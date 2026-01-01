Slack 在使用機器學習和 AI 時如何保護你的資料

最近聽到有些 Slack 社群成員說我們發布的隱私權原則不夠明確，這可能會造成人們對我們在 Slack 中使用客戶資料的方式有所誤解。我們很重視這些意見，因此在審視我們網站上的用語後，發現他們說的沒錯。我們的確可以對此做更好的說明，特別是有關傳統機器學習 (ML) 模型與生成式 AI 之間的資料使用差異何在。

今天，我們更新了這些原則，以期更清楚地說明 Slack 在提供 ML 及生成式 AI 體驗時如何保護客戶資料。以下是原則的修改要點說明：

Slack 採用業界標準及保護隱私權的機器學習技術，來提供頻道和表情符號推薦與搜尋結果。 我們建立或訓練這些模型時，絕不會讓它們有能力學習、記住或重現任何類型的客戶資料。儘管客戶可以選擇退出，但這些模型可為使用者提供更好的產品體驗，無需擔心其資料遭到分享。Slack 的傳統 ML 模型使用去識別化的彙總資料，且 不會存取訊息內容 (包含私訊、私人頻道或公開頻道中的內容)。

Slack 的擴充生成式 AI 產品 Slack AI 採用第三方 LLM。沒有任何客戶資料會被用來訓練 LLM 模型。我們也不會用客戶資料來開發 LLM 或其他生成式模型。

信任是我們的最高價值，而這必須從確保透明度開始做起。我們理應向客戶清楚解釋我們如何使用，還有更重要的是，如何不使用客戶資料來盡可能提供最佳的 Slack 體驗。

這篇貼文旨在更深入的釐清相關疑義。我們希望這對釋疑有所幫助，我們至始至終都很重視你的意見。

保護你的資料：Slack 如何使用傳統機器學習模型

Slack 的使命是要讓人們的工作生活變得更簡單、更愉快且更有效率。Slack 擁有大量資訊，為了把工作做到最好，你必須要能夠有效率地導覽這些內容並迅速找到所需資訊。自 2017 年起，我們即開始採用業界標準、保護隱私權的機器學習技術，將正確的資訊適時呈現給正確的使用者，舉例來說，在搜尋中開始輸入時自動完成頻道名稱，或在加入你的工作空間時推薦新頻道。

我們以隱私權原則做為在 Slack 中使用機器學習系統的指導原則。我們對外公布本隱私權原則以確保透明度和問責性。這些原則符合 Slack 致力於維護客戶和使用者隱私的長久承諾。它們旨在確保：

資料不會外流至不同的工作空間。 我們在建立和訓練 ML 模型時，絕不會讓它們有能力學習、記住或重現客戶資料。

我們在建立和訓練 ML 模型時，絕不會讓它們有能力學習、記住或重現客戶資料。 ML 模型從未直接存取訊息或檔案內容。 它們是仰賴謹慎推導出的數值特徵。例如： 頻道中傳送最後一則訊息的時間戳記可幫助我們建議封存頻道，讓使用者的頻道測欄保持簡潔。 兩人之間的互動次數會整合到使用者推薦清單中，如此當使用者要開始新的對話時，他們即可取得相關共事者的清單。 頻道名稱與使用者所屬其他頻道間重複的字詞數量，可用來判斷頻道與該使用者的相關性。

它們是仰賴謹慎推導出的數值特徵。例如： 技術控管機制可防止未經授權的存取 。在我們開發 AI/ML 模型或以其他方式分析客戶資料時，Slack 並不會存取底層內容。我們有各種技術措施來避免此事發生。如果想要瞭解有關保護客戶資料機密和安全的控管機制詳情，請參閱我們的安全性白皮書。

客戶可以選擇是否要採取該等作法。如果不想要你的客戶資料被用來訓練 Slack 的 ML 模型，你可以選擇退出，相關說明請參閲這裡。由於我們設有強大的保護措施來確保安全地訓練這些 ML 模型，以利盡可能提供最佳產品體驗，因此工作空間並未預設為選擇退出。

以下幾個範例說明 Slack 是如何運用非生成式 ML 模型，幫助你輕鬆找到所需資訊。

搜尋排名

在使用者搜尋人員、訊息或檔案時，建立按優先順序排列的個人化結果清單。

運作方法：

我們的搜尋機器學習模型可藉由識別特定查詢的正確結果，協助使用者找到他們所要尋找的資訊。我們做法是根據過去的搜尋結果和先前的參與度，而非學習搜尋查詢、結果或 proxy 的底層文本。簡而言之，我們不會使用實際的搜尋查詢來訓練機器學習模型，而是學習搜尋的情境脈絡，例如搜尋的字詞數。

推薦

在產品內的各個位置推薦相關使用者、頻道、表情符號和其他內容，例如建議你可以加入的頻道。

運作方法：

我們常會在使用者的工作空間中推薦他們加入新的公開頻道，協助他們充分利用 Slack 的價值。這些建議是以頻道成員資格、活動和主題的重疊性為依據。我們藉由使用開放原始碼的 ML 模型來保護隱私權，並用這些模型來分析主題相似度和輸出的數值評分，模型的開發完全沒有使用到 Slack 資料。我們的模型僅根據這些數值分數和非客戶資料進行推薦。

自動完成

協助你將使用者、頻道和檔案名稱新增到使用 Slack 搜尋用戶端的訊息中。

運作方法：

當使用者想要在訊息中引述頻道或使用者時，他們會在開頭處輸入 # 符號，接著開始輸入頻道名稱。我們的模型會根據幾種輸入來建議與使用者搜尋相關性最高的頻道，這些輸入包括使用者所屬頻道，以及他們最近和經常性的頻道互動。

總結來說，Slack 的傳統 ML 模型使用去識別化的彙總資料，且不會存取私訊、私人頻道或公開頻道中的原始訊息來提供建議。實際上，它們是收集彙總資料來增進搜尋和推薦能力，以及提供更好的建議。

客戶選擇退出和使用者體驗

客戶可以透過寄送電子郵件給 Slack 來選擇退出非生成式 ML 模型的訓練。一旦這麼做，你工作空間的所有相關資料只會用來增進你自身工作空間的體驗。即使不對底層模型做出貢獻，你還是可以享受我們全域訓練模型的優勢。我們不會關閉任何產品功能，但產品內某些使用者原本可以提供意見的地方可能會遭到移除。由於我們不會再針對你的特殊使用模式進行優化，貴團隊的全域模型表現可能會稍差。

換言之，每一個選擇退出的客戶都會感受到些微影響，但選擇退出的客戶數目越多，這類模型的整體表現會越差。

進入生成式 AI

生成式 AI 引進了新型模型，明確來說是大型語言模型 (LLM) 來改善使用者體驗。Slack 單獨販售的擴充產品 Slack AI 即會使用到 LLM。我們在建立 Slack AI 時，總是把安全和信任放在首位，特別是：

客戶資料絕不會從 Slack 外流。

我們不會用客戶資料來訓練 LLM。

Slack AI 的運作基礎只包含使用者原本就能看見的資料。

Slack AI 符合 Slack 的所有企業級安全性和合規性要求。

Slack 不會使用客戶資料訓練 LLM 或其他生成式模型，也不會與任何 LLM 提供者分享客戶資料。

你可以參閲這裡，進一步瞭解我們如何建立兼顧安全與隱私性的 Slack AI。