Bei Slack wird die Arbeit in speziellen Bereichen, den Channels, organisiert. Channels schaffen Ordnung und Klarheit, und du kannst sie für jedes Projekt oder Team erstellen. Wenn die richtigen Personen, Tools und Informationen an einem Ort sind, können Teams Entscheidungen treffen, Ideen austauschen und die Arbeit erledigen.

Tipp: Erfahre, wie du Slack Connect verwendest, um sicher mit Personen aus anderen Organisationen im selben Channel zu arbeiten.



Offene vs. Geschlossene Channels

Channels in Slack können offen oder geschlossen sein.

Offene Channels fördern Transparenz und Inklusion.

Mitglieder (aber nicht Gäste) in deinem Workspace können Offene Channels finden, ansehen und ihnen beitreten, sodass alle Zugang zu denselben Informationen haben. Alle Nachrichten oder Dateien, die in Offenen Channels gepostet werden, werden in den Suchergebnissen für andere Mitglieder deines Workspace angezeigt.

Mitglieder (aber nicht Gäste) in deinem Workspace können Offene Channels finden, ansehen und ihnen beitreten, sodass alle Zugang zu denselben Informationen haben. Alle Nachrichten oder Dateien, die in Offenen Channels gepostet werden, werden in den Suchergebnissen für andere Mitglieder deines Workspace angezeigt. Geschlossene Channels sind für Unterhaltungen vorgesehen, die nicht für alle Mitglieder einsehbar sein sollen.

Personen müssen von jemandem, der bereits Mitglied des Channels ist, zu geschlossenen Channels hinzugefügt werden. Nachrichten oder Dateien, die in Geschlossenen Channels gepostet werden, werden in den Suchergebnissen nur für die Personen angezeigt, die dem Channel angehören.





Hinweis: Du kannst bei der Erstellung eines Channels entscheiden, ob dieser offen oder geschlossen sein soll. Wenn du das später ändern willst, kannst du den Channel umwandeln.



Der allgemeine Channel

Jeder Slack-Workspace hat einen allgemeinen Channel. Dies ist der einzige Channel, dem Mitglieder (aber keine Gäste) automatisch hinzugefügt werden und den sie nicht verlassen können. Dieser Channel funktioniert am besten, wenn er für Ankündigungen, die den gesamten Workspace betreffen, verwendet wird, und kann nicht archiviert, gelöscht oder in einen Geschlossenen Channel umgewandelt werden.



Channel-Tipps und Best Practices