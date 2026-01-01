Damit du den Überblick über Änderungen an Canvases, die zu Channel- und DM-Headern hinzugefügt wurden, behältst, senden wir eine Nachricht an die Unterhaltung, wenn jemand eine Änderung vornimmt.

Aktualisierungsnachrichten zu Canvases

Wann wir eine Nachricht senden

Wir senden eine Nachricht an die Unterhaltung, wenn an einem Canvas, das zu einem Tab in einem Channel oder einer DM hinzugefügt wurde, Folgendes geändert wurde:

Eine neue Überschrift oder ein neuer Absatz wird hinzugefügt.

Ein Element wird zu einer nummerierten Liste oder Aufzählungsliste hinzugefügt.

Ein Element einer Checkliste wird als abgeschlossen markiert.

Hinweis: Sobald du keine Änderungen mehr am Canvas vornimmst, warten wir fünf Minuten, bevor wir eine Nachricht an die Unterhaltung senden.



Wann wir keine Nachricht senden

Wir möchten potenzielles Durcheinander reduzieren und fassen daher die folgenden Bearbeitungen in der zuletzt gesendeten Nachricht zusammen, anstatt eine neue Nachricht zu senden:

Zusätzliche Bearbeitungen, die innerhalb von vier Stunden nach deiner letzten Bearbeitung vorgenommen werden.

Eine Bearbeitung durch eine andere Person innerhalb von vier Stunden nach deiner letzten Bearbeitung.

Bearbeitungen, die vorgenommen werden, wenn seit der letzten Bearbeitung des Canvas keine weiteren Nachrichten in der Unterhaltung gesendet wurden.



Aktualisierungsnachrichten zu Canvas verwalten

Aktualisierungsnachrichten zu Canvas stummschalten

Wenn du verhindern möchtest, dass bei Änderungen eine Nachricht an die Unterhaltung gesendet wird, kannst du die Aktualisierungsnachrichten stummschalten.

Klicke auf dem Desktop mit der rechten Maustaste auf einen Canvas-Tab im Header der Unterhaltung. Wähle die Option Canvas-Updates nicht in Channel posten aus und klicke dann auf Speichern.



Aktualisierungsnachrichten zu Canvas wieder aufnehmen

Wenn du die Stummschaltung der Aktualisierungsnachrichten aufhebst, schaltest du die Aktualisierungsnachrichten zur Canvas für alle Teilnehmenden der Unterhaltung wieder ein.

Klicke auf dem Desktop mit der rechten Maustaste auf einen Canvas-Tab im Header der Unterhaltung. Wähle Canvas-Updates in Channel posten aus.

Hinweis: Bei Channels, in denen Posting-Berechtigungen aktiviert sind, werden Updates der Canvases in Tabs nicht an den Channel gesendet.