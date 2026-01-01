Mit Slack Connect kannst du eine Direktnachricht (DM) mit einer Person außerhalb deines Unternehmens starten. Wenn du nicht mehr per DM mit dieser Person kommunizieren musst, kannst du die Unterhaltung beenden. Die DM wird archiviert, du kannst aber weiterhin die Nachrichten und Dateien einsehen.



Eine DM in Slack Connect beenden

Desktop Mobile Geräte Öffne auf deinem Desktop die DM, die du beenden möchtest. Klicke im Header der Unterhaltung auf den Namen der Person. Klicke auf Verbindung entfernen. Klicke zum Bestätigen auf Verbindung entfernen. Öffne die Direktnachricht, die du beenden möchtest. Tippe auf den Namen der Person oben auf dem Bildschirm. Tippe auf Kontakt entfernen. Tippe zum Bestätigen auf Kontakt entfernen.

Tipp: Inhaber:innen und Administrator:innen in den Business+ und Enterprise-Plänen können Direktnachrichten mit Personen aus anderen Organisationen auch durch Trennen des:der externen Benutzer:in beenden.