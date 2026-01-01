Conecte o Slackbot a outros apps usados pela sua empresa para que ele possa acessar as informações e agir em seu nome. Quando você instala um app que inclui um servidor de Protocolo de Contexto de Modelo (PCM) no Slack, qualquer pessoa com acesso ao Slackbot pode interagir com outros apps simplesmente iniciando uma conversa.

Como funciona

O Slackbot pode se conectar com apps de terceiros por meio de servidores PCM. Apps que contam com um servidor PCM oferecem uma conexão segura entre o Slackbot e sua conta com esse serviço.

Acesse o Slack Marketplace para ver a lista completa de apps que oferecem uma conexão entre o servidor de PCM e o Slackbot. Se a aprovação de apps for necessária para seu workspace ou organização Enterprise, envie uma solicitação referente ao app que você quer usar. Caso contrário, siga as etapas abaixo para instalar o app por conta própria.

Após a instalação de um app com um servidor PCM, outras pessoas no seu workspace podem conectar suas contas para dar ao Slackbot acesso a todas as ferramentas integradas do servidor. Em seguida, qualquer pessoa pode iniciar uma conversa com o Slackbot para começar a trabalhar.



Adicionar um app

Se a aprovação de apps não for necessária para seu workspace, instale o app (ou atualize-o para a versão mais recente ) para conectar o servidor de PCM dele ao Slackbot. Caso a aprovação de apps seja necessária, você poderá enviar uma solicitação aos seus administradores.

Instalar um app

No computador, clique em Agentes e ferramentas na barra lateral. Caso essa opção não apareça, clique em Mais para encontrá-la. Clique em Apps. Pesquise por um app e depois clique em Adicionar. Você será direcionado ao Slack Marketplace. Clique em Adicionar ao Slack. Siga as instruções para conferir os escopos e instalar o app. Os domínios indicados pelos servidores de PCM do app serão listados abaixo de Ações que o [app] pode realizar.

Observação: a aprovação de apps é sempre necessária em organizações Enterprise. Peça ao seu administrador para instalar um app ou envie uma solicitação.



Solicitar um app

No computador, clique em Agentes e ferramentas na barra lateral. Caso essa opção não apareça, clique em Mais para encontrá-la. Clique em Apps. Pesquise o app que você quer solicitar e depois clique em Adicionar. A plataforma direcionará você ao Slack Marketplace. Clique em Adicionar ao Slack. Adicione uma mensagem personalizada com contexto sobre sua solicitação, se necessário. Clique em Enviar para enviar a solicitação. Após uma análise, você receberá uma notificação do Slack informando se a solicitação foi aprovada ou recusada.



Conectar sua conta

Após a instalação de um app, conecte sua conta para dar ao Slackbot acesso às ferramentas e ao servidor PCM dele. Se já estiver usando um app, você precisará reconectar sua conta para acessar essa nova funcionalidade.

Clique em Slackbot na parte superior da barra lateral. Caso não apareça a guia Slackbot, clique em Mais para encontrá-la. Clique em Apps. Selecione Precisa de conexão, clique em Conectar ao lado do app que você gostaria de usar e siga as instruções.



Ver e gerenciar as ferramentas disponíveis

Apps com servidores de PCM contam com um conjunto de ferramentas que o Slackbot pode acessar para agir. Geralmente, os apps oferecem um conjunto de ferramentas de leitura (para que possam pesquisar informações e gerar resultados relevantes) e um conjunto de ferramentas de escrita (para criar um novo documento ou atualizar um conteúdo já existente).

Ver ferramentas

Clique em Slackbot na parte superior da barra lateral. Caso não apareça a guia Slackbot, clique em Mais para encontrá-la. Clique em Apps. Selecione um app na lista para ver todas as ferramentas disponíveis.



Gerenciar ferramentas

Por padrão, o Slackbot pode usar todas as ferramentas para cada app conectado. É possível escolher quais ferramentas ele pode usar e se ele solicitará sua aprovação antes de realizar algumas ações.

Clique em Slackbot na parte superior da barra lateral. Caso não apareça a guia Slackbot, clique em Mais para encontrá-la. Clique em Apps. Selecione um app na lista. Dependendo de quais ferramentas estão disponíveis, eles podem ser agrupados nas categorias Somente leitura e Escrita. Clique em Sempre permitir para selecionar uma outra opção no menu suspenso — Precisa de aprovação (o Slackbot sempre pedirá sua confirmação antes de agir), Bloqueado (o Slackbot não agirá) ou Personalizar. Selecione Personalizar para personalizar as configurações para cada ferramenta individualmente.



Pergunte qualquer coisa ao Slackbot

Agora, está tudo pronto para você começar a trabalhar.

Abra o Slackbot. Faça uma pergunta ou envie uma solicitação. O Slackbot procurará as ferramentas relevantes para seu prompt e selecionará as mais adequadas para a tarefa em questão. Experimente dizer “Envie-me todos os comentários neste arquivo Figma [link]” ou “Crie um tíquete do Jira com as seguintes informações [indique os detalhes aqui]”. O Slackbot entrará em ação para gerar uma resposta. Dependendo do prompt e das configurações da ferramenta, o Slackbot pode pedir que você analise as informações ou aprove as ações antes de continuar.

Observação: quando você recebe uma resposta do Slackbot que contém informações de fora do Slack, a forma de exibi-las depende de como o desenvolvedor concebeu o app. Você pode receber respostas com texto e links ou então formatadas com elementos como botões e imagens. As informações que o Slackbot envia para você obtidas de um serviço de terceiros são provenientes desse serviço, e não do Slack.



Desconectar uma conta

Se você não precisar mais usar um app específico com o Slackbot, desconecte sua conta. Você pode reconectá-la a qualquer momento (desde que ainda tenha acesso ao Slackbot).

Clique em Slackbot na parte superior da barra lateral. Caso não apareça a guia Slackbot, clique em Mais para encontrá-la. Clique em Apps. Selecione um app na lista e clique em Desconectar [nome do app]. Clique em Confirmar.