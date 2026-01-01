Workspace-Management
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Inhaber:innen und Administrator:innen von Organisationen können die Profilinformationen für jedes Mitglied in ihrer Enterprise-Organisation bearbeiten.
Profile ansehen und bearbeiten
Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf deinen
Organisationsnamen.
Bewege den Mauszeiger über
Tools und Einstellungen und klicke dann auf Organisationseinstellungen. Klicke in der linken Seitenleiste auf
Leute und wähle dann Mitglieder aus. Suche nach einem Mitglied und klicke dann auf dessen Namen, um das Profil anzusehen.
Klicke oben rechts auf
Verwalten und wähle dann Profil bearbeiten. Nimm deine Änderungen vor. Denk dran, dass du Felder mit dem
Schlosssymbol nicht bearbeiten kannst. Klicke auf
Änderungen speichern.
Wenn du die E-Mail-Adresse eines Mitglieds aktualisierst, wird eine E-Mail zur Verifizierung an die ursprüngliche E-Mail-Adresse des Mitglieds gesendet, um die Änderung zu bestätigen.
Denk dran: Administratoren von Organisationen sehen nicht die Möglichkeit, die Profile der Inhaber von Organisationen zu ändern, da du keine Änderungen am Konto eines Mitglieds vornehmen kannst, wenn diese Person eine höhere Rolle innehat als du.
Wer kann diese Funktion benutzen?
Organisationsinhaber und Organisations- Administratoren
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