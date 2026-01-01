Das erfährst du in maximal zehn Minuten: So erstellst du ein Formular, um Ideen, Feedback oder Anfragen in Slack zu sammeln. Außerdem kannst du die Antworten organisieren, indem du sie automatisch zu einer Google Tabelle hinzufügst.

Leg einfach los!

Schritt 1: Mit einer Workflow-Vorlage starten

Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf Agenten und Tools. Klicke in Workflows oben auf der Seite auf Vorlagen. Wähle die Vorlage Feedback-Bericht aus. Klicke auf Einrichten.

Schritt 2: Dein Formular bearbeiten

Benenne das Formular. Klicke auf das Bleistift-Symbol neben der jeweiligen Frage, um sie zu bearbeiten oder zu löschen. Klicke auf Frage hinzufügen, um sie zu deinem Formular hinzuzufügen. Verwende die Pfeile Nach oben und Nach unten, um die Reihenfolge zu ändern. Du kannst auf Formularvorschau klicken, um zu sehen, wie dein Formular aussehen würde. Klicken Sie auf Speichern.

Schritt 3: Antworten automatisch teilen

Die Vorlage ist so konfiguriert, dass sie eine automatische Nachricht an den Channel sendet, in dem der Workflow verwendet wurde. Die Nachricht erwähnt die Person, die das Formular ausgefüllt hat, und enthält ihre Antwort. Du kannst diese Nachricht auf Wunsch anpassen.

Klicke zum Anpassen der Nachricht auf das Bleistift-Symbol neben Nachricht senden an .... Klicke auf das Drop-down-Menü, wenn du die Nachricht an einen anderen Channel senden möchtest. Klicke auf das Nachrichtenfeld, um die Nachricht zu bearbeiten. Wähle unterhalb des Nachrichtenfelds Variable einfügen aus, um der Nachricht Informationen hinzuzufügen, z. B. Antworten auf Zusatzfragen, die du im Formular ergänzt hast. Klicken Sie auf Speichern.

Optionaler (aber nützlicher) Schritt: Antworten zu einer Google Tabelle hinzufügen

Über das Formular erfasste Antworten können automatisch an eine Google Tabelle gesendet werden. Diese Funktion ist nützlich, wenn du die über das Formular gesammelten Informationen in einem Arbeitsblatt organisieren möchtest.

Klicke im unteren Bereich des Fensters auf Schritt hinzufügen, um die Schrittübersicht zu öffnen. Wähle Google Tabellen aus der Liste aus. Wähle Zu Tabelle hinzufügen aus und folge den Anweisungen, dein Google-Konto zu verbinden, falls du es noch nicht getan hast. Klicke auf das Dropdown, um eine vorhandene Tabelle auszuwählen oder eine neue zu erstellen, und ordne dann die Werte den Spalten in der Tabelle zu. Klicken Sie auf Speichern.

Schritt 4: Abschließen

Klicke auf Abschließen, gib deinem Workflow dann einen Namen und klicke auf Weiter. Füge Workflow-Manager:innen hinzu und bearbeite, wenn du möchtest, die Berechtigungen. Klicke dann auf Veröffentlichen. Klicke auf Link kopieren.

Dein Workflow ist einsatzbereit! Teile den Workflow-Link, damit Personen auf dein Formular zugreifen können. Mehr Infos über Workflows und Hilfe erhältst du, wenn du auf das Fragezeichen in Slack klickst.

Tipp: Richte einen Channel mit der Vorlage für Feedback-Erfassung und -Triage ein (ein Set aus Canvases, Listen und Workflows),um Anfragen einfach zu organisieren und zu verwalten.