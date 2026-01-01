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Mit
Slack Connect kannst du
eine Direktnachricht (DM) mit einer Person außerhalb deines Unternehmens starten. Wenn du nicht mehr per DM mit dieser Person kommunizieren musst, kannst du die Unterhaltung beenden. Die DM wird archiviert, du kannst aber weiterhin die Nachrichten und Dateien einsehen.
Eine DM in Slack Connect beenden
Desktop
Mobile Geräte
Öffne auf deinem Desktop die DM, die du beenden möchtest.
Klicke im Header der Unterhaltung auf den Namen der Person.
Klicke auf
Verbindung entfernen. Klicke zum Bestätigen auf
Verbindung entfernen.
Öffne die Direktnachricht, die du beenden möchtest.
Tippe auf den Namen der Person oben auf dem Bildschirm.
Tippe auf
Kontakt entfernen. Tippe zum Bestätigen auf
Kontakt entfernen.
Tipp: Inhaber:innen und Administrator:innen in den Business+ und Enterprise-Plänen können Direktnachrichten mit Personen aus anderen Organisationen auch durch Trennen des:der externen Benutzer:in beenden.
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