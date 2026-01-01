Über Slack Connect können Leute in deiner Organisation mit Personen aus externen Organisationen in einem gemeinsamen Channel zusammenarbeiten. Du kannst entscheiden, wer aus deiner Organisation Einladungen erhalten darf, um dem Channel einer anderen Organisation beizutreten



Verwalte, wer Einladungen erhalten kann

Pro-Pläne und Business+ Pläne Enterprise-Pläne Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf Administrator:in. Wähle Workspace-Einstellungen aus dem Menü aus. Klicke auf das Tab Berechtigungen. Klicke neben Slack Connect-Channels auf Erweitern. Klicke neben Channels außerhalb von [your organization] beitreten auf den Schalter für „Ein“ oder „Aus“. Falls eingeschaltet, wählst du aus, wer aus deinem Unternehmen diese Einladungen erhalten kann. Klicke auf Speichern. Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf deinen Organisationsnamen.

Wähle im Menü Tools und Einstellungen aus und klicke auf Organisationseinstellungen. Klicke in der linken Seitenleiste auf Slack Connect und wähle dann Einstellungen aus. Wähle den Tab Channels aus. Klicke neben Channels außerhalb von [deine Organisation] beitreten auf Bearbeiten. Aktiviere oder deaktiviere die Einstellung. Falls sie aktiviert ist, wählst du aus, wer aus deinem Unternehmen diese Einladungen erhalten kann. Klicke auf Speichern.