Conecta Slackbot con otras aplicaciones que use tu empresa para que pueda acceder a información y actuar en tu nombre. Cuando instalas en Slack una aplicación con un servidor de Protocolo de contexto del modelo (MCP), cualquier persona que tenga acceso a Slackbot puede interactuar con otras aplicaciones simplemente iniciando una conversación.

Funcionamiento

Slackbot puede conectarse a aplicaciones de terceros a través de servidores MCP. Las aplicaciones con servidor MCP permiten crear una conexión segura entre Slackbot y tu cuenta de ese servicio.

Ve al Slack Marketplace para ver la lista completa de aplicaciones que ofrecen una conexión de servidor MCP con Slackbot. Si tu espacio de trabajo u organización Enterprise requiere aprobación de aplicaciones, envía una solicitud para la aplicación que quieres usar. Si no es así, sigue los pasos que se indican a continuación para instalar una aplicación tú mismo.

Una vez instalada una aplicación con servidor MCP, los miembros de tu espacio de trabajo pueden conectar sus cuentas para que Slackbot pueda usar todas sus herramientas integradas. A partir de ahí, cualquiera puede iniciar una conversación con Slackbot para empezar a trabajar.



Añadir una aplicación

Si no hace falta aprobar aplicaciones en tu espacio de trabajo, instala una aplicación (o actualízala a la versión más reciente) para conectar su servidor MCP con Slackbot. Si hace falta aprobar las aplicaciones, puedes enviar una solicitud a tus administradores.

Instalar una aplicación

En el ordenador, haz clic en Agentes y herramientas en la barra lateral. Si no ves esta opción, haz clic en Más para encontrarla. Haz clic en Aplicaciones. Busca una aplicación y, a continuación, haz clic en Añadir. Se te redirigirá a Slack Marketplace. Haz clic en Añadir a Slack. Sigue las instrucciones para revisar los alcances e instalar la aplicación. Los dominios a los que apunten los servidores MCP de la aplicación aparecerán en Acciones que [app] puede realizar.

Nota: En organizaciones Enterprise, las aplicaciones siempre deben aprobarse primero. Pide a tu administrador que instale una aplicación o envía una solicitud.



Solicitar una aplicación

En el ordenador, haz clic en Agentes y herramientas en la barra lateral. Si no ves esta opción, haz clic en Más para encontrarla. Haz clic en Aplicaciones. Busca la aplicación que quieres solicitar y, a continuación, haz clic en Añadir. Se te redirigirá a Slack Marketplace. Haz clic en Añadir a Slack. Añade un mensaje personalizado con contexto sobre tu solicitud, si se requiere. Haz clic en Enviar para mandar la solicitud. Cuando se haya revisado, recibirás una notificación de Slack para informarte de si tu solicitud de aplicación se ha aprobado o denegado.



Conectar tu cuenta

Una vez instalada la aplicación, conecta tu cuenta para dar a Slackbot acceso a su servidor MCP y sus herramientas. Si ya estás usando una aplicación, tendrás que volver a conectar tu cuenta para usar esta nueva funcionalidad.

Haz clic en Slackbot en la parte superior de la barra lateral. Si no ves la pestaña Slackbot, haz clic en Más para encontrarla. Haz clic en Aplicaciones. Haz clic en Conectar, junto a la aplicación que quieras usar, y sigue las instrucciones.



Ver y gestionar las herramientas disponibles

Las aplicaciones con servidores MCP incluyen un conjunto de herramientas a las que Slackbot puede acceder para realizar acciones. Por lo general, las aplicaciones incluyen un conjunto de herramientas de lectura, que permiten buscar información y devolver resultados relevantes, y otro de herramientas de escritura, para crear documentos nuevos o actualizar contenido existente.

Ver herramientas

Haz clic en Slackbot en la parte superior de la barra lateral. Si no ves la pestaña Slackbot, haz clic en Más para encontrarla. Haz clic en Aplicaciones. Selecciona una aplicación de la lista para ver todas las herramientas disponibles.



Gestionar herramientas

De forma predeterminada, Slackbot puede usar todas las herramientas con cada aplicación conectada. Puedes decidir qué herramientas puede utilizar y si debe pedirte aprobación antes de realizar ciertas acciones.

Haz clic en Slackbot en la parte superior de la barra lateral. Si no ves la pestaña Slackbot, haz clic en Más para encontrarla. Haz clic en Aplicaciones. Selecciona una aplicación de la lista. Según las herramientas disponibles, pueden agruparse en las categorías Solo lectura y Escritura. Haz clic en Permitir siempre para seleccionar otra opción en el menú desplegable: Necesita aprobación (Slackbot siempre te pedirá confirmación antes de realizar acciones), Bloqueado (Slackbot no realizará acciones) o Personalizado. Elige Personalizado para adaptar los ajustes de cada herramienta por separado.



Pregúntale a Slackbot cualquier cosa

Ya puedes empezar a trabajar.

Abre Slackbot. Haz una pregunta o envía una solicitud. Slackbot buscará las herramientas pertinentes para tu prompt y seleccionará las adecuadas para la tarea en cuestión. Prueba con “Envíame todos los comentarios de este archivo de Figma [enlace]” o “Crea un ticket de Jira con la siguiente información [anota los detalles aquí]”. Slackbot empezará a realizar acciones para generar una respuesta. Dependiendo de tu prompt y de la configuración de las herramientas, Slackbot puede pedirte que revises información o apruebes acciones antes de poder continuar.

Nota: Cuando Slackbot te responde con información externa a Slack, la forma de mostrarla depende de cómo haya creado su aplicación el desarrollador. Las respuestas pueden incluir texto y enlaces, o aparecer con formato mediante elementos como botones e imágenes. Toda la información que Slackbot te envíe desde un servicio de terceros proviene de ese servicio y no de Slack.



Desconectar tu cuenta

Si ya no vas a usar una aplicación específica con Slackbot, desconecta tu cuenta. Puedes volver a conectarte en cualquier momento, siempre que sigas teniendo acceso a Slackbot.

Haz clic en Slackbot en la parte superior de la barra lateral. Si no ves la pestaña Slackbot, haz clic en Más para encontrarla. Haz clic en Aplicaciones. Selecciona una aplicación de la lista y haz clic en Desconectar [nombre de la aplicación]. Haz clic en Confirmar.