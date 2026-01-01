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Die Einstellungen deines Workspace einsehen
Auf der Seite mit den Workspace-Einstellungen finden Mitglieder Informationen über die Workspaces, denen sie beigetreten sind.
Über Workspace-Einstellungen
Die Seite mit den Workspace-Einstellungen sorgt dafür, dass Details transparent sind, und du genau weißt, was dich als Mitglied eines Workspace erwartet.
Hier ist eine Übersicht der Informationen, die dir zur Verfügung stehen:
Zugriff auf die Seite mit den Workspace-Einstellungen
Auf slack.com/account/workspace-settings kannst du die Datenschutzeinstellungen deines Workspace jederzeit überprüfen.
Wer kann diese Funktion benutzen?
-
Mitglieder haben Zugriff auf das Center für Workspace-Einstellungen
- Verfügbar für alle Pläne
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