Wenn du Slack auf deinem Desktop nutzt, kannst du die Darstellung deiner Nachrichten anpassen: Wähle dazu ein Design und auf Wunsch zusätzliche Anzeigeoptionen aus.



Klares vs. kompaktes Design

Als Standardeinstellung benutzt Slack das klare Design. Wenn du lieber mehr Nachrichten gleichzeitig angezeigt bekommen möchtest, kannst du stattdessen zum kompakten Design wechseln.

Klares Design Das klare Design zeigt die Profilfotos von Mitgliedern neben ihren Nachrichten an. DasDesign zeigt die Profilfotos von Mitgliedern neben ihren Nachrichten an. Kompaktes Design Das kompakte Design nutzt weniger weiße Bereiche zwischen Nachrichten und blendet die Fotos der Mitgliedsprofile aus. DasDesign nutzt weniger weiße Bereiche zwischen Nachrichten und blendet die Fotos der Mitgliedsprofile aus.



Persönliche Einstellungen für die Anzeige deiner Nachrichten ändern

Desktop Mobile Geräte Klicke auf dein Profilbild.

Wähle Persönliche Einstellungen aus. Klicke auf Nachrichten & Medien in der linken Seitenleiste.

Wähle entweder Klare oder Kompakt.

Zusätzliche Optionen verwalten Du kannst andere Anzeigeeinstellungen für Nachrichten unter Zusätzliche Optionen anpassen: Informationen darüber anzeigen, wer gerade eine Nachricht eingibt

Zeitangaben mit der 24-Stunden-Uhr anzeigen

Farbmuster neben Hexadezimalwerten anzeigen Es ist derzeit nicht möglich, die Anzeige von Nachrichten über die mobilen Slack-Apps zu ändern, aber die App-Anzeige wird so skaliert, dass sie der Schriftgröße entspricht, die du in deinen Geräteeinstellungen festgelegt hast.

Tipp: Wenn du das Erscheinungsbild von Nachrichten weiter anpassen möchtest, kannst du die Schriftart in Slack ändern.