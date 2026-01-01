Wenn ein Projekt endet, besteht möglicherweise kein Bedarf mehr, mit einer anderen Organisation in einem Slack Connect-Channel zu arbeiten. Du kannst deine Organisation aus dem Channel eines anderen Unternehmens entfernen oder Organisationen aus dem Channel deines Unternehmens entfernen.

Danach läuft es folgendermaßen ab:

Das Unternehmen, dem der Channel gehört, kann ihn weiterhin nutzen. Organisationen mit der Berechtigung zum Posten, Einladen usw. erhalten eine archivierte Kopie des Channels, wenn ihre Organisation entfernt wird. Organisationen, die nur eine Genehmigung zum Posten haben, erhalten keine archivierte Kopie.

entfernt wird. Organisationen, die nur eine Genehmigung zum Posten haben, erhalten keine archivierte Kopie. Auf Dateien, die von Mitgliedern anderer Organisationen hinzugefügt wurden, kann nicht mehr zugegriffen werden.

Solange du in mindestens einem anderen Channel verbunden bleibst, können Leute aus deinen Organisationen weiterhin Direktnachrichten (DMs) senden. Andernfalls können sie sich gegenseitig zur Kommunikation in DMs einladen.

Tipp: Um die gesamte Kommunikation in Slack mit einer Organisation zu beenden, mit der du gearbeitet hast, informiere dich, wie du die Verbindung trennst.

Organisationen aus einem Channel entfernen

Öffne auf deinem Desktop den Channel, aus dem du deine Organisation oder andere Organisationen entfernen möchtest. Wenn der Channel deinem Unternehmen gehört, wiederhole die oben genannten Schritte für jede Organisation, die du entfernen möchtest.

Öffne auf deinem Desktop den Channel, aus dem du deine Organisation oder andere Organisationen entfernen möchtest. Klicke im Header der Unterhaltung auf den Channel-Namen.

Klicke auf den Tab Einstellungen. Bewege den Mauszeiger in Organisationen a uf die Organisation, die du entfernen möchtest, und klicke auf das Symbol mit den drei Punkten. Klicke auf Vernetzte Organisation entfernen und dann zum Bestätigen auf Organisation entfernen.

Hinweis: In den Business+ und Enterprise-Plänen können Inhaber:innen und Administrator:innen auch einzelne externe Personen trennen, anstatt ganze externe Organisationen zu entfernen.