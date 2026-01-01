Cosa imparerai in meno di 10 minuti: come creare un modulo per raccogliere idee, feedback o richieste su Slack, oltre che a come organizzare le risposte aggiungendole automaticamente a un Foglio Google.

Si comincia!

Passaggio 1: iniziare con un modello di workflow

Dal desktop, fai clic su Agenti e strumenti nella barra laterale. Da Workflow , clicca su Modelli nella parte superiore della pagina. Seleziona il modello Report di feedback. Clicca su Configura.

Passaggio 2: modificare il modulo

Assegna un titolo al modulo. Clicca sull’icona Matita accanto a ogni domanda per modificarla o eliminarla. Clicca su Aggiungi domanda per aggiungerle al modulo. Utilizza le frecce su e giù per modificare l’ordine. Se lo desideri, clicca su Visualizza anteprima modulo per vedere come apparirà. Fai clic su Save (Salva).

Passaggio 3: condividere le risposte automaticamente

Il modello è configurato per inviare un messaggio automatico al canale dove è stato usato il workflow. Il messaggio tagga la persona che ha compilato il modulo e include la sua risposta. Se lo desideri, puoi personalizzare questo messaggio.

Per personalizzare il messaggio, clicca sull’icona Matita accanto a Invia un messaggio a... Se lo desideri, clicca sul menu a discesa per inviare il messaggio a un altro canale. Clicca sul campo messaggio per modificare il messaggio. Seleziona Inserisci una variabile sotto il campo messaggio per aggiungere informazioni al messaggio, come per esempio le risposte alle domande che hai aggiunto al modulo. Fai clic su Save (Salva).

Passaggio facoltativo (ma utile): aggiungere le risposte a un Foglio Google

È possibile inviare automaticamente a un Foglio Google le risposte raccolte tramite il modulo. Questo è utile se vuoi organizzare le informazioni raccolte dal modulo usando un foglio di lavoro.

Clicca su Aggiungi passaggio nella parte inferiore della finestra per aprire la raccolta dei passaggi. Seleziona Fogli Google dall’elenco. Seleziona Aggiungi al foglio di lavoro e segui le istruzioni per collegare il tuo account Google, se non l’hai già fatto. Clicca il menu a discesa per selezionare un foglio di lavoro esistente o per crearne uno nuovo, poi mappa i valori nelle colonne del foglio di lavoro. Fai clic su Save (Salva).

Passaggio 4: completare

Clicca su Completa, poi dai un nome al workflow e clicca su Avanti. Se lo desideri, aggiungi i manager del workflow e modifica le autorizzazioni, poi clicca su Pubblica. Clicca su Copia link.

Il workflow è pronto per l’utilizzo! Condividi il link al workflow affinché le persone possano accedere al modulo. Per scoprire di più sui workflow e ricevere assistenza, clicca sull’icona del punto interrogativo su Slack.

Suggerimento: Configura un canale usando il modello Acquisizione e valutazione del feedback, un pacchetto di canvas, elenchi e workflow che ti permettono di organizzare e gestire le facilmente le richieste.