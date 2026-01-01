Verknüpfe Slackbot mit anderen Apps, die dein Unternehmen verwendet, damit er auf Informationen zugreifen und in deinem Auftrag handeln kann. Wenn du eine App installierst, die einen MCP-Server (Model Context Protocol für Slack enthält, kann jede Person mit Zugriff auf Slackbot ganz einfach durch Starten einer Unterhaltung mit anderen Apps interagieren.

So funktioniert es

Slackbot kann über MCP-Server eine Verbindung zu Apps von Drittanbietern herstellen. Apps, die einen MCP-Server enthalten, bieten eine sichere Verbindung zwischen Slackbot und deinem Account bei diesem Dienst.

Im Slack Marketplace findest du eine vollständige Liste aller Apps, die eine Verbindung mit Slackbot über einen MCP-Server bieten. Wenn für deinen Workspace oder deine Enterprise-Organisation eine App-Genehmigung erforderlich ist, sende eine Anfrage bezüglich der App, die du verwenden möchtest. Andernfalls führe die unten stehenden Schritte aus, um selbst eine App zu installieren.

Sobald eine App mit einem MCP-Server installiert wurde, können andere Personen in deinem Workspace ihre Accounts verknüpfen, um Slackbot Zugriff auf alle integrierten Tools zu gewähren. Danach kann jeder eine Unterhaltung mit Slackbot beginnen, um loszulegen.



App hinzufügen

Wenn für deinen Workspace keine App-Genehmigung erforderlich ist, installiere eine App (oder aktualisiere eine App auf die neueste Version), um ihren MCP-Server mit Slackbot zu verknüpfen. Wenn eine App-Genehmigung erforderlich ist, kannst du stattdessen eine Anfrage an deine Administrator:innen senden.

Eine App installieren

Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf Agenten und Tools. Wenn dir diese Option nicht angezeigt wird, klicke auf Mehr, um sie zu suchen. Klicke auf Apps. Suche eine App und klicke dann auf Hinzufügen. Du wirst zum Slack Marketplace weitergeleitet. Klicke auf Zu Slack hinzufügen. Befolge die Aufforderungen, um die Bereiche zu überprüfen, und installiere die App. Alle Domains, auf die die MCP-Server der App zeigen, werden unter Aktionen, die [App] ausführen kann aufgeführt.

Hinweis: In Enterprise-Organisationen ist immer eine App-Genehmigung erforderlich. Bitte deine:n Administrator:in, eine App zu installieren, oder reiche eine Anfrage ein.



Eine App anfragen

Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf Agenten und Tools. Wenn dir diese Option nicht angezeigt wird, klicke auf Mehr, um sie zu suchen. Klicke auf Apps. Suche nach der App, die du anfragen möchtest, und klicke dann auf Hinzufügen. Du wirst zum Slack Marketplace weitergeleitet. Klicke auf Zu Slack hinzufügen. Füge eine benutzerdefinierte Nachricht mit Kontext zu deiner Anfrage hinzu (sofern erforderlich). Klicke auf Abschicken, um deine Anfrage zu senden. Nachdem deine Anfrage überprüft wurde, erhältst du eine Benachrichtigung von Slack, die dich darüber informiert, ob deine App-Anfrage genehmigt oder abgelehnt wurde.



Deinen Account verbinden

Sobald eine App installiert ist, verbinde deinen Account, um Slackbot Zugriff auf den MCP-Server und die Tools zu gewähren. Wenn du eine App bereits nutzt, musst du deinen Account erneut verbinden, um auf diese neue Funktion zugreifen zu können.

Klicke oben in der Seitenleiste auf Slackbot. Wenn dir der Slackbot-Tab nicht angezeigt wird, klicke auf Mehr, um ihn zu finden. Klicke auf Apps. Klicke auf Verbinden neben der App, die du verwenden möchtest, und befolge die Aufforderungen.



Verfügbare Tools anzeigen und verwalten

Apps mit MCP-Servern enthalten eine Reihe von Tools, auf die Slackbot zugreifen kann, um Aktionen auszuführen. In der Regel bieten Apps jeweils einen Satz Tools zum Lesen (damit sie nach Informationen suchen und relevante Ergebnisse zurückgeben können) und Schreiben (um ein neues Dokument zu erstellen oder vorhandene Inhalte zu aktualisieren).

Tools anzeigen

Klicke oben in der Seitenleiste auf Slackbot. Wenn dir der Slackbot-Tab nicht angezeigt wird, klicke auf Mehr, um ihn zu finden. Klicke auf Apps. Wähle eine App aus der Liste aus, um alle verfügbaren Tools anzuzeigen.



Tools verwalten

Standardmäßig kann Slackbot alle Tools für jede verbundene App verwenden. Du kannst auswählen, welche Tools tatsächlich verwendet werden sollen und ob vor bestimmten Aktionen deine Genehmigung eingeholt werden soll.

Klicke oben in der Seitenleiste auf Slackbot. Wenn dir der Slackbot-Tab nicht angezeigt wird, klicke auf Mehr, um ihn zu finden. Klicke auf Apps. Wähle eine App aus der Liste aus. Je nachdem, welche Tools verfügbar sind, sind sie möglicherweise in die Kategorien Schreibgeschützt und Schreiben unterteilt. Klicke auf folgende Optionen: Immer erlauben, um eine andere Option aus dem Dropdown-Menü auszuwählen; Genehmigung erforderlich (Slackbot bittet dich vor dem Ausführen einer Aktion immer um Bestätigung); Blockiert (Slackbot führt deine Aktionen aus; Benutzerdefiniert. Wenn du Benutzerdefiniert auswählst, kannst du die Einstellungen für jedes Tool einzeln festlegen.



Slackbot etwas fragen

Jetzt bist zu bereit und kannst loslegen.

Öffne Slackbot. Stelle eine Frage oder sende eine Anfrage. Slackbot sucht nach allen für deinen Prompt relevanten Tools und wählt diejenigen aus, die sich für die aktuelle Aufgabe eignen. Versuche „Schick mir alle Kommentare zu dieser Figma-Datei [Link]“ oder „Erstelle ein Jira-Ticket mit den folgenden Informationen: [deine Informationen]“. Slackbot beginnt mit der Arbeit, um eine Antwort zu generieren. Je nach deinem Prompt und deinen Tool-Einstellungen bittet Slackbot dich vielleicht, Informationen zu überprüfen oder Aktionen zu genehmigen, bevor die Arbeit fortgesetzt wird.

Hinweis: Wenn du eine Slackbot-Antwort mit Informationen von einer Stelle außerhalb von Slack erhältst, richtet sich die Anzeige der Informationen danach, wie der:die Entwickler:in die App aufgebaut hat. Du bekommst möglicherweise Antworten nur mit Text und Links oder als formatierte Ansicht mit Schaltflächen und Bildern. Alle Informationen, die Slackbot dir von einem Drittanbieterdienst sendet, stammen von diesem Dienst, nicht von Slack.



Deinen Account trennen

Wenn du eine bestimmte App nicht mehr für Slackbot benötigst, kannst du deinen Account trennen. Du kannst die Verbindung jederzeit wieder herstellen (sofern du noch Zugriff auf Slackbot hast).

Klicke oben in der Seitenleiste auf Slackbot. Wenn dir der Slackbot-Tab nicht angezeigt wird, klicke auf Mehr, um ihn zu finden. Klicke auf Apps. Wähle eine App aus der Liste aus und klicke auf Verbindung zu [App-Name] trennen. Klicke auf Bestätigen.