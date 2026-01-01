Canvases können neu erstellt werden oder du kannst sie von einer Vorlage ausgehend erstellen. Durchsuche die verfügbaren Vorlagen in deinem Workspace oder deiner Enterprise-Organisation, um dir den Einstieg zu erleichtern oder um standardisierte Formatierungen für Prozesse zu verwenden, die du häufig dokumentierst.

Tipp: Du kannst auch benutzerdefinierte Canvas-Vorlagen erstellen und teilen.

Canvas-Vorlagen finden und nutzen

Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf Dateien. Klicke oben rechts auf Neu und wähle dann Canvas-Vorlagen aus. Suche nach einer Vorlage oder wähle eine aus der Liste aus. Klicke auf eine Vorlage, um eine Vorschau anzusehen, und klicke anschließend auf Vorlage verwenden. Es wird ein neues Canvas geöffnet, das du bearbeiten und teilen kannst.