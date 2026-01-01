La página de Ajustes del espacio de trabajo es un espacio único en el que los miembros pueden revisar la información sobre los espacios de trabajo a los que se hayan unido.



Acerca de los ajustes del espacio de trabajo

La página de ajustes del espacio de trabajo garantiza la transparencia en la gestión de datos privados y te permite conocer información importante relativa a tu condición de miembro de cualquier espacio.

A continuación mostramos un resumen de la información que encontrarás aquí:

Accede a la información de contacto del propietario principal del espacio de trabajo (también conocido como el cliente).

Identifica al cliente de tu espacio de trabajo, que suele ser la persona que lo ha creado. Probablemente lo conozcas como el propietario principal del espacio de trabajo.

Consulta las políticas de retención de archivos y mensajes de tu espacio de trabajo.

Comprueba la disponibilidad de las herramientas de exportación y Discovery API.

Si tu espacio de trabajo está vinculado a una organización Enterprise de Slack, consulta las Condiciones de servicio personalizadas, si están configuradas.



Cómo acceder a la página de ajustes del espacio de trabajo

Visita slack.com/account/workspace-settings cuando quieras revisar los ajustes de privacidad de tu espacio de trabajo.