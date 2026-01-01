Con Slackbot puoi utilizzare altre app su Slack
Collega Slackbot alle altre app della tua azienda per consentire ai team di accedere alle informazioni ed eseguire attività direttamente per te. Quando installi un’app che include un server Protocollo di contesto del modello (MCP) su Slack, chiunque abbia accesso a Slackbot può interagire con altre app semplicemente avviando una conversazione.
Funzionamento
- Slackbot può essere collegato ad app di terze parti tramite server MCP. Le app che includono un server MCP offrono una connessione sicura tra Slackbot e l’account che dispone di tale servizio.
- Visita Slack Marketplace per un elenco completo delle app che offrono una connessione a Slackbot tramite server MCP. Se per l’area di lavoro o l’organizzazione Enterprise è necessario approvare l’app, invia una richiesta per l’app che vuoi utilizzare. In caso contrario, segui i passaggi in basso per installare l’app autonomamente.
- Una volta installata un’app con un server MCP, le altre persone nella tua area di lavoro possono collegare i propri account per consentire a Slackbot di accedere a tutti gli strumenti integrati. Da quel momento, chiunque può avviare una conversazione con Slackbot per iniziare a lavorare.
Aggiungi un’app
Se per l’area di lavoro non è necessario approvare l’app, installala o scarica la versione più recente per collegare il server MCP a Slackbot. In caso contrario, puoi inviare una richiesta agli amministratori.
Installa un’app
- Dal desktop, fai clic su Agenti e strumenti nella barra laterale. Se non vedi questa opzione, clicca su Altro per trovarla.
- Clicca su App.
- Cerca un’app e clicca su Aggiungi. Ti reindirizzerà a Slack Marketplace.
- Clicca su Aggiungi a Slack.
- Segui le istruzioni per controllare gli ambiti e installare l’app. Eventuali domini indirizzati ai server MCP dell’app saranno indicati sotto Azioni che [app] può eseguire.
Nota: è sempre necessario approvare l’app per le organizzazioni Enterprise. Chiedi all’amministratore di installare l’app oppure invia una richiesta.
Richiedi un’app
- Dal desktop, fai clic su Agenti e strumenti nella barra laterale. Se non vedi questa opzione, clicca su Altro per trovarla.
- Clicca su App.
- Cerca l’app per cui vorresti inviare una richiesta e clicca su Aggiungi. Ti reindirizzerà a Slack Marketplace.
- Clicca su Aggiungi a Slack.
- Aggiungi un messaggio personalizzato con informazioni sulla tua richiesta (se necessario).
- Clicca su Invia per inviare la richiesta. Una volta esaminata la richiesta, riceverai una notifica da Slack con l’esito dell’analisi.
Connetti il tuo account
Una volta installata l’app, connetti il tuo account per consentire a Slackbot di accedere al server MCP e agli strumenti corrispondenti. Se stai già utilizzando un’app, dovrai ricollegare il tuo account per accedere a questa nuova funzionalità.
- Clicca su Slackbot nella parte superiore della barra laterale. Se non vedi la scheda Slackbot, clicca su Altro per trovarla.
- Clicca su App.
- Clicca su Connetti accanto all’app che vuoi utilizzare e segui le istruzioni.
Visualizza e gestisti gli strumenti disponibili
Le app con server MCP includono un set di strumenti a cui Slackbot può accedere per eseguire azioni. In genere, le app offrono strumenti di lettura, per cercare informazioni e condividere risultati rilevanti, e strumenti di scrittura, per creare nuovi documenti o aggiornare contenuti esistenti.
Visualizza strumenti
- Clicca su Slackbot nella parte superiore della barra laterale. Se non vedi la scheda Slackbot, clicca su Altro per trovarla.
- Clicca su App.
- Seleziona un’app dall’elenco per visualizzare tutti gli strumenti disponibili.
Gestisci strumenti
Per impostazione predefinita, Slackbot può utilizzare tutti gli strumenti di ogni app collegata. Puoi scegliere quali strumenti in particolare può utilizzare e se deve chiedere l’approvazione prima di eseguire determinate azioni.
- Clicca su Slackbot nella parte superiore della barra laterale. Se non vedi la scheda Slackbot, clicca su Altro per trovarla.
- Clicca su App.
- Seleziona un’app dall’elenco. In base agli strumenti disponibili, potrebbero essere suddivisi nelle categorie Sola lettura e Sola scrittura.
- Clicca su Consenti sempre per selezionare un’altra opzione dal menu a discesa: Richiede approvazione (Slackbot chiederà sempre conferma prima di eseguire un’azione), Blocca(Slackbot non eseguirà nessuna azione) o Personalizza. Seleziona Azione personalizzata per personalizzare le impostazioni di ogni strumento.
Chiedi qualsiasi cosa a Slackbot
Ora puoi iniziare a lavorare.
- Apri Slackbot .
- Fai una domanda o invia una richiesta. Slackbot individuerà gli strumenti più adatti al prompt e selezionerà quelli più appropriati per l’attività da svolgere. Prova “Inviami tutti i commenti su questo file Figma [link]” oppure “Crea un ticket su Jira con le seguenti informazioni [inserisci dettagli qui]”.
- Slackbot inizierà a eseguire le azioni necessarie per generare una risposta. In base ai prompt e alle impostazioni degli strumenti, Slackbot potrebbe chiederti di verificare le informazioni o approvare le azioni prima di procedere.
Nota: quando ricevi una risposta da Slackbot con informazioni provenienti da fonti esterne a Slack, la modalità di visualizzazione di tali dati dipende dalla struttura dell’app creata dagli sviluppatori. Potresti ricevere risposte con testo e link oppure formattate con pulsanti e immagini. Qualsiasi informazione fornita da Slackbot proveniente da servizi di terze parti è generata da tale servizio e non da Slack.
Disconnettere l’account
Se non hai più bisogno di utilizzare una determinata app con Slackbot, disconnetti l’account. Puoi riconnetterlo in qualsiasi momento, finché hai accesso a Slackbot.
- Clicca su Slackbot nella parte superiore della barra laterale. Se non vedi la scheda Slackbot, clicca su Altro per trovarla.
- Clicca su App.
- Seleziona un’app dall’elenco e clicca su Disconnetti [nome dell’app].
- Clicca su Conferma.
Chi può utilizzare questa funzione?
- Tutti i membri con accesso a Slackbot
- Disponibile per tutti i piani (l’accesso a Slackbot e i limiti variano in base al piano)