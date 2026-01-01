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Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf
Dateien. Klicke oben rechts auf
Neu und wähle dann Canvas-Vorlagen aus. Suche nach einer Vorlage oder wähle eine aus der Liste aus.
Klicke auf eine Vorlage, um eine Vorschau anzusehen, und klicke anschließend auf
Vorlage verwenden. Es wird ein neues Canvas geöffnet, das du bearbeiten und teilen kannst.
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