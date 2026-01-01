Auf der Seite mit den Workspace-Einstellungen finden Mitglieder Informationen über die Workspaces, denen sie beigetreten sind.



Über Workspace-Einstellungen

Die Seite mit den Workspace-Einstellungen sorgt dafür, dass Details transparent sind, und du genau weißt, was dich als Mitglied eines Workspace erwartet.

Hier ist eine Übersicht der Informationen, die dir zur Verfügung stehen:

Erhalte Einblick in die Kontaktinformationen für den Primären Inhaber deines Workspace (wird auch als „Kunde“ bezeichnet).

Suche in deinem Workspace nach dem Kunden – von dieser Person wurde der Workspace in der Regel erstellt. Sie wird als Primäre:r Workspace-Inhaber:in bezeichnet.

Sieh dir die Richtlinien zur Aufbewahrung von Nachrichten und Dateien in deinem Workspace an.

Finde heraus, ob Tools für den Export und die Ermittlungs-API verfügbar sind.

Für Workspaces, die mit einer Enterprise Grid-Organisation von Slack verbunden sind, kannst du einen Blick auf deine Benutzerdefinierten Nutzungsbedingungen werfen, falls diese festgelegt wurden.



Zugriff auf die Seite mit den Workspace-Einstellungen

Auf slack.com/account/workspace-settings kannst du die Datenschutzeinstellungen deines Workspace jederzeit überprüfen.