Clicca sull’icona dei tre puntini accanto alla sezione che vuoi nascondere. Fai clic su Nascondi sezione.



Ripristina sezioni nascoste

Dal desktop, fai clic su Oggi nella barra laterale. Clicca sull’icona dei tre puntini nell’angolo in alto a destra. In Sezioni nascoste, deseleziona le sezioni che vuoi riaggiungere nella vista Oggi.



Sposta le sezioni

Puoi modificare l’ordine delle sezioni personalizzate per visualizzare cosa vuoi vedere per prima.

Dal desktop, fai clic su Oggi nella barra laterale. Clicca Imputazioni’icona dei tre puntini accanto al titolo della sezione che vuoi nascondere. In Posizione della sezione, scegli Sposta la sezione in alto o Sposta la sezione in basso.



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