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Informazioni sui messaggi di aggiornamento dei canvas
Per aiutarti a rimanere aggiornato sulle modifiche apportate ai canvas aggiunti al canale e alle intestazioni MD, invieremo un messaggio alla conversazione quando qualcuno apporta una modifica.
Messaggi di aggiornamento dei canvas
Quando invieremo un messaggio
Invieremo un messaggio alla conversazione quando le modifiche a un canvas aggiunto alla scheda di un canale o MD includono quanto segue:
- Viene aggiunta una nuova intestazione o un nuovo paragrafo.
- Viene aggiunto un elemento a un elenco numerato o puntato.
- Un elemento dell'elenco di controllo viene contrassegnato come completato.
Nota: una volta che avrai smesso di apportare modifiche al canvas, aspetteremo cinque minuti prima di inviare un messaggio alla conversazione.
Quando non invieremo un messaggio
Per ridurre la confusione, riuniremo le seguenti modifiche nel messaggio inviato più di recente invece di inviarne uno nuovo:
- Ulteriori modifiche apportate entro quattro ore dall'ultima modifica.
- Una modifica apportata da qualcun altro entro quattro ore dalla tua ultima modifica.
- Modifiche apportate quando non sono stati inviati altri messaggi nella conversazione dall'ultima modifica del canvas.
Gestire i messaggi di aggiornamento dei canvas
Disattivare i messaggi di aggiornamento dei canvas
Se desideri impedire che le modifiche inviino un messaggio alla conversazione, puoi disattivare i messaggi di aggiornamento.
- Dal desktop, clicca con il pulsante destro sulla scheda canvas nell’intestazione della conversazione.
- Seleziona Non postare aggiornamenti del canvas sul canale, quindi clicca su Salva.
Riattivare messaggi di aggiornamento dei canvas
Quando riattivi i messaggi di aggiornamento, riattiverai i messaggi di aggiornamento dei canvas per tutti i partecipanti alla conversazione.
- Dal desktop, clicca con il pulsante destro sulla scheda canvas nell’intestazione della conversazione.
- Seleziona Posta aggiornamenti del canvas sul canale.
Nota: nei canali in cui sono abilitate le autorizzazioni per postare, gli aggiornamenti ai canvas nelle schede non verranno inviati al canale.
Chi può utilizzare questa funzione?
Fantastico!
Grazie mille per il feedback!
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