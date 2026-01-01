Das erfährst du in maximal 2 Minuten: Wie du Aufgaben hinzufügst und zuordnest, damit deine Teammitglieder den Überblick über die Projektaufgaben und Termine behalten.



Integriere deine Projekt-Management-Tools mit Slack, damit du deine Arbeit nachverfolgen und dazugehörige Aufgaben, Benachrichtigungen und mehr in deinen Workspace einbinden kannst.

Leg einfach los!

Installiere eine App wie Asana, Trello oder Workast in Slack. Sobald du die App eingerichtet hast, kannst du von jedem Channel oder jeder Direktnachricht (DM) aus Aufgaben hinzufügen oder aktualisieren. Weise Teammitgliedern Aufgaben zu und kennzeichne Aufgaben als erledigt, ohne deinen Slack-Workspace zu verlassen.



Hier ist ein Beispiel dafür, wie eine dir zugewiesene Aufgabe aussehen könnte:

Tipp: Verwende eine Slack-Liste, um Aufgaben zuzuweisen und andere automatisch über anstehende Fälligkeitstermine zu informieren.