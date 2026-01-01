Dein Slack-Symbol wird in Apps für Desktop- und mobile Geräte verwendet, um den Mitgliedern zu helfen, deinen Workspace oder die Enterprise-Organisation zu identifizieren.



Ein Logo hochladen

Kostenlose Pläne, Pro-Pläne und Business+ Pläne Enterprise-Pläne Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf Administrator:in. Wähle Workspace bearbeiten aus dem Menü aus und klicke anschließend auf das Workspace-Logo. Wähle eine Datei aus und klicke dann auf Logo hochladen. Als Nächstes kannst du dein Logo auf die richtige Größe zuschneiden. Wenn du fertig bist, klicke auf Logo zuschneiden, um deine Änderungen zu speichern. Organisations-Logo hochladen Organisationsinhaber können ein Organisationslogo hochladen. Das funktioniert so: Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf deinen Organisationsnamen.

Wähle im Menü die Option Tools und Einstellungen aus und klicke anschließend auf Organisationseinstellungen. Klicke in der linken Seitenleiste auf Einstellungen und wähle dann Organisationseinstellungen aus. Klicke neben Name, Domain und Symbol auf Bearbeiten. Klicke unter Symbol auf Datei auswählen und wähle die Datei dann aus. Klicke abschließend auf Speichern .

Workspace-Logo hochladen Als Mitglieder einer Enterprise-Organisation können Workspace-Inhaber:innen ihr Workspace-Logo aktualisieren. Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf deinen Workspace-Namen.

Wähle im Menü Tools und Einstellungen aus und klicke dann auf Workspace anpassen. Klicke auf den Tab Workspace-Symbol. Wähle eine Datei aus und klicke dann auf Logo hochladen. Als Nächstes kannst du dein Logo auf die richtige Größe zuschneiden. Wenn du fertig bist, klicke auf Logo zuschneiden.

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